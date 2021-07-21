Чегемский день: фантастическая природа и SPA

Оценить красоту горной теснины с водопадами и отдохнуть в термальном комплексе Гедуко

5
1 отзыв
Вы посетите одну из самых красивых достопримечательностей Кабардино-Балкарии — Чегемское ущелье.

Рассмотрите вблизи главный каскад водопадов.

В горячих источниках сможете пройти спа-процедуры и искупаться в бассейнах с термальной водой.

А по пути я познакомлю вас с историей озера Тамбукан и увлекательно расскажу о крае и его культуре.
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Чегемский день: фантастическая природа и SPA

Что вас ожидает

Природное сокровище Кабардино-Балкарии

По пути из Ессентуков вы откроете множество впечатляющих пейзажей, увидите знаменитое озеро Тамбукан, узнаете о его истории и роли в жизни курортов. В аутентичных поселениях можно будет приобрести традиционные продукты. Доехав до Чегемского ущелья, вы оцените картинные виды отвесных стен с чистейшей горной рекой. А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов. Здесь у вас будет время для фотосессии и перекуса в местном кафе.

Целебные источники

Насладившись природными красотами, перейдем ко второй части программы. Я отвезу вас в комплекс Гедуко, где вы сможете отдохнуть в бассейнах с теплой термальной водой и пройти спа-процедуры (соляная пещера, кедровая бочка, массаж). На обратном пути в легкой и интересной форме я расскажу о крае, его истории, современной жизни, обычаях и местных жителях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле
  • Дополнительные расходы: термальный комплекс Гедуко — общий бассейн от 200 руб. /чел., spa от 250 руб. /чел., обед/перекус в местном кафе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у места вашего проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Сергей
Сергей
Меня зовут Сергей, я родился и живу в Ессентуках. Я не профессиональный гид, но довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
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1 реальный отзыв

С
21 июля 2021
Выражаем огромную благодарность Сергею за чудесно проведенный день. Очень насыщенная экскурсия, потрясающие виды на водопады, великолепнейшие виды гор. Путь дальний, однако мы ни чуть не устали. Было интересно и познавательно. Мы прилетели всего лишь на 2 дня и Сергей организовал поездку правильно, насыщенно и очень интересно. Время пролетело как один миг. Сергей заранее предупредил нас о всех нюансах: где сходить в приватную комнату, где сервис
не "вип" уровня, зато потрясающая еда. На термальных источниках показал все варианты, от общего бассейна с горками до индивидуальных купален. После купания у нас вновь был прилив сил и мы с удовольствием отправились в обратный путь. Дополнительно он нас отвез на гору Машук, на которой мы воспользовались уникальным фуникулером и получили потрясающие эмоции. Мы увидели весь Пятигорск как на ладони, пообедали в кафе, полюбовались видами на другие горы: Верблюд, Змейка, Лев и т. д. Сергей оказался интересным собеседников, настоящим патриотом своего города, может рассказать не только исторические небылицы, но реальности настоящей жизни изнутри. Всем рекомендуем! Обязательно вернемся еще.

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