Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для посещения Чегемского ущелья и термальных источников. В это время года природа наиболее живописна, а погодные условия способствуют комфортному отдыху на свежем воздухе.

Во время индивидуальной экскурсии вы посетите Чегемское ущелье, одно из самых живописных мест Кабардино-Балкарии.Вблизи увидите каскад водопадов, а затем отправитесь в комплекс Гедуко для отдыха в термальных бассейнах и спа-процедур.

По пути экскурсовод расскажет о крае, его истории и культуре, а также о знаменитом озере Тамбукан. В аутентичных поселениях можно будет приобрести традиционные продукты. Программа включает фотосессию у водопадов и перекус в местном кафе. Это идеальный способ совместить природные красоты и релаксацию

Описание экскурсии

Природное сокровище Кабардино-Балкарии

По пути из Ессентуков вы откроете множество впечатляющих пейзажей, увидите знаменитое озеро Тамбукан, узнаете о его истории и роли в жизни курортов. В аутентичных поселениях можно будет приобрести традиционные продукты. Доехав до Чегемского ущелья, вы оцените картинные виды отвесных стен с чистейшей горной рекой. А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов. Здесь у вас будет время для фотосессии и перекуса в местном кафе.

Целебные источники

Насладившись природными красотами, перейдем ко второй части программы. Я отвезу вас в комплекс Гедуко, где вы сможете отдохнуть в бассейнах с теплой термальной водой и пройти спа-процедуры (соляная пещера, кедровая бочка, массаж). На обратном пути в легкой и интересной форме я расскажу о крае, его истории, современной жизни, обычаях и местных жителях.

Организационные детали