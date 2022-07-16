Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Во время индивидуальной экскурсии вы посетите Чегемское ущелье, одно из самых живописных мест Кабардино-Балкарии.
Вблизи увидите каскад водопадов, а затем отправитесь в комплекс Гедуко для отдыха в термальных бассейнах и спа-процедур. читать дальшеуменьшить
По пути экскурсовод расскажет о крае, его истории и культуре, а также о знаменитом озере Тамбукан. В аутентичных поселениях можно будет приобрести традиционные продукты. Программа включает фотосессию у водопадов и перекус в местном кафе. Это идеальный способ совместить природные красоты и релаксацию
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для посещения Чегемского ущелья и термальных источников. В это время года природа наиболее живописна, а погодные условия способствуют комфортному отдыху на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемское ущелье
Каскад водопадов
Озеро Тамбукан
Комплекс Гедуко
Описание экскурсии
Природное сокровище Кабардино-Балкарии
По пути из Ессентуков вы откроете множество впечатляющих пейзажей, увидите знаменитое озеро Тамбукан, узнаете о его истории и роли в жизни курортов. В аутентичных поселениях можно будет приобрести традиционные продукты. Доехав до Чегемского ущелья, вы оцените картинные виды отвесных стен с чистейшей горной рекой. А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов. Здесь у вас будет время для фотосессии и перекуса в местном кафе.
Целебные источники
Насладившись природными красотами, перейдем ко второй части программы. Я отвезу вас в комплекс Гедуко, где вы сможете отдохнуть в бассейнах с теплой термальной водой и пройти спа-процедуры (соляная пещера, кедровая бочка, массаж). На обратном пути в легкой и интересной форме я расскажу о крае, его истории, современной жизни, обычаях и местных жителях.
Организационные детали
Экскурсия проходит на легковом автомобиле
Дополнительные расходы: термальный комплекс Гедуко — общий бассейн от 350 руб. /чел., spa от 1700 руб. /чел., обед/перекус в местном кафе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1800 туристов
Я родился и живу в Ессентуках. Я довольно хорошо знаю историю и географию Кавказских Минеральных Вод и при каждом удобном случае стараюсь изучать что-то новое. Решил проводить экскурсии, так как читать дальшеуменьшить
люблю знакомиться с новыми людьми и наблюдать на их лицах чувство неподдельного удивления, восхищения и радости от встречи с чем-то новым и интересным. Постараюсь показать вам родные места как лучшим друзьям. И, надеюсь, мы действительно подружимся в процессе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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1
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Александра
Спасибо огромное Сергею от нашей боевой девчачьей троицы за то, что понял все наши желания и немного скорректировал маршрут по нашей просьбе. Сергей - потрясающий экскурсовод, от него вы не читать дальшеуменьшить
услышите скучные факты, он вам расскажет интересные истории, познавательные заметки, завезёт в те места, где вы сможете купить самые вкусные местные продукты (если попросите). На обед покажет несколько мест, расскажет плюсы и минусы каждого, чтобы у вас был выбор. Водопады - очень красивы. Они не сильно водные, но стоят того, чтобы увидеть. Мы приехали всего на пару дней, поэтому за экскурсию хотелось охватить сразу несколько мест, при этом не сильно напрягать ноги (после травм) - эта поездка именно такого формата. Ещё раз огромное спасибо Сергею за экскурсию!
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Елена
Миллион положительных эмоций! Спасибо! Погода нас пугала, но мы были намного впереди))
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Виктория
Рекомендуем Сергея, как замечательного человека и прекрасного рассказчика с хорошим знанием истории своего края, благодаря ему мы посмотрели основные достопримечательности Железноводска и Пятигорска и узнали много нового. Первоначальный маршрут экскурсии читать дальшеуменьшить
был изменён по нашей просьбе и это не вызвало никакого недовольства с его стороны. Особенно приятно, что он выбирает маршрут пеших прогулок с учётом индивидуальных особенностей каждого клиента, поэтому преодолевая довольно большие расстояния мы не почувствовали усталости. В следующий свой приезд в КМВ, мы обязательно воспользуемся его услугами.
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Светлана
Выражаем огромную благодарность Сергею за чудесно проведенный день. Очень насыщенная экскурсия, потрясающие виды на водопады, великолепнейшие виды гор. Путь дальний, однако мы ни чуть не устали. Было интересно и познавательно. читать дальшеуменьшить
Мы прилетели всего лишь на 2 дня и Сергей организовал поездку правильно, насыщенно и очень интересно. Время пролетело как один миг. Сергей заранее предупредил нас о всех нюансах: где сходить в приватную комнату, где сервис не "вип" уровня, зато потрясающая еда. На термальных источниках показал все варианты, от общего бассейна с горками до индивидуальных купален. После купания у нас вновь был прилив сил и мы с удовольствием отправились в обратный путь. Дополнительно он нас отвез на гору Машук, на которой мы воспользовались уникальным фуникулером и получили потрясающие эмоции. Мы увидели весь Пятигорск как на ладони, пообедали в кафе, полюбовались видами на другие горы: Верблюд, Змейка, Лев и т. д. Сергей оказался интересным собеседников, настоящим патриотом своего города, может рассказать не только исторические небылицы, но реальности настоящей жизни изнутри. Всем рекомендуем!!! Обязательно вернемся еще.
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Т
Татьяна
Поездка очень понравилась! Впечатлений масса и все положительные! И от поездки и от экскурсовода. Заказывали заранее, поэтому когда пришла пора ехать, выяснилось, что нам хотелось бы много поменять. Сергей перенёс читать дальшеуменьшить
дату на удобную нам, скорректировал программу! Ущелье впечатляет! SPA нам хватило в отеле и у нас была интереснейшая экскурсия по Пятигорску и Ессентукам, Сергей настоящий знаток истории края! Спасибо огромное! Все было отлично!
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О
Оксана
Замечательный гид Сергей,много знает о своём крае,интересно рассказывает,и не только в рамках экскурсии,спокойный,терпеливый,подскажет какие места ещё посмотреть,по его совету,посетили Баксанские термальные источники,остались очень довольны. Спасибо большое,Сергею.
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Входит в следующие категории Ессентуков
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