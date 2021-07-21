Что вас ожидает

Природное сокровище Кабардино-Балкарии

По пути из Ессентуков вы откроете множество впечатляющих пейзажей, увидите знаменитое озеро Тамбукан, узнаете о его истории и роли в жизни курортов. В аутентичных поселениях можно будет приобрести традиционные продукты. Доехав до Чегемского ущелья, вы оцените картинные виды отвесных стен с чистейшей горной рекой. А после отправитесь к сердцу ущелья, где находится главный каскад водопадов. Здесь у вас будет время для фотосессии и перекуса в местном кафе.

Целебные источники

Насладившись природными красотами, перейдем ко второй части программы. Я отвезу вас в комплекс Гедуко, где вы сможете отдохнуть в бассейнах с теплой термальной водой и пройти спа-процедуры (соляная пещера, кедровая бочка, массаж). На обратном пути в легкой и интересной форме я расскажу о крае, его истории, современной жизни, обычаях и местных жителях.

Организационные детали