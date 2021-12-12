Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Оцените зрелищные панорамы перевала Гум-Баши, посетите старинный Шоанинский храм и расслабьтесь в термальных источниках. Уникальный маршрут за один день
Захватывающие виды высокогорного перевала Гум-Баши, старинные аулы и древний Шоанинский храм ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь панорамами Кавказского хребта и Эльбруса. Узнайте о жизни горцев и их традициях, посетив аулы Карачаево-Черкессии. Завершите день, расслабляясь в термальных источниках оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа»
🌄 Захватывающие виды на Кавказский хребет и Эльбрус
🕌 Посещение древнего Шоанинского храма
🏞 Прогулка по старинным аулам
🍽 Дегустация блюд кавказской кухни
💧 Оздоровление в термальных источниках
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Перевала Гумбаши, Шоанинского храма и термальных источников - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают яркими красками. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно путешествовать: меньше туристов и умеренная температура. Зимой и весной, несмотря на прохладу, можно насладиться уединением и особой атмосферой заснеженных гор.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Перевал Гум-Баши
Шоанинский храм
Оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа»
Описание экскурсии
Перевал Гумбаши
Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.
Храм на границе неба и земли
Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.
Целебные источники
В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или гид из нашей команды.
Экскурсия проходит на комфортабельном кроссовере (если группа до 4 чел.) или внедорожнике (если группа 4-6 чел.)
Входные билеты в термальные источники оплачиваются отдельно: для взрослого — 500 руб. /час, для ребёнка — 250 руб. /час. С собой нужно взять полотенца и сланцы.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном для Вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1887 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и читать дальшеуменьшить
моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
Все было отлично со стороны гида. Термальные источники рекомендую исключить из маршрута или заменить чем-то другим. Совок. Тетеньки из СССР, не знакомые с понятием сервиса. У них там бизнес, заставляют покупать свои купальные принадлежности со скандалом, чтобы содрать денег побольше. Единственное отрицательное впечатление от отпуска.
Олег
Ответ организатора:
На данных термальных источниках необходимо иметь классические купальные принадлежности
Вам был полезен этот отзыв?
П
Павлова
Экскурсия очень понравилась. С комфортом проехались по очень красивым местам, делали остановки для красочных снимков. Олег оказался очень приятным в общении, с ним было комфортно на протяжении всей экскурсии. Много рассказывал о местности. Все остались очень довольны. Думаю, что в следующий раз так же будем брать экскурсии с ним.
Вам был полезен этот отзыв?
е
евгения
Экскурсия прошла просто на отлично! Олег- прекрасный гид и собеседник, создаётся такое впечатление, что это тот человек, который нас давно ждал и спешит поделиться своими знаниями и радостью от красот родного края! Все очень познавательно и ненавязчиво! Спасибо за чудесный выходной! Евгения.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ессентуков
Похожие экскурсии на «Перевал Гумбаши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)»