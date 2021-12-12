Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ессентуков

Лучшее время для посещения Перевала Гумбаши, Шоанинского храма и термальных источников - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а пейзажи поражают яркими красками. В мае, июне, сентябре и октябре также приятно путешествовать: меньше туристов и умеренная температура. Зимой и весной, несмотря на прохладу, можно насладиться уединением и особой атмосферой заснеженных гор.

Захватывающие виды высокогорного перевала Гум-Баши, старинные аулы и древний Шоанинский храм ждут вас в этой индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь панорамами Кавказского хребта и Эльбруса. Узнайте о жизни горцев и их традициях, посетив аулы Карачаево-Черкессии. Завершите день, расслабляясь в термальных источниках оздоровительного комплекса «Жемчужина Кавказа»

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Перевал Гумбаши

Вы проедете через красивейшее горное ущелье. С набором высоты пейзажи будут становиться все более захватывающими и живописными. Вашему взору предстанет прекрасный ракурс на Кавказский хребет и величавый Эльбрус. Аромат разнотравья летом и заснеженные луга зимой придают этому месту неповторимую изюминку. А в местном кафе вы сможете отведать блюда кавказской кухни и насладиться горным воздухом с великолепными видами.

Храм на границе неба и земли

Далее маршрут будет пролегать через старейшие аулы Карачаево-Черкессии. Я расскажу о жизни горцев и их обычаях. А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива. Отсюда вам откроется панорама села Коста Хетагурова и долины реки Кубань — эти места обладают поистине магической красотой.

Целебные источники

В завершение я отвезу вас в оздоровительный комплекс «Жемчужина Кавказа». На его территории есть несколько бассейнов с минеральной водой разной температуры, где вы сможете расслабиться и укрепить здоровье.

Организационные детали