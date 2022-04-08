В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)

Что вас ожидает 🤩

  • Кадаргаванский каньон
  • Скала “Меч кровников”
  • Дзивгисская крепость
  • Куртатинское ущелье
  • Аланский Успенский мужской монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Приглашаем в путешествие по прекрасной, загадочной и очень гостеприимной Северной Осетии, во время которой мы посетим Куртатинское ущелье, через которое в древности проходили торговые караваны Великого Шелкового пути. По пути нам встретится множество оборонительных сооружений и сторожевых башен.

Куртатинское ущелье по праву считается колыбелью осетинского народа. Из Каньона Кадаргаван кажется, будто река Фиагдон разрубает скалу на две части ударом меча. Кристально чистый родник и невероятная “Тропа Чудес” вызывают у путешественников подлинный восторг.

Мы увидим необычный памятник – меч, воткнутый в скалу, или “Меч кровников”, о котором рассказывают интересную легенду.

Одно из уникальных для Кавказа оборонительных сооружений – Дзивгисская крепость XIII– XIV веков. По преданию, однажды крепость сдержала натиск персидского шаха Аббаса и защитила Куртатинское ущелье. Дзивгис считается сакральным местом для местного народа и символом его стойкости.

Затем мы побываем в селении Фиагдон, где расположен Аланский Успенский мужской монастырь – самый высокогорный православный монастырь России.

Посетим мистически притягательное место - город мертвых Даргавс или древнее кладбище-музей с необычными каменными склепами.

При благоприятных погодных условиях маршрут кольцевой. После Дзивгиса Вас провезут через Зелёный перевал по Геналдонскому ущелью. От других ущелий Осетии оно отличается тем, что расстояние между отвесными скалами резко сужается, создавая тем самым неповторимый, загадочный вид. Дорога проходит по дну Геналдонского каньона, длина которого более пяти километров. Рельеф скального массива по обе стороны дороги неоднороден, и поэтому туристы отмечают этот каньон, как место для фантазии. Кто-то рисует в своём воображении лики языческих божеств, кому-то причудливые очертания скал напоминают невиданных зверей и птиц…

Путешествие в край древних легенд и загадок – Северную Осетию – подарит вам истинное удовольствие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экологически сбор - 200 рублей. Кольцевой маршрут (при хорошей погоде) - 300 рублей. Питание
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 05:45
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 05:45

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