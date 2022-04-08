Приглашаем в путешествие по прекрасной, загадочной и очень гостеприимной Северной Осетии, во время которой мы посетим Куртатинское ущелье, через которое в древности проходили торговые караваны Великого Шелкового пути. По пути нам встретится множество оборонительных сооружений и сторожевых башен.

Куртатинское ущелье по праву считается колыбелью осетинского народа. Из Каньона Кадаргаван кажется, будто река Фиагдон разрубает скалу на две части ударом меча. Кристально чистый родник и невероятная “Тропа Чудес” вызывают у путешественников подлинный восторг.

Мы увидим необычный памятник – меч, воткнутый в скалу, или “Меч кровников”, о котором рассказывают интересную легенду.

Одно из уникальных для Кавказа оборонительных сооружений – Дзивгисская крепость XIII– XIV веков. По преданию, однажды крепость сдержала натиск персидского шаха Аббаса и защитила Куртатинское ущелье. Дзивгис считается сакральным местом для местного народа и символом его стойкости.

Затем мы побываем в селении Фиагдон, где расположен Аланский Успенский мужской монастырь – самый высокогорный православный монастырь России.

Посетим мистически притягательное место - город мертвых Даргавс или древнее кладбище-музей с необычными каменными склепами.

При благоприятных погодных условиях маршрут кольцевой. После Дзивгиса Вас провезут через Зелёный перевал по Геналдонскому ущелью. От других ущелий Осетии оно отличается тем, что расстояние между отвесными скалами резко сужается, создавая тем самым неповторимый, загадочный вид. Дорога проходит по дну Геналдонского каньона, длина которого более пяти километров. Рельеф скального массива по обе стороны дороги неоднороден, и поэтому туристы отмечают этот каньон, как место для фантазии. Кто-то рисует в своём воображении лики языческих божеств, кому-то причудливые очертания скал напоминают невиданных зверей и птиц…

Путешествие в край древних легенд и загадок – Северную Осетию – подарит вам истинное удовольствие.