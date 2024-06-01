Религиозные экскурсии по святым местам Железноводска

Найдено 16 экскурсий в категории «Святые места» в Железноводске, цены от 1 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Железноводска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500 за всё до 3 чел.
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
5 отзывов
Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в железноводске
«Центральную мечеть Грозного «Сердце Чечни»»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
66005 940 за человека
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«Дополнительно и по желанию оплачиваются свечи в храме и пикник»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500 за человека
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
«Далее перейдем мост через Сунжу и погуляем по парковой зоне, вы увидите здание Духовного управления мусульман, Российский исламский университет и мечеть «Сердце Чечни»»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695 за человека
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500 за человека
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
Групповая
14 часов
39 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Грозный - прошлое и настоящее
Групповая
16 часов
4 отзыва
Грозный - прошлое и настоящее
«Недалеко от Грозного в городе Аргун расположена мечеть в ультрасовременном стиле хай-тек “Сердце Матери”, названная в честь Аймани Кадыровой – жены первого президента Чеченской республики Ахмада Кадырова»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:40
3 500 за человека
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
Групповая
14 часов
1 отзыв
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
«Затем мы побываем в селении Фиагдон, где расположен Аланский Успенский мужской монастырь – самый высокогорный православный монастырь России»
Расписание: Воскресенье в 06:30
3 000 за человека
Два монастыря из Железноводска
Групповая
5 часов
Два монастыря из Железноводска
«Мы пройдем по территории святой обители вместе со священнослужителем, увидим храм Георгия Победоносца, летнюю площадку для молитвы, пасеку и музей»
Расписание: Вторник, Воскресенье в 13:20
1 200 за человека
Горная Ингушетия - из Железноводска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Сентинский храм X века среди гор, который появился еще до крещения Руси, — церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тамара
    1 июня 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Познавательная интересная экскурсия, Советуем Романа.
    Познавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсияПознавательная интересная экскурсия
  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
    читать дальше

    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
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    покажет, заинтересует. От него зависит настроение и интерес. Вот такой замечательный гид был у нас- Константин. Очень его рекомендую и, если вам повезет, и Костя будет вашим гидом, можете быть уверены заранее что экскурсия удалась.

  • Э
    Эльфира
    18 мая 2024
    17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
    Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Александр-прекрасный гид. Рассказал много интересного. Экскурсия замечательная. Всё оч понравилось! Спасибо!
  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Из Железноводска - в великолепный Домбай
    Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид. С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение. Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Железноводск - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
    Спасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы были в Чечне и теперь понимаем, что надо вернуться. Столько всего хочется ещё увидеть и посмотреть! Спасибо еще раз огромное Александру за такую прекрасную поездку!!!
    Спасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы былиСпасибо огромное Александру за отлично организованную экскурсию! Нам все очень понравилось. В первый раз мы были
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
    Сегодня побывали на экскурсии в Северной Осетии и хочу сказать, что мы остались в полном восторге 😍😍😍 Экскурсовод Евгений сделал эту экскурсию очень захватывающей, интересной, в общем незабываемой!!! Спасибо огромное Евгению за такую увлекательнейшуу поездку!!! Мечта сбылась 🥰🥹☺️
  • Е
    Елена
    19 апреля 2024
    17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
    Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
    Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
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  3. 17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
  4. Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
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