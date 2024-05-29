1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
«Сентинский храм — возведенный в далеком 965 году на территории современной Карачаево-Черкесии, он запомнится вам стройными архитектурными формами и идиллическими окружающими панорамами»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
«Дополнительно и по желанию оплачиваются свечи в храме и пикник»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Северной Осетии. Посетите Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь, арт-объекты и Аланский монастырь в комфортабельной мини-группе
Начало: У места вашего проживания
«А ещё увидите современные арт-объекты, средневековые постройки и монастырь»
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
67005 695₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
«А затем познакомлю с историей христианского собора 10 века, построенного в окружении величественного горного массива»
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
15%
Мини-группа
12 часов
Из Железноводска в сказочный Домбай: уникальное путешествие в мини-группе
Приглашаем вас в увлекательное путешествие из Железноводска в Домбай, где вас ждут впечатляющие горные пейзажи и чистейшие реки
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
«Далее в программе Шоанинский храм 10 века»
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
52944 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Аланский Свято-Успенский мужской монастырь»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Групповая
16 часов
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:40
3 500₽ за человека
Групповая
14 часов
В сердце древнего Иристона (Куртатинское ущелье и Даргавс)
«Затем мы побываем в селении Фиагдон, где расположен Аланский Успенский мужской монастырь – самый высокогорный православный монастырь России»
Расписание: Воскресенье в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
5 часов
Два монастыря из Железноводска
«Мы пройдем по территории святой обители вместе со священнослужителем, увидим храм Георгия Победоносца, летнюю площадку для молитвы, пасеку и музей»
Расписание: Вторник, Воскресенье в 13:20
1 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Горная Ингушетия из Железноводска: путешествие по стране башен
Загадочная Горная Ингушетия ждет вас! Посетите уникальные башенные комплексы и древний храм, погрузитесь в историю Северного Кавказа
Начало: От места вашего проживания
«Храм Тхаба-Ерды — до сих пор неизвестно, как и когда, а главное кем была построена эта загадочная церковь»
Расписание: в четверг и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Групповая
12 часов
Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Древний аланский храм (Шоанинский) Шоанинский храм, с тысячелетней историей на вершине горы Шоана в окрестностях г»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Сентинский храм X века среди гор, который появился еще до крещения Руси, — церковь возведена по канонам византийской архитектуры в форме креста из светлого песчаника»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
«Здесь вы узнаете о визите в Элисту Далай-ламы и создании грандиозного «Золотого храма мечты», куда стремятся паломники со всего мира»
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
- ЕЕлена27 мая 2024Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
- ЭЭльфира18 мая 2024Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
- ЕЕлена30 апреля 2024Очень понравилась поездка! Побывали на перевале Гумбаши целых три раза 😁. Красочные места, хорошая дорога, Олег замечательный и веселый гид. С погодой на Домбае повезло - прекрасная видимость, классное настроение. Порекомендуем экскурсию друзьям! 👍 Чтобы все успеть советуем выезжать не позже 7.00.
- ЕЕлена24 апреля 2024Сегодня побывали на экскурсии в Северной Осетии и хочу сказать, что мы остались в полном восторге 😍😍😍 Экскурсовод Евгений сделал эту экскурсию очень захватывающей, интересной, в общем незабываемой!!! Спасибо огромное Евгению за такую увлекательнейшуу поездку!!! Мечта сбылась 🥰🥹☺️
- ЕЕлена19 апреля 2024Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
- ЕЕлена8 апреля 2024В воскресенье ездили с экскурсией Северная Осетия, гид Александр. Понравилась четкость по времени, утром и вечером успели к ужину. Завезли на обед в ресторан Панорама, очень атмосферное место и вкусная еда. Локации подобраны оптимальны. Впечатления только положительные.
- ННаташа1 апреля 2024Были на экскурсии с малышом 3-х лет, оба с ним в состоянии восторга. Очень комфортная поездка, интересные места, вкусная, аутентичная
- ААнжела20 марта 2024Поехали на экскурсию с друзьями в группе из 4 человек. Поездка прошла замечательно! Нашим водителем-гидом был Абрек. Все путешествие развлекал
- ААзат19 марта 2024Это был замечательный день, нам очень понравилась эта поездка!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 200 до 29 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Железноводске на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 83 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август