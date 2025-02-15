Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор

Фантастические виды на ущелья, Голубые озёра, руины древних аулов и термальные источники
Вы отправитесь по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Откроете потрясающие виды на окрестности с местного Языка тролля. Посетите мистические Голубые озёра, одно из которых входит в топ самых глубоких в мире. А также исследуете прошлое села Верхняя Балкария и искупаетесь в горном термальном источнике.
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Язык тролля из Железноводска - Скандинавия в сердце Кавказских гор
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Водопад из камня и Язык тролля

Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. По пути увидим водопад Тыжынты, вытекающий из скалы. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда национальной кухни.

Голубые озёра

Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Вы узнаете о происхождении водоёмов, а также прогуляетесь вокруг озера Церик-Кёль, одного из самых глубоких в мире! Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.

Черекская теснина и Верхняя Балкария

Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы познакомитесь с непростым прошлым места и посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.

Термальный источник и замок Шато-Эркен

В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил, а после сможете отправиться в красивое место — в замок Шато-Эркен

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Рено Дастер, Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль) или минивэне Фольксваген Каравелла, Тойота ХайЭйс, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Виано)

Дополнительные расходы:

  • Купание в термальном источнике — 300 ₽/чел.
  • Вход на территорию замка Шато-Эркен — 50 ₽/чел.
  • Сувенирная продукция
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик — зависит от времени года и температуры окружающей среды), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь.
  • Рекомендуем взять с собой: питьевую воду (хотя бы в одну сторону), продукты питания (если не планируете питание в кафе по пути), солнцезащитные очки, крем солнцезащитный/для загара, дождевик, наличные деньги

ежедневно в 06:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4617 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Железноводска

Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
На машине
скидка
5%
5 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:30
16 фев в 07:30
2100019 950 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
7 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Железноводска в мини-группе
Озеро Гижгит и Эльбрус: путешествие из Железноводска в мини-группе. Насладитесь красотой Кабардино-Балкарии и захватывающими видами Кавказа
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
17 фев в 07:30
4000 за человека
Лучшее в Верхней Балкарии за 1 день (в мини-группе)
На машине
скидка
10%
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Незабываемый день в Верхней Балкарии: мастер-класс и экскурсия
Приготовьтесь к насыщенному дню! Вас ждут норвежские пейзажи, кавказские Гималаи, старинные селения, замок людоеда и Голубые озёра. Узнайте, как готовить хычины
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
16 фев в 06:30
50004500 за человека