Описание экскурсии
Водопад из камня и Язык тролля
Первым делом мы направимся к скальному выступу, названному так из-за сходства со знаменитой норвежской достопримечательностью. Отсюда вам откроется незабываемый вид на Хуламо-Безенгийское ущелье во главе со снежными пятитысячниками Безенгийской стены. По пути увидим водопад Тыжынты, вытекающий из скалы. А неподалёку вы сможете подкрепиться перед дальнейшим путешествием и отведать блюда национальной кухни.
Голубые озёра
Далее в программе — жемчужина Кабардино-Балкарии, группа из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета. Вы узнаете о происхождении водоёмов, а также прогуляетесь вокруг озера Церик-Кёль, одного из самых глубоких в мире! Места очень атмосферные, а фотографии здесь получаются сочные и красивые.
Черекская теснина и Верхняя Балкария
Сквозь туннели, петляя по горному серпантину в узкой теснине с бурной рекой, мы попадаем в старое поселение Верхняя Балкария. Здесь вы познакомитесь с непростым прошлым места и посетите древнюю башню, сохранившуюся до наших дней.
Термальный источник и замок Шато-Эркен
В завершение мы отвезём вас на горный термальный источник, который прогревается нашим легендарным исполином — спящим вулканом Эльбрус. Здесь вы отдохнёте и наберётесь сил, а после сможете отправиться в красивое место — в замок Шато-Эркен
Организационные детали
- Экскурсия проходит с гидом-водителем из нашей команды на внедорожнике (УАЗ «Патриот», Рено Дастер, Митсубиси Паджеро, Тойота ЛК Прадо, Ниссан Патруль) или минивэне Фольксваген Каравелла, Тойота ХайЭйс, Хёндэ Старекс, Мерседес-Бенц Виано)
Дополнительные расходы:
- Купание в термальном источнике — 300 ₽/чел.
- Вход на территорию замка Шато-Эркен — 50 ₽/чел.
- Сувенирная продукция
- Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка, или пуховик — зависит от времени года и температуры окружающей среды), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь.
- Рекомендуем взять с собой: питьевую воду (хотя бы в одну сторону), продукты питания (если не планируете питание в кафе по пути), солнцезащитные очки, крем солнцезащитный/для загара, дождевик, наличные деньги
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4617 ₽