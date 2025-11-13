Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет не обычная экскурсия, а полное погружение в кавказский колорит — с радушием местных жителей, потрясающими пейзажами и многовековыми традициями.



Мы посетим ключевые места Кавминвод: от знаменитой Нарзанной галереи в Кисловодске до памятных лермонтовских мест в Пятигорске и целебных источников Ессентуков.

Аркадий Ваш гид в Железноводске Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека 9500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Кавказ — это край гор и цветущих садов, гордых и трудолюбивых людей. Увидев и почувствовав это, вы поймете, за что эту землю любили Пушкин и Толстой, почему в своих произведениях Кавказ воспевали Лермонтов и Бунин, Маяковский и Есенин. Во время экскурсии вы также насладитесь вином, согретым солнцем Ставрополья, а также отведаете сочный шашлык из свежайшего мяса в одном маленьком и уютном семейном ресторане. Пятигорск — старейший курорт Кавминвод Вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите грот Дианы, Китайскую беседку и парк Николаевский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый Провал. А еще продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. Также мы проездом увидим первый памятник, поставленный Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Пятигорске и домик, где он и проживал! Визитные карточки Железноводска Курортный парк встретит вас старой частью парка, который проектировали братья Бернардацци — знаменитые итальянские архитекторы. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Красавец Ессентуки Вы увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе. Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего мы проедем по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки. < Важная информация: Начало экскурсии — в любом удобном для вас месте в городах, входящих в план экскурсии: Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.

