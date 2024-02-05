1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
«Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По следам Лермонтова: экскурсия в Железноводске и окрестностях
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
««15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
40%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
«Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 февраля 2024Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Вечерние»
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