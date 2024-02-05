Вечерние экскурсии Железноводска

Найдено 4 экскурсии в категории «Вечерние» в Железноводске, цены от 4 800 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
«Особенно красива она в ночное время благодаря великолепной подсветке, но днем тоже производит впечатление»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
По следам Лермонтова: экскурсия в Железноводске и окрестностях
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
««15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
🚶 Пешая
скидка
40%
Фотопрогулка
6 часов
Треккинг на гору Развалка и фотосессия
Подняться на вершину горы, полюбоваться панорамой Железноводска и получить фото на память
«Большее число участников, возможность участия детей или проведение экскурсии в ночное время (для встречи заката/рассвета) обсуждается»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
80004 800 за всё до 3 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 февраля 2024
    Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
    Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и традиции регионов которые посетили
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    вовремя нашей экскурсии. Все очень понравилось, одно только смущало мрачность погоды, соответственно оценить великолепие и атмосферу посещаемых мест с поправкой на погодные условия удалось не в полную меру, думаю в более теплое время года будет более масштабным видение и принятие всего великолепия масштаба Грозного!!! Дмитрия, советую как эксперта данного региона! Спасибо.

    Дмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи иДмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи иДмитрий хороший экскурсовод, внимательный водитель, очень интересно предоставляет информацию по объектам, регионам, исторические сведения, обычаи и

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
  2. Последний день Лермонтова (из Железноводска)
  3. Треккинг на гору Развалка и фотосессия
  4. «Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Вечерние" можно забронировать 4 экскурсии от 4 800 до 25 000 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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