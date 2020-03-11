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Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем

Карен
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Карен – ваш гид
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России.

Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе.

И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте, в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.
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Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Что вас ожидает

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод
В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах
В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу. Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе
Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки
Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску
В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска.
  • По желанию, можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты.
  • Экскурсия проводится на 7-местном автомобиле Lada Largus (с кондиционером).
  • Питание и напитки не входят в стоимость поездки и оплачиваются отдельно.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте, в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карен
Карен
Всем привет! Меня зовут Карен, и я уже 25 лет живу в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я человек творческий и, к тому же, большой любитель путешествовать. Однажды вернувшись с очередной поездки за рубеж, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края и как неразнообразен пока наш рынок экскурсии. Я хочу исправить это недоразумение и показать Кавказские Минеральные Воды глазами человека, живущего здесь и любящего этот край всем сердцем. Всем приятных путешествий и до встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Отличная экскурсия, позволяющая за один день составить представление
о городах Кавказских Минеральных Вод.
Калейдоскоп из архитектуры, исторических памятников, историй и легенд,
вкусной еды и красивых сувениров.
График — гибкий, пожелания и предпочтения учитываются, попутно получаешь много полезных советов. Увлекательно и полезно!
После этой экскурсии Вы — знаток городов Кавказа!))

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Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
Железноводск — это спокойствие и буйная зелень, горные пейзажи и дворец восточного эмира, почти лесные дорожки и, конечно, минеральные источники. Вы прогуляетесь по самой живописной части города мимо главных достопримечательностей и попьете целебной воды. А я наполню эти 2 часа рассказами о развитии курорта и о лечении водами тогда и сейчас.

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