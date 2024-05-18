Александр — ваш гид в Железноводске

Провёл экскурсии для 133 туристов

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты и рассказывать историю — уже даже не хобби, а образ жизни. В моём арсенале множество живописных маршрутов и захватывающих легенд. Буду рад встрече с вами!