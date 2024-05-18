17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе

Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, отправившись в увлекательное путешествие по 17 гор-лакколитам.

Вас ждут захватывающие истории о местных горах и городах, уникальные смотровые площадки и посещение Успенского мужского монастыря.

Насладитесь ароматным кофе на фоне живописных видов и узнайте секреты термальных источников и редких находок в горах
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные виды на Кавказские Минеральные Воды
  2. 📜 Интересные истории и легенды от местного гида
  3. 🏞️ Посещение Успенского мужского монастыря
  4. ☕ Кофе или травяной чай на природе
  5. 🚗 Комфортабельный транспорт без экстрима

Что можно увидеть

  • Бештау
  • Успенский Второафонский мужской монастырь
  • Железноводск
  • Пятигорск
  • Лермонтов
  • Ессентуки
  • Эльбрус
  • Пещера в горе Развалка
  • Гора Медовая
  • Гора Верблюд
  • Гора Змейка
  • Горы Юца и Джуца
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Я провезу вас по маршруту вокруг самой высокой горы Кавказских Минеральных Вод — Бештау, а по пути покажу все 17 гор-лакколитов, которые во многом формируют уникальный климат КМВ. Мы проедем около 103 км.
  • Расскажу местные легенды и истории о том, как образовались горы и города КМВ
  • Отвезу на такие смотровые площадки, с которых вы увидите Железноводск, Пятигорск, Лермонтов и Ессентуки с высоты птичьего полёта. При хорошей погоде сможете полюбоваться Кавказским хребтом во главе с Эльбрусом.
  • Мы поднимемся почти на середину горы Бештау (800 м над уровнем моря) и, проехав по колесничной дороге, построенной братьями Бернардацци в 1893 г., посетим Успенский Второафонский мужской монастырь.
  • На одной из смотровых площадок я сварю вам кофе или заварю травяной чай. При желании можем организовать пикник.

Вы узнаете:

  • Почему Эльбрус — стратовулкан, и что это означает
  • Откуда в КМВ термальные источники с такой целительной водой
  • Что находится в недрах гор Бештау и Бык
  • Чем интересна пещера в горе Развалка
  • Почему от горы Медовой почти ничего не осталось и куда увозили добытый с неё камень
  • Что редкое и ценное можно отыскать на горе Верблюд
  • Что археологи нашли в горе Змейка
  • Чем знамениты горы Юца и Джуца

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит без экстрима на комфортабельном автомобиле Hyundai Grand Starex или Honda Pilot
  • Дополнительно и по желанию оплачиваются свечи в храме и пикник

ежедневно в 09:00 и 14:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
18 мая 2024
Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
Елена
19 апр 2024
Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! ОтличнымАлександр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным

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