Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, отправившись в увлекательное путешествие по 17 гор-лакколитам.
Вас ждут захватывающие истории о местных горах и городах, уникальные смотровые площадки и посещение Успенского мужского монастыря.
Насладитесь ароматным кофе на фоне живописных видов и узнайте секреты термальных источников и редких находок в горах
Вас ждут захватывающие истории о местных горах и городах, уникальные смотровые площадки и посещение Успенского мужского монастыря.
Насладитесь ароматным кофе на фоне живописных видов и узнайте секреты термальных источников и редких находок в горах
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Кавказские Минеральные Воды
- 📜 Интересные истории и легенды от местного гида
- 🏞️ Посещение Успенского мужского монастыря
- ☕ Кофе или травяной чай на природе
- 🚗 Комфортабельный транспорт без экстрима
Что можно увидеть
- Бештау
- Успенский Второафонский мужской монастырь
- Железноводск
- Пятигорск
- Лермонтов
- Ессентуки
- Эльбрус
- Пещера в горе Развалка
- Гора Медовая
- Гора Верблюд
- Гора Змейка
- Горы Юца и Джуца
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Я провезу вас по маршруту вокруг самой высокой горы Кавказских Минеральных Вод — Бештау, а по пути покажу все 17 гор-лакколитов, которые во многом формируют уникальный климат КМВ. Мы проедем около 103 км.
- Расскажу местные легенды и истории о том, как образовались горы и города КМВ
- Отвезу на такие смотровые площадки, с которых вы увидите Железноводск, Пятигорск, Лермонтов и Ессентуки с высоты птичьего полёта. При хорошей погоде сможете полюбоваться Кавказским хребтом во главе с Эльбрусом.
- Мы поднимемся почти на середину горы Бештау (800 м над уровнем моря) и, проехав по колесничной дороге, построенной братьями Бернардацци в 1893 г., посетим Успенский Второафонский мужской монастырь.
- На одной из смотровых площадок я сварю вам кофе или заварю травяной чай. При желании можем организовать пикник.
Вы узнаете:
- Почему Эльбрус — стратовулкан, и что это означает
- Откуда в КМВ термальные источники с такой целительной водой
- Что находится в недрах гор Бештау и Бык
- Чем интересна пещера в горе Развалка
- Почему от горы Медовой почти ничего не осталось и куда увозили добытый с неё камень
- Что редкое и ценное можно отыскать на горе Верблюд
- Что археологи нашли в горе Змейка
- Чем знамениты горы Юца и Джуца
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит без экстрима на комфортабельном автомобиле Hyundai Grand Starex или Honda Pilot
- Дополнительно и по желанию оплачиваются свечи в храме и пикник
ежедневно в 09:00 и 14:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Железноводске
Провёл экскурсии для 133 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Александр, я родился и вырос в этих горах. Показывать наши красоты и рассказывать историю — уже даже не хобби, а образ жизни. В моём арсенале множество живописных маршрутов и захватывающих легенд. Буду рад встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльфира
18 мая 2024
Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
Елена
19 апр 2024
Александр очень приятный в общении человек! Показал нам места, куда вряд ли мы доехали самостоятельно! Отличным бонусом стал вкусный кофе, сваренный на одной из остановок. Вся экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
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