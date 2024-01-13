Это край, где царит дух свободы, где горные вершины до небес чередуются с живописными ущельями, где с объятиями встречают гостей, где можно быть не просто туристом, а путешественником и исследователем! Главные богатства Северной Осетии помимо природных пейзажей — это уникальные историко-архитектурные памятники и старинные поселения, сохранившие энергетику народа, проживающего здесь тысячелетиями. Мы окунёмся в древний мир и увидим первозданную красоту горных вершин.
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Что вас ожидает:
- Кармадонское ущелье
- Тоннель памяти Сергея Бодрова младшего
- Даргавс: некрополь «Город Мёртвых»
- «Лавочка счастья» на высоте 2.100 метров
- «Небесные качели»
- Башни Тага и Курта
- Древнее селение Цмити
- Дзивгиская наскальная крепость
Описание
За один день мы посетим:Кармадонское ущелье Узкий и глубокий горный каньон, расположенный на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. Свою печальную славу ущелье обрело после трагедии, когда в Сентябре 2002 года, сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста человеческих жизней, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Кармадон часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память всенародно любимого «Брата». Даргавс: «Город Мёртвых» Это самая загадочная и самая известная достопримечательность Северной Осетии. Представляет собой крупнейший сохранившийся некрополь на Кавказе, предположительно XIV–XVIII вв. Погребальный комплекс, состоит из 97 каменных двух и четырёхэтажных склепов и усыпальниц. Небесные качели Великолепное место, с невероятно красивыми горными видами, здесь можно любоваться ими до бесконечности. Качели установлены высоко в горах, и покататься на них может любой человек, если захочет почувствовать себя парящим в облаках и выше облаков. Лавочка счастья «СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ — ОНО В ГОРАХ» гласит надпись на скамейке, которая установлена на горе Садон Ахцак на высоте 2100 метров над уровнем моря. Отсюда открывается величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта и открывается потрясающий вид на всю панораму Куртатинского ущелья. Это место вы не забудете никогда, неповторимые селфи и уникальные фото гарантированы! Башня Курта Сторожевая башня в Куртатинском ущелье. Эту башню называют башней Курта, по имени родоначальника и основателя Куртатинского общества. Это настоящая жемчужина Куртатинского ущелья. Старинное сооружение не только привлекает туристов, но и является родовым замком для великого множества осетин. Горное селение Цмити Одно из древнейших селений Северной Осетии представляющее собой сегодня настоящий археологический комплекс, музей средневековой истории под открытым небом. Здесь башни стоят в живописных но, увы, руинах. Хотя для любителей перемещаться во времени самое это оно. Только что вы покупали лимонад во вполне современном гастрономе, и, вжух, перенеслись в эпоху расцвета средневековых царств. Вам точно понравится. Дзивгиская наскальная крепость Крепость датируется временами нашествия Тамерлана, то есть примерно XV веком. Удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов. Кадаргаванская теснина Уникальное место, где можно увидеть, как за сотни лет горная река размыла мягкие известняки скалистого хребта, а упавший с горы огромный валун стал естественным мостиком через каньон. На этом же валуне расположился уникальный арт-объект «Зеркальный Барс».
ежедневно в 07-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 07-00Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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