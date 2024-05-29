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Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: Г. Железноводск, площадь Ленина
Расписание: суббота, воскресенье
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно в 07-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
- ЕЕлена27 мая 2024Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
- ДДиана25 ноября 2023Экскурсия очень понравилась! С погодой очень повезло, было солнечно и тепло, даже в горах)), небольшая группа девчонок)), впечатляющие своей красотой горы в снегу, вкусный ресторан в Фиагдоне, день удался!! спасибо Алексею водителю гиду))
- ЛЛариса19 августа 2023Спасибо огромное за поездку! Все очень хорошо организовано, не надо ни о чём беспокоиться. Гид Михаил очень тактичен, предупредителен. Отличный водитель и гид! Впечатлений настолько много, что их описывать - напрасный труд.
- РРоман16 августа 2023Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
- ЛЛюдмила28 марта 2023Экскурсия очень понравилась. У нас был превосходный гид. Все подробно и интересно рассказывал.
- ЕЕкатерина22 июня 2022Путешествие в загадочную ДигориюПотрясающе красивые места! Стоит побывать там и не один раз. Организация очень хорошая.
- ИИра20 июня 2022Путешествие в загадочную ДигориюОтзыв на тур в Дигорию 🏔 Поездка прошла великолепно, получилось как прогулка с друзьями, было очень весело. Под конец уже немного голова перестала переваривать все красоты, настолько много было впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Северная Осетия»
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