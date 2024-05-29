Экскурсии в Северную Осетию из Железноводска

Найдено 5 экскурсий в категории «Северная Осетия» в Железноводске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
Групповая
14 часов
39 отзывов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000 за человека
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700 за человека
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска
Мини-группа
15 часов
6 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: Кармадон, Даргавс, Фиагдон из Железноводска
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600 за человека
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: Г. Железноводск, площадь Ленина
Расписание: суббота, воскресенье
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 000 за человека
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Индивидуальная
14 часов
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно в 07-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья
    Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
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    покажет, заинтересует. От него зависит настроение и интерес. Вот такой замечательный гид был у нас- Константин. Очень его рекомендую и, если вам повезет, и Костя будет вашим гидом, можете быть уверены заранее что экскурсия удалась.

  • Д
    Диана
    25 ноября 2023
    Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска
    Экскурсия очень понравилась! С погодой очень повезло, было солнечно и тепло, даже в горах)), небольшая группа девчонок)), впечатляющие своей красотой горы в снегу, вкусный ресторан в Фиагдоне, день удался!! спасибо Алексею водителю гиду))
  • Л
    Лариса
    19 августа 2023
    Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска
    Спасибо огромное за поездку! Все очень хорошо организовано, не надо ни о чём беспокоиться. Гид Михаил очень тактичен, предупредителен. Отличный водитель и гид! Впечатлений настолько много, что их описывать - напрасный труд.
  • Р
    Роман
    16 августа 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.
  • Л
    Людмила
    28 марта 2023
    Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
    Экскурсия очень понравилась. У нас был превосходный гид. Все подробно и интересно рассказывал.
  • Е
    Екатерина
    22 июня 2022
    Путешествие в загадочную Дигорию
    Потрясающе красивые места! Стоит побывать там и не один раз. Организация очень хорошая.
  • И
    Ира
    20 июня 2022
    Путешествие в загадочную Дигорию
    Отзыв на тур в Дигорию 🏔 Поездка прошла великолепно, получилось как прогулка с друзьями, было очень весело. Под конец уже немного голова перестала переваривать все красоты, настолько много было впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Северная Осетия»

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  2. Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
  3. Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска
  4. Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
  5. «Золотое кольцо» Северной Осетии
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Дворец Эмира Бухарского
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  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Северная Осетия" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 5 000 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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