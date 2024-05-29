Е Екатерина Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.

Е Елена Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Три ущелья читать дальше покажет, заинтересует. От него зависит настроение и интерес. Вот такой замечательный гид был у нас- Константин. Очень его рекомендую и, если вам повезет, и Костя будет вашим гидом, можете быть уверены заранее что экскурсия удалась. Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,

Д Диана Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска Экскурсия очень понравилась! С погодой очень повезло, было солнечно и тепло, даже в горах)), небольшая группа девчонок)), впечатляющие своей красотой горы в снегу, вкусный ресторан в Фиагдоне, день удался!! спасибо Алексею водителю гиду))

Л Лариса Северная Осетия: Кармадон, Даргавс и Фиагдон из Железноводска Спасибо огромное за поездку! Все очень хорошо организовано, не надо ни о чём беспокоиться. Гид Михаил очень тактичен, предупредителен. Отличный водитель и гид! Впечатлений настолько много, что их описывать - напрасный труд.

Р Роман Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С Впечатляющие и поистине уникальные достопримечательности. В экскурсии нет ничего лишнего, а все объекты находятся относительно рядом друг с другом. Получается динамично и не затянуто. Все действо сопровождалось грамотной и информативной речью гида Сергея.

Л Людмила Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С Экскурсия очень понравилась. У нас был превосходный гид. Все подробно и интересно рассказывал.

Е Екатерина Путешествие в загадочную Дигорию Потрясающе красивые места! Стоит побывать там и не один раз. Организация очень хорошая.