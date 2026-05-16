Приглашаем в «Точку счастья под Звенигородом» — место, где оживают легенды, а городская суета исчезает за считанные минуты.
В программе — интерактивный Музей кота, уникальный Звенигородский дубовый кофе из желудей, желудёвое варенье и головокружительные виды с висячего моста над Москвой-рекой.
Описание экскурсии
Музей кота
Коллекцию собирали 40 лет: тысячи экспонатов со всего мира и из разных городов России. Среди них — череп саблезубого тигра и отпечаток лапы амурского тигра: говорят, он приносит удачу. Вы пройдёте интерактивный квест, а в конце мудрый кот даст вам совет на весь следующий год.Вкусные гостинцы от Музея дубаВы продегустируете Звенигородский дубовый кофе из желудей и варенье из тех же плодов. Этот напиток и десерт по праву считаются гастрономической гордостью Подмосковья и всей России. Попробовать их можно только у нас!
По воздуху через Москву-реку
Самый длинный висячий мост Московской области находится всего в трёх минутах ходьбы от музеев. Вы сможете посетить его самостоятельно. Пройдите по мосту, загадайте желание — местные жители говорят, что оно обязательно сбудется.
Организационные детали
- Билет в музейные объекты оформляется при посещении Музея дуба
- В летний период (с 1 мая по 20 сентября) музеи работают до 18:00
- Мост доступен для свободного посещения
- С вами будет один из наших музейных гидов
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Каринском
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Приглашаем в музеи, где вы узнаете о котах и звенигородских дубах больше, чем написано в любой книге! Заходите в гости — и не заметите, как время пролетит за историями, байками и неожиданными фактами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня побывала в этом удивительном месте. Музей очень уютный, атмосферный, с множеством забавных экспонатов и историй о наших любимцах — котах. Особенно понравилось, что здесь можно не только узнать много
К
В эти праздничные дни я побывала в удивительном месте под Звенигородом, в деревне Каринское. Это место с особой, тёплой атмосферой, куда вложено очень много души и любви.
Побывав в музее Кота,
