Необычные музеи под Звенигородом: где кот мурлычет, а дуб угощает

Войти в сказку, выпить кофе из желудей и загадать желание на самом длинном висячем мосту Подмосковья
Приглашаем в «Точку счастья под Звенигородом» — место, где оживают легенды, а городская суета исчезает за считанные минуты.

В программе — интерактивный Музей кота, уникальный Звенигородский дубовый кофе из желудей, желудёвое варенье и головокружительные виды с висячего моста над Москвой-рекой.
Описание экскурсии

Музей кота

Коллекцию собирали 40 лет: тысячи экспонатов со всего мира и из разных городов России. Среди них — череп саблезубого тигра и отпечаток лапы амурского тигра: говорят, он приносит удачу. Вы пройдёте интерактивный квест, а в конце мудрый кот даст вам совет на весь следующий год.

Вкусные гостинцы от Музея дубаВы продегустируете Звенигородский дубовый кофе из желудей и варенье из тех же плодов. Этот напиток и десерт по праву считаются гастрономической гордостью Подмосковья и всей России. Попробовать их можно только у нас!

По воздуху через Москву-реку

Самый длинный висячий мост Московской области находится всего в трёх минутах ходьбы от музеев. Вы сможете посетить его самостоятельно. Пройдите по мосту, загадайте желание — местные жители говорят, что оно обязательно сбудется.

Организационные детали

  • Билет в музейные объекты оформляется при посещении Музея дуба
  • В летний период (с 1 мая по 20 сентября) музеи работают до 18:00
  • Мост доступен для свободного посещения
  • С вами будет один из наших музейных гидов

в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Каринском
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Звенигороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Приглашаем в музеи, где вы узнаете о котах и звенигородских дубах больше, чем написано в любой книге! Заходите в гости — и не заметите, как время пролетит за историями, байками и неожиданными фактами.

Отзывы и рейтинг

Кира
Сегодня побывала в этом удивительном месте. Музей очень уютный, атмосферный, с множеством забавных экспонатов и историй о наших любимцах — котах. Особенно понравилось, что здесь можно не только узнать много
интересного о котах, но и почувствовать себя частью интересной истории. Персонал очень доброжелательный, с удовольствием делился любопытными фактами. После экскурсии нас угостили вкуснейшим жёлудёвым вареньем, и, конечно, такого ароматного и нежного я точно ещё не пробовала! Настоящий домашний лакомство. Купили разных сувениров.
А ещё рядом есть невероятно красивый навесной мост — отличное место для фотографий и прогулок на свежем воздухе. Виды открываются фантастические, особенно на закате. Очень рекомендую это место для всех, особенно для семейного отдыха. И конечно необычный Дубовый кофе из желудей, по факту ехала из за него и не пожалела.

В эти праздничные дни я побывала в удивительном месте под Звенигородом, в деревне Каринское. Это место с особой, тёплой атмосферой, куда вложено очень много души и любви.

Побывав в музее Кота,
вы узнаете, почему именно Медведь встречает гостей, и какая русская династия носила кошачью фамилию. В музее собрано огромное количество кошек из разных стран мира. Особенно впечатлил череп саблезубого тигра и встреча с настоящей кошкой из фильма «Операция „Ы“»! И это лишь малая часть удивительных историй, которые вам расскажут.

Экскурсия очень насыщенная и интерактивная: вас будут вовлекать в интересные викторины и задавать вопросы. А на выходе вы сможете погладить фигуру дубового кота и загадать своё сокровенное желание.

После экскурсии меня угостили необычным звенигородским желудёвым дубовым кофе и вареньем из желудей. Мне очень понравилось — по вкусу похоже на лесной мёд. Я также приобрела баночку варенья как недорогой, но уникальный сувенир, которого больше нигде не купишь.
В завершение я прогулялась к красивому висячему мосту в Каринском.

Да, на территории музея можно увидеть и живых котиков!

На территории есть небольшой сувенирный магазинчик и кафетерий, где можно не только выпить дубовый кофе, но и перекусить вкусными коврижками, а также приобрести уникальные сувениры на память.

Очень рекомендую посетить Музей дуба! Только не забудьте записаться на экскурсию на их сайте. Это милое и уютное место — настоящий островок спокойствия и природы в нашем информационно переполненном мире. Я получила огромное удовольствие рекомендую!

