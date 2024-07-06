Экскурсии выходного дня в Звенигороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Звенигороде, цены от 8 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Звенигород - древний форпост Москвы
🚗 На машине
71 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
11 июля в 09:00
14 июля в 14:00
8 600 за всё до 4 чел.
Звенигород на авто
🚗 На машине
11 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Завтра в 13:00
11 июля в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
🚗 На машине
скидка
20%
8 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: Звенигород
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
1250010 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июля 2024
    Звенигород на авто
    Отличная экскурсия по святым местам Звенигорода. Посмотрели также чеховские места, что очень ценно: ребенок начал интересоваться творчеством Чехова, а тут такая мотивация прилетела. Места красивые, храмы величественные, экскурсия отличная Александру благодарность! Как будем в Москве возьмём тур по алмазному фонду и ВДНХ.
  • Е
    Евгения
    30 июня 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Были на экскурсии в Звенигороде с экскурсоводом Дарьей. Экскурсия была хорошо продумана, Дарья великолепный рассказчик, глубоко знает материал и прекрасно владеет мастерством рассказчика. ПРОФЕССИОНАЛ, открытая, дружелюбная и обаятельная. Нам очень понравилось!!!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Звенигород на авто
    Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Звенигород на авто
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
    Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. ГидомБыли в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом
  • А
    Алина
    8 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
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    а значит, был заинтересован. Не было банально-как прогулялся со старым другом по его городу-посоветовал где лучше перекусить, где квас вкуснее(это невероятно вкусно!), где вкусная выпечка, а куда заходить нет смысла. Время прошло незаметно. Однозначно рекомендую и экскурсию, и экскурсовода. Уверена, что мы еще встретимся!

  • Т
    Татьяна
    1 мая 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
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    По нему просто приятно погулять. Город не уничтожает старину, а сохраняет старые здания и эффективно их используя. Это или милое кафе или приятный магазинчик. Еще понравилось посещение старого города и церкви где находились иконы Андрея Рублева. Экскурсией я довольна.

  • И
    Ирина
    16 марта 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    8 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
  • С
    Света
    27 февраля 2024
    Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
    Сам маршрут интересный, обязательно приедем летом. По подаче информации мне не хватило увлеченности, по мне как на уроке. По цене 10 т. р. дороговато на двоих, есть с чем сравнивать.
  • Н
    Николай
    9 февраля 2024
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия, профессиональная подача материала, вкусные эмоции. Рекомендую взять расширенную версию с посещением скита.
    Отличная экскурсия, профессиональная подача материала, вкусные эмоции. Рекомендую взять расширенную версию с посещением скита

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июле 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Звенигороде на 2024 год на выходные, 90 ⭐ отзывов, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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