1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
11 июля в 09:00
14 июля в 14:00
8 600₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Звенигород на авто
Посетите Саввино-Сторожевский монастырь, дом Чехова и Успенский собор в Звенигороде. Узнайте историю города и насладитесь видами Москвы-реки
Начало: В центре Звенигорода
Завтра в 13:00
11 июля в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Древний Звенигород - путешествие в сказочное прошлое
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья, хранящий несколько жемчужин древнерусской архитектуры и искусства. Почувствуйте характер древнего города
Начало: Звенигород
Завтра в 08:00
11 июля в 08:00
1250010 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июля 2024Отличная экскурсия по святым местам Звенигорода. Посмотрели также чеховские места, что очень ценно: ребенок начал интересоваться творчеством Чехова, а тут такая мотивация прилетела. Места красивые, храмы величественные, экскурсия отличная Александру благодарность! Как будем в Москве возьмём тур по алмазному фонду и ВДНХ.
- ЕЕвгения30 июня 2024Были на экскурсии в Звенигороде с экскурсоводом Дарьей. Экскурсия была хорошо продумана, Дарья великолепный рассказчик, глубоко знает материал и прекрасно владеет мастерством рассказчика. ПРОФЕССИОНАЛ, открытая, дружелюбная и обаятельная. Нам очень понравилось!!!
- ЕЕлена4 июня 2024Спасибо, путешествие по Звенигороду понравилось. Гид Александр приятный молодой человек, внимательный, хорошо и интересно рассказывал о достопримечательностях и истории города и окрестностей.
- ТТатьяна21 мая 2024Были в Звенигороде в отличный солнечный день при комфортной погоде. Интересен город и выбранный маршрут. Гидом по знаменательным местам являлся Александр, которым достаточно познавательно изложена история Звенигорода, о людях живущих в разные времена. Мы прекрасно провели время. Спасибо
- ААлина8 мая 2024Экскурсия прошла отлично-были 2 взрослых и ребенок 8 лет. Интересно было всем. Дмитрий располагает к себе-ребенок не боялся задавать вопросы,
- ТТатьяна1 мая 2024Экскурсия понравилась. Гит рассказал много интересного по теме и не только. Звенигород мне показался очень милым городом и очень энергичным.
- ИИрина16 марта 20248 марта посетили данную экскурсию. Это было действительно путешествие в сказочное прошлое. Огромное спасибо. Особую благодарность хочу выразить гиду Дарье. Слушать ее одно удовольствие. Узнали очень много интересного, всем рекомендую посетить данную экскурсию.
- ССвета27 февраля 2024Сам маршрут интересный, обязательно приедем летом. По подаче информации мне не хватило увлеченности, по мне как на уроке. По цене 10 т. р. дороговато на двоих, есть с чем сравнивать.
- ННиколай9 февраля 2024Отличная экскурсия, профессиональная подача материала, вкусные эмоции. Рекомендую взять расширенную версию с посещением скита.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «На выходные»
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