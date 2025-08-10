Мои заказы

Музеи и искусство Звенигорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Звенигороде, цены от 7500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Звенигород - древний форпост Москвы
На машине
2.5 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
«На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта»
27 авг в 13:00
28 авг в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду и музей десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение прогулки вы побываете в Музее Русского десерта, который приведет в восторг и детей, и взрослых»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с древним городом Юрия Долгорукова
«Экспозиция музея познакомит вас с историей русской кухни»
Завтра в 14:00
25 авг в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    10 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
    читать дальше

    рассказчик. Мы прошлись, проехались, выпили монастырского кваса, съели свежего хлеба из монастырской лавочки. Все вопросы, которыми Дмитрий вовлекал нас в разговор, все его советы и рекомендации, все то, что мы увидели и узнали, в в полной мере сформировали образ древнего города) Уехали из города полными впечатлений)

  • О
    Оксана
    9 августа 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
  • Н
    Надежда
    6 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
  • Е
    Елена
    4 июля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Спасибо! Дмитрию
  • Д
    Дарья
    30 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
  • О
    Оксана
    26 июня 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
    читать дальше

    его жизни и смерти, о случайно найденных фресках времен Андрея Рублева в Успенском соборе, а также о других фактах и личностях (А. П. Чехове и Л. Орловой), которых видел и хранит память о них замечательный город Звенигород.
    Всё было очень интересно! Спасибо большое! 🙏🏻❤️

  • Ф
    Федулова
    18 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
  • М
    Маргарита
    16 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    9 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
    Благодарим!
  • О
    Ольга
    3 мая 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
  • Д
    Денис
    12 апреля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Было интересно и познавательно.
    Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
  • А
    Анна
    18 марта 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
  • Е
    Евгений
    25 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
  • П
    Пелихов
    25 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
  • М
    Марина
    16 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
  • Т
    Татьяна
    15 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
  • А
    Анна
    9 февраля 2025
    Экскурсия по Звенигороду с посещением музея Русского десерта
    Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
  • А
    Александр
    7 февраля 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.
  • Д
    Дания
    14 января 2025
    Звенигород - древний форпост Москвы
    Хотим поблагодарить Дмитрия за интересную индивидуальную экскурсию по Звенигороду. Я второй раз была в Звенигороде, но только в этот раз
    читать дальше

    узнала много познавательного благодаря Дмитрию. Индивидуальный формат полностью оправдал ожидания. Маршрут и передвижения по нему были чётко отлажены. Дмитрий очень внимательный, деликатный и профессиональный гид.

