Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
«На главных улицах и площадях города я покажу Купчие ряды, Вознесенский собор, Александро-Невскую церковь, музеи Любови Орловой и Русского десерта»
27 авг в 13:00
28 авг в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду и музей десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение прогулки вы побываете в Музее Русского десерта, который приведет в восторг и детей, и взрослых»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
25 авг в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Звенигороду + посещение Музея русского десерта
Увлекательное и вкусное знакомство с древним городом Юрия Долгорукова
«Экспозиция музея познакомит вас с историей русской кухни»
Завтра в 14:00
25 авг в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна10 августа 2025Экскурсия по Звенигороду, несмотря на капризы природы в виде то начинающего, то прекращающегося дождя, удалась на славу. Дмитрий - увлекательный
- ООксана9 августа 2025Отличная экскурсия. Были семьей с девочками 15 и 18 лет, всем понравилось. Посмотрели город и монастырь. Понравилось гулять в монастыре Саввы Сторожевского, очень красивое место с особенной энергетикой. Время прошло быстро, даже устать не успели🙂.
- ННадежда6 июля 2025Экскурсия прошла очень увлекательно! Дети довольны! Дмитрий очень эрудированый и талантливый гид,всем рекомендую.
- ЕЕлена4 июля 2025Спасибо! Дмитрию
- ДДарья30 июня 2025Дмитрий-прекрасный экскурсовод, всё интересно, очень продумано и организовано. Очень видно, что человек любит своё дело. Нам с мужем всё очень понравилось. Очень надеемся, что это была наша не единственная встреча. Однозначно рекомендую воспользоваться услугами Дмитрия, как экскурсовода, не пожалеете
- ООксана26 июня 2025Замечательно погуляли по Звенигороду с гидом Марией. Очень прониклись рассказами Марии о древнем городе, о монастыре святого Саввы Сторожевского, о
- ФФедулова18 мая 2025Дмитрий очень приятный человек. С первых минут мы уже были друзьями. Время экскурсии пролетело незаметно, так как было интересно, познавательно, красиво. Расставаться не хотелось, поэтому договорились о следующих путешествиях.
- ММаргарита16 мая 2025Очень понравилась прогулка с Дмитрием по Звенигороду. Всегда приятно чувствовать заинтересованность экскурсовода. Отличная подача материала, после таких экскурсий есть желание самостоятельного погружения в детали исторических событий. Спасибо!
- ННаталья10 мая 2025Были на экскурсии 9 мая, очень понравилась. Состав участников был разновозрасной, всем было интересно! Рекомендую!
- ООльга9 мая 2025Огромное спасибо Дмитрию! Очень интересная экскурсия! Все динамично, просто и глубоко одновременно! Я просто счастлива! И история, и легенды, и религия - все есть и очень емко и просто
Благодарим!
- ООльга3 мая 2025Большое спасибо, Дмитрий, за интересную и содержательную экскурсию!!! Было очень познавательно!!! ❤️
- ДДенис12 апреля 2025Было интересно и познавательно.
Дмитрий обладатель энциклопедических знаний и приятный человек.
- ААнна18 марта 2025Отличная экскурсия, гид Мария в самое сердце. Интересное повествование, качественный юмор, развитая эмпатия и душевность. Очень увлекательно было слушать и обсуждать. С удовольствием выберу Марию в новое направление. От всей нашей группы привет и большое спасибо!
- ЕЕвгений25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ППелихов25 февраля 2025Елена профессиональный экскурсовод. Очень интересно рассказывает об истории города и его людях. Было супер.
- ММарина16 февраля 2025Гид Мария провела интересную экскурсию для 8 участников, ответила на вопросы, была внимательна к пожеланием нашей группы.
- ТТатьяна15 февраля 2025Нам очень понравилась экскурсия. Любовь Леонидовна буквально влюбила нас в Звенигород.
- ААнна9 февраля 2025Огромное спасибо умному, грамотному экскурсоводу, энергичной женщине Любовь Леонидовне! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Благодарим Вас за удивительный рассказ-экскурсию о городе💐💐💐
- ААлександр7 февраля 2025Экскурсовод Дмитрий очень легкий и позитивный человек. Двухчасовая экскурсия по Звенигороду прошла на одном дыхании,информативно с учетом индивидуальных интересов. Нагрузка для пенсионеров (нас было трое пенсионеров возраст 70-73 года)оптимальная. Увидели фрески Андрея Рублева,прикоснулись к мощам Саввы Сторожевского.
- ДДания14 января 2025Хотим поблагодарить Дмитрия за интересную индивидуальную экскурсию по Звенигороду. Я второй раз была в Звенигороде, но только в этот раз
