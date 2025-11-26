Вот что можно успеть за 2,5 часа в Звенигороде: узнать историю города, выяснить, почему его называют русским Афоном, послушать местные легенды. А ещё — заглянуть в Музей русского десерта, от посещения которого в восторге и взрослые, и дети. Познакомиться с традиционными сладостями и при желании приготовить что-то из них своими руками.
Описание экскурсии
- Московская улица и одно из главных её украшений — Вознесенский собор 16 века
- Старинные улочки, домик Чехова и земляные валы древнего городища 12–13 веков
- Успенский собор, воздвигнутый по указу князя Юрия Дмитриевича в 1400 году. Внутри храма вы увидите фрески Андрея Рублёва
Музей Русского десерта
Экспозиция музея познакомит вас с историей русской кухни. В коллекции представлены старинная посуда, кухонная утварь, кружева, шкатулки и другие предметы быта. Гостям музея подают отличный кофе и предлагают вкуснейшие русские десерты.
При желании вы сможете поучаствовать в увлекательных мастер-классах: приготовить ржаной хлеб, баранки или гурьевскую кашу.
На экскурсии:
- вы узнаете, как город, основанный Юрием Долгоруким в 12 веке, стал важным опорным пунктом на подступах к Москве
- познакомитесь с историей и храмовой архитектурой Звенигорода
- услышите местные легенды и узнаете, как они отражаются в культуре города
- послушаете о традиционных русских сладостях и узнаете о процессе их приготовления
Организационные детали
- Входные билеты в музей оплачиваются дополнительно: взрослый — 400 ₽, детский (до 16 лет) — 200 ₽. Стоимость мастер-классов (посещение по желанию) уточняйте в переписке
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Звенигороде
Провела экскурсии для 17759 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Звенигорода
Похожие экскурсии из Звенигорода
Индивидуальная
до 4 чел.
Звенигород - древний форпост Москвы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Звенигорода, узнайте о Савве Сторожевском и Юрии Звенигородском, посетите древние монастыри и музеи
Начало: На улице Московская, 30
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
9300 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Саввино-Сторожевский монастырь в Звенигороде: прогулка с фотографом
Сочинить фотоисторию в декорациях русской старины
Начало: У входа в монастырь
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по Звенигороду и музей десерта
Узнайте историю Звенигорода, прогуливаясь по его улочкам. Посетите Вознесенский собор, домик Чехова и Музей Русского десерта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
7500 ₽ за всё до 5 чел.