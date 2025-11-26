Вот что можно успеть за 2,5 часа в Звенигороде: узнать историю города, выяснить, почему его называют русским Афоном, послушать местные легенды. А ещё — заглянуть в Музей русского десерта, от посещения которого в восторге и взрослые, и дети. Познакомиться с традиционными сладостями и при желании приготовить что-то из них своими руками.

Описание экскурсии

Московская улица и одно из главных её украшений — Вознесенский собор 16 века

Старинные улочки, домик Чехова и земляные валы древнего городища 12–13 веков

Успенский собор, воздвигнутый по указу князя Юрия Дмитриевича в 1400 году. Внутри храма вы увидите фрески Андрея Рублёва

Музей Русского десерта

Экспозиция музея познакомит вас с историей русской кухни. В коллекции представлены старинная посуда, кухонная утварь, кружева, шкатулки и другие предметы быта. Гостям музея подают отличный кофе и предлагают вкуснейшие русские десерты.

При желании вы сможете поучаствовать в увлекательных мастер-классах: приготовить ржаной хлеб, баранки или гурьевскую кашу.

На экскурсии:

вы узнаете, как город, основанный Юрием Долгоруким в 12 веке, стал важным опорным пунктом на подступах к Москве

познакомитесь с историей и храмовой архитектурой Звенигорода

услышите местные легенды и узнаете, как они отражаются в культуре города

послушаете о традиционных русских сладостях и узнаете о процессе их приготовления

