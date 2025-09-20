Индивидуальная
до 6 чел.
Из Звенигорода в Юрьев-Польский и столицу Ополья - Суздаль
Прикоснуться к тысячелетней истории и полюбоваться древними церквями
20 сен в 07:00
21 сен в 07:00
25 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Святая Земля на Истре
Откройте для себя величие Ново-Иерусалимского монастыря, который был центром паломничества и поражает своей архитектурой и историей
Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва
Расписание: по субботам в 11:00
3 янв в 11:00
10 янв в 11:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру
Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы
Начало: У Вознесенского собора
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
28 000 ₽ за человека
