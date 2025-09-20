Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Звенигороде, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 13 часов Индивидуальная до 6 чел. Из Звенигорода в Юрьев-Польский и столицу Ополья - Суздаль Прикоснуться к тысячелетней истории и полюбоваться древними церквями 25 000 ₽ за всё до 6 чел. 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Святая Земля на Истре Откройте для себя величие Ново-Иерусалимского монастыря, который был центром паломничества и поражает своей архитектурой и историей Начало: СТ.М. Кунцевская, Москва Расписание: по субботам в 11:00 15 000 ₽ за всё до 4 чел. На мотоцикле 5 часов Индивидуальная На мотоциклах из Звенигорода - в Рузу, Клин и Истру Путешествие на мотоциклах по Подмосковью: Руза, Клин, Истра. Оцените крепостные валы и древние храмы Начало: У Вознесенского собора 28 000 ₽ за человека Другие экскурсии Звенигорода

