Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря

Путешествуя по улицам города, осматривая сохранившиеся архитектурные памятники

Путешествуя по улицам города, осматривая сохранившиеся архитектурные памятники, вы познакомитесь с богатой историей древнего города, узнаете, почему Звенигород называют «Подмосковной Швейцарией» и сможете посетить действующие храмы: Храм благоверного Александра Невского, храм Вознесения Господня, Саввино-Сторожевский монастырь и Скит преподобного Саввы Сторожевского Звенигородского Чудотворца.
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Ближайшие даты:
17
дек
2
янв
3
янв
5
янв

Что вас ожидает 🤩

  • Действующие храмы: Древний звенигородский кремль — Городок
  • Саввино - Сторожевский монастырь
  • Выставки «Покои боярыни»
  • «Иконы личного благочестия»
  • Ново-Иерусалимский монастырь (XVII в.)
  • Воскресенский собор
  • Солодовы палаты
  • Выставку" Разсадник изразцового дела"
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На звенигородских холмах, виды с которых сравнивают со швейцарскими, расположился древний Звенигород – страж Москвы, «столица» венценосного богомолья и один из красивейших городов Подмосковья.
Такой захватывающий дух простор, который открывается с холмов Звенигородья, редко встретишь в окрестностях столицы! Именно сюда пришел много веков назад первый и любимый ученик святого Сергия Радонежского – преподобный Савва Сторожевский, великий чудотворец и целитель, слава о котором разнеслась по всему православному миру.
Звенигород – Саввино-Сторожевский монастырь. Более шести веков минуло с той поры, как замер, очарованный открывшимися перед ним красотами, игумен Савва, пришедший сюда, чтобы основать святую Обитель. Много воды утекло с тех пор, но картина эта мало изменилась: всё так же живописны берега Москвы-реки, убегают в даль деревушки, а наполненный ароматами хвои воздух пьянит особой свежестью. Не случайно эту местность часто называют «русской Швейцарией». Тем, кто поднимается от берега реки на гору Сторожу, открывается вид величественных стен и башен древнего Саввино-Сторожевского монастыря. Прикоснуться к хранящимся здесь святыням издавна стекались и цари, и патриархи, и простолюдины. Притяжение здешних мест было настолько велико, что Саввино-Сторожевскому монастырю Пушкин посвятит стихотворение, а изображение обители появится на полотне Левитана «Вечерний звон» и «Тихая обитель», которые принадлежат собранию Третьяковской галереи.
А еще в монастыре пекут ароматный, долго не черствеющий хлеб, пироги и булочки по старинным монастырским рецептам, которую можно попробовать в местной чайной (за доп. плату).
А над звенигородским Кремлем, называемом здесь Городок, возвышается еще один прекрасный памятник архитектуры – Успенский собор, донесший до нас творения преподобного Андрея Рублева. Мы предлагаем Вам удивительное путешествие. Вы сможете убедиться в правоте Н. М. Карамзина, который писал, что «дорога оттуда к Москве есть самая приятная для глаз, гориста, но какие виды…"
Отправление в г. Истру, в Новоиерусалимский монастырь.
Удивительная природная красота и величественное очарование пейзажей привлекли сюда, в далеком 1656 году святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России. Именно здесь, на берегах красавицы-реки Истры, в окружении девственных лесов, пойменных лугов и перелесков, патриарх-реформатор решает воссоздать точное подобие Святой Земли. Все прежние названия окрестностей Истры были изменены на евангельские. Так река Истра становится Иорданом, холм под мужским монастырем стал горой Сион, появляются холмы Елеонский и Фавор,"появляется" Гефсиманский сад, а небольшой женский монастырь неподалеку получает название Вифания. Центром и главной святыней новой Палестины становится грандиозный Воскресенский собор, созданный по точному образу и подобию Иерусалимского Храма Гроба Господня. И сегодня вам не нужно пересекать границы, чтобы побывать на Святой Земле - сходство необыкновенное!
Обед или свободное время. Желающие смогут пообедать в антуражном ресторане с великолепным венецианским интерьером "Старая мельница" (доп. плата 450 руб.). Остальные смогут перекусить вкуснейшими монастырскими пирожками с картошкой, яблоками, капустой и попить чайку в монастыре (доп. плата).
Новоиерусалимский монастырь - грандиозный центр православия, место массового паломничества и поклонения православного люда, возводившийся на протяжении двух веков целыми поколениями самых выдающихся архитекторов, зодчих и иконописцев. Это ярчайшее созвездие святынь и наша, русская, Палестина.
Сегодня Новый Иерусалим обрел вторую жизнь. Реставрация монастыря почти полностью завершена, уже нет строительных лесов, любовно восстановлены практически все уникальные реликвии православия. Вот и нам выпадет возможность неторопливого знакомства и наслаждения Благодатной атмосферой этого веками намоленного оазиса святости…
Экскурсия в грандиозный Воскресенский собор - главное «детище» мятежного патриарха Никона и величайшую святыню всего православного мира. Воскресенский собор ошеломляет своей красотой и мощью! Храм Воскресения Христова построен по подобию храма Гроба Господня в Иерусалиме, и в нем обретены копии всех главных святынь иерусалимского храма, включая Голгофу, Кувуклию (часовню) над Гробом Господним, Камень Помазания.
(В свободное время вы сможете самостоятельно приложиться к Камню Помазания и спуститься в Пещерный храм ко Гробу Господню!)
В храме Воскресения Христова под Голгофой, в приделе святого Иоанна Предтечи находится гробница патриарха Никона.
Нас ждет экскурсия в подземный храм равноапостольных Константина и Елены. Храм углублен в землю на 6 метров в память того, что именно на этой глубине царица Елена обрела Крест Господень. На том месте, где в историческом храме был обретен Крест, в подмосковной Палестине находится святой Живоносный источник, к которому ведут символичные 33 ступени…
Воскресенский собор - редчайший памятник русского искусства и архитектуры, с необыкновенным и роскошным изразцовым убранством интерьера. Парапеты галерей, керамические фризы, дверные проёмы с керамическими порталами, уникальные иконостасы, которые также выполнены из изразцов. Особенно впечатляют грандиозные трехъярусные изразцовые иконостасы, высота которых достигает восьми метров!
Великолепные изразцовые украшения Воскресенского собора имеют необыкновенную, интересную историю, с которой вы сегодня познакомитесь, посетив уникальную выставку «Разсадник изразцового дела» в Солодовых палатах Новоиерусалимской обители.
Желая как можно пышней и чудесней украсить свое «любимое детище», патриарх Никон впервые в России (и в Европе!) использует для украшения Воскресенского собора очень дорогие и редкие многоцветные изразцы. В Солодовых палатах монастыря организуется самое современное, на середину XVII века, творческое керамическое производство, сюда приглашаются лучшие мастера! Именно со строительства Воскресенского собора начинается история знаменитого и великолепного московского многоцветного изразца. Вы увидите подлинные артефакты, найденные при реставрации Воскресенского собора – уникальные подлинные изразцы XVII века, сохранившие свой яркий блеск и окраску до наших дней, реконструированные горны и печи для обжига драгоценных изразцов и откроете новые грани необыкновенной новаторской натуры патриарха Никона.

по субботам в 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит
  • Обед (по желанию) - 450 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Москва, ст. метро Строгино
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь
  • Питьевую воду!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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