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Групповая
3.5 часа
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Попробовать новый вид активного отдыха на природе в окружении захватывающих дух пейзажей (в группе)
Начало: В деревня Гигирево
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290₽ за человека
Групповая
10 часов
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Начало: Балашиха, ул. Парковая 2
Расписание: По субботам в 7:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 500₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
Начало: возле деревни Агафоново
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван4 июня 2024Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
- ООльга3 июня 2024Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят,
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия понравилась.
Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Групповые»
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