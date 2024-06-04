Групповые экскурсии Звенигорода

Найдено 4 экскурсии в категории «Групповые» в Звенигороде, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
3.5 часа
3 отзыва
Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
Попробовать новый вид активного отдыха на природе в окружении захватывающих дух пейзажей (в группе)
Начало: В деревня Гигирево
Расписание: в будние дни в 10:00 и 15:00
Завтра в 15:30
10 июня в 10:00
5 500 за человека
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Групповая
7 часов
Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
Начало: Г. Москва, ст. метро Строгино
Расписание: по субботам в 10:00
22 июня в 09:15
14 июля в 09:15
3 290 за человека
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Групповая
10 часов
Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
Начало: Балашиха, ул. Парковая 2
Расписание: По субботам в 7:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 500 за человека
Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
5.5 часов
Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Насладиться природными ландшафтами и научиться управлять байдаркой на течении
Начало: возле деревни Агафоново
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    4 июня 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
    Медитативное занятие, хочешь греби хочешь не греб. Самое то чтоб очистить голову от суйты
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы: организаторы присылают маршрут, говорят,
    читать дальше

    за какое время его нужно пройти и на какие достопримечательности обратить внимание. Всё: дальше ты предоставлен сам себе и можешь плыть в удобном для себя темпе. Для меня это была первая в жизни прогулка на каяках, думала, что устану и что легко перевернуться, но нет. На следующий день руки вообще не болели, хотя погрести пришлось. А перевернуться на каяке не так уж просто, разве что встать и спрыгнуть с него в воду. Если сидишь, то равновесие держится отлично, даже стараться для этого не нужно. С удовольствием бы записалась на такую прогулку ещё разок. Или несколько раз))

    Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:Это настоящие 3,5 часа медитации наедине с природой. Здорово, что не нужно идти в темпе группы:
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
    Экскурсия понравилась.

Ответы на вопросы от путешественников по Звенигороду в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Звенигороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самостоятельный сплав на каяках по Москве-реке
  2. Прогулка по Звенигороду с посещением храмов и Ново-Иерусалимского монастыря
  3. Звенигород - один из старейших городов Подмосковья
  4. Групповой сплав на байдарках в окрестностях Звенигорода
Какие места ещё посмотреть в Звенигороде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дворец царя Алексей Михайловича
Сколько стоит экскурсия по Звенигороду в июне 2024
Сейчас в Звенигороде в категории "Групповые" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 5 900. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Звенигороде из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Звенигорода по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам