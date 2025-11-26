Небольшое путешествие на сапах в Звенигороде подарит очищение ума и встречу с обновлённым собой.
Участники посетят Саввино-Сторожевский монастырь, насладятся архитектурой 15-16 веков, наберут воды из источника и попробуют свежий монастырский хлеб. Затем отправятся на водную прогулку по руслу Москвы-реки, любуясь полями и лесами.
Экскурсия подходит для семей с детьми от 3 лет, аренда сапа и необходимое снаряжение включены в стоимость
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Уникальная природа Подмосковья
- 🏰 Исторический монастырь
- 🚣♂️ Индивидуальная прогулка на сапах
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 💧 Посещение родника
Что можно увидеть
- Саввино-Сторожевский монастырь
- Дворец Алексея Михайловича
Описание водной прогулки
Вы побываете в Саввино-Сторожевском монастыре 15–16 веков
- Рассмотрите архитектуру того времени, посетите храм и церковь, увидите дворец Алексея Михайловича.
- Наберёте воды из источника возле скита Саввы, пообедаете и купите свежий монастырский хлеб.
Затем — отправимся к живописному руслу Москвы-реки
- Автоматический насос накачает сапы, а я проведу для вас краткий инструктаж — и вперёд, на прогулку.
- Будем любоваться полями и лесами, наслаждаться тишиной и погружаться в красоту природы.
- По пути остановимся в Дунино — при желании наберём воды в источнике.
Организационные детали
- В монастыре мы проводим ~1,5 часа, на воде — около 3 часов в зависимости от скорости прохождения группы. Я не буду вас торопить, поплывём так, как вам будет комфортно.
- В стоимость включена аренда сапа, спасательный жилет и водонепроницаемый чехол для телефона.
- Экскурсия подходит для детей от 3 лет — ребёнок находится на одном сапе с родителем. Дети с 11 лет — на отдельном сапе, но в сопровождении взрослого.
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таня — ваш гид в Звенигороде
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я мастер спорта. В настоящее время организую различные тематические выезды, авторские туры, сплавы. По образованию я психолог, а также педагог по физической культуре и спорту. Со мной получаются интересные прогулки. Я
Входит в следующие категории Звенигорода
