Вас ждет увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия в необыкновенной красоты Ново-Иерусалимский...

Вас ждет увлекательная автомобильно-пешеходная экскурсия в необыкновенной красоты Ново-Иерусалимский монастырь, расположенный в городе Истре.
Святая Земля на Истре
Святая Земля на Истре
Святая Земля на Истре
Святая Земля на Истре
Святая Земля на Истре
Святая Земля на Истре

Что вы увидите 🤩

  • г. Истра
  • Ново-Иерусалимский монастырь
О монастыре
Ново-Иерусалимский монастырь был основан патриархом Никоном в 1656 году недалеко от Москвы на реке Истра. Это уникальная попытка воспроизведения в России сакральной географии Палестины, которая производила неизгладимое впечатление на людей той эпохи. В течение нескольких столетий обитель была центром всероссийского паломничества.
Новоиерусалимский монастырь выглядит очень необычно. На фоне привычного русского ландшафта перед паломником внезапно предстает собор Воскресения Христова (1656-1685 гг. ), копия известного всему христианскому миру храма Гроба Господня. Воскресенский собор имеет непростую и драматическую историю: он несколько раз был разрушен (сначала в 1723 г., а затем в 1941 г. ), реставрационные работы в нем продолжались вплоть до конца 2016 года. На сегодняшний день в Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря, существуют приделы, посвященные различным событиям новозаветной истории: Гроба Господня, Голгофы, Страстей Христовых, Усекновения Главы Иоанна Предтечи и другие.
Кроме того, главный храм монастыря украшен изразцами тончайшей работы белорусского мастера XVII в. Степана Полубеса. Особенно оригинально Воскресенский собор смотрится по сравнению со своим оригиналом в Палестине, при кажущемся соответствии размеров, подмосковный храм воспринимается именно как русский, его интерьер гораздо более светлый и выдержан совсем в других, барочных, формах.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Общий
8 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Личные траты.
Место начала и завершения
Ст. м. Кунцевская, Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Eжедневно в 09:00

Владислав Д.
Владислав Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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