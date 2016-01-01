О монастыре

Ново-Иерусалимский монастырь был основан патриархом Никоном в 1656 году недалеко от Москвы на реке Истра. Это уникальная попытка воспроизведения в России сакральной географии Палестины, которая производила неизгладимое впечатление на людей той эпохи. В течение нескольких столетий обитель была центром всероссийского паломничества.

Новоиерусалимский монастырь выглядит очень необычно. На фоне привычного русского ландшафта перед паломником внезапно предстает собор Воскресения Христова (1656-1685 гг. ), копия известного всему христианскому миру храма Гроба Господня. Воскресенский собор имеет непростую и драматическую историю: он несколько раз был разрушен (сначала в 1723 г., а затем в 1941 г. ), реставрационные работы в нем продолжались вплоть до конца 2016 года. На сегодняшний день в Воскресенском соборе Новоиерусалимского монастыря, существуют приделы, посвященные различным событиям новозаветной истории: Гроба Господня, Голгофы, Страстей Христовых, Усекновения Главы Иоанна Предтечи и другие.

Кроме того, главный храм монастыря украшен изразцами тончайшей работы белорусского мастера XVII в. Степана Полубеса. Особенно оригинально Воскресенский собор смотрится по сравнению со своим оригиналом в Палестине, при кажущемся соответствии размеров, подмосковный храм воспринимается именно как русский, его интерьер гораздо более светлый и выдержан совсем в других, барочных, формах.