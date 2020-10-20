  1. Италия

Летим в Катанию

Как добраться до Катании на самолёте

В Катании 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Catania-Fontanarossa Airport» вам не избежать

Список аэропортов Катании

  1. Фонтанаросса CTA
    Catania-Fontanarossa Airport

Самые дешёвые билеты в Катанию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
20.10.2020из 🇮🇹Милана4541ч 55м
18.10.2020из 🇮🇹Болоньи6361ч 40м
25.10.2020из 🇮🇹Венеции6501ч 45м
03.11.2020из 🇮🇹Рима7261ч 25м
17.10.2020из 🇭🇺Будапешта9092ч 10м
20.10.2020из 🇮🇹Бари1 0009ч 55м (⇵1)
01.11.2020из 🇮🇹Пескары1 0929ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇦🇹Вены1 0932ч 15м
18.10.2020из 🇮🇹Турина1 1801ч 50м
23.10.2020из 🇩🇪Берлина1 2942ч 40м
25.10.2020из 🇷🇴Бухареста1 30710ч 55м (⇵1)
17.11.2020из 🇵🇱Гданьска1 34122ч 35м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Пизы1 4121ч 30м
13.10.2020из 🇺🇦Киева1 450
21.10.2020из 🇬🇧Лондона1 45428ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇷Афин1 49614ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 49712ч 5м (⇵1)
12.12.2020из 🇲🇹Валлетты1 55250м
22.10.2020из 🇮🇹Вероны1 7161ч 45м
17.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 86912ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇮🇹Пармы1 9256ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇮🇹Триеста2 0251ч 45м
15.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 08913ч 5м (⇵2)
12.12.2020из 🇫🇷Парижа2 14911ч 15м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇴Яссы2 18020ч 10м (⇵1)
01.11.2020из 🇨🇿Праги2 2259ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇮🇹Неаполя2 34145ч 30м (⇵2)
01.02.2021из 🇳🇱Эйндховена2 3678ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Нанта2 39532ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 45335ч 50м (⇵2)
31.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 45639ч (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇦Одессы2 49616ч 5м (⇵1)
07.12.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 61017ч (⇵1)
13.10.2020из 🇫🇷Марселя2 63541ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Генуя2 7791ч 45м
24.10.2020из 🇬🇷Миконоса2 79044ч 5м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 8922ч 45м
15.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 99848ч 5м (⇵2)
07.12.2020из 🇦🇱Тираны3 1385ч 30м (⇵1)
29.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 18525ч 25м (⇵1)
12.11.2020из 🇨🇭Базеля3 38810ч 15м (⇵1)
15.12.2020из 🇲🇦Марракеша3 3969ч 20м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы3 44720ч 35м (⇵2)
26.04.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 49517ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 50014ч 40м (⇵1)
12.12.2020из 🇮🇹Флоренции3 5241ч 35м
13.10.2020из 🇮🇹Бриндизи3 64621ч 55м (⇵2)
26.10.2020из 🇨🇭Женевы3 77913ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇩🇪Кёльна3 81353ч 50м (⇵2)
24.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 81418ч 45м (⇵2)
18.03.2021из 🇵🇱Кракова3 9178ч 25м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇹Анконы4 0081ч 30м
25.12.2020из 🇺🇦Харькова4 66730ч (⇵2)
18.10.2020из 🇬🇷Закинтоса4 67725ч 35м (⇵2)
21.11.2020из Ялты4 68728ч (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇴Тимишоары4 81434ч 30м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Сочи4 90631ч 55м (⇵2)
18.03.2021из 🇵🇱Катовице5 46524ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Воронежа5 61636ч 55м (⇵2)
14.10.2020из 🇮🇹Лампедусы5 7051ч 5м
17.10.2020из 🇩🇪Штутгарта5 77949ч 35м (⇵2)
03.11.2020из 🇲🇦Касабланки6 17625ч 25м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Казани6 90928ч 25м (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇾Минска6 91619ч (⇵2)
20.10.2020из 🇩🇪Мюнхена7 35546ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇮🇹Ольбии7 48523ч 10м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 74728ч 35м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Самары8 29321ч 15м (⇵2)
15.11.2020из 🇫🇮Хельсинки8 40528ч (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Краснодара8 58345ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇪🇬Каира11 53413ч 20м (⇵2)
18.10.2020из 🇫🇷Ренн13 28337ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону13 63034ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇰🇿Алматы16 25320ч 50м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка19 84933ч 20м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Кемерово21 05331ч 45м (⇵2)
01.12.2020из 🇧🇷Рио-де-Жанейро23 80644ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇰Исламабада32 30352ч 15м (⇵2)
25.10.2020из 🇮🇳Дели35 31227ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катании, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Исламабад, Милан, Неаполь и Рим

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Катании