Как добраться до Катании на самолёте
В Катании 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Catania-Fontanarossa Airport» вам не избежать
Список аэропортов Катании
- Фонтанаросса CTACatania-Fontanarossa Airport
Самые дешёвые билеты в Катанию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|20.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|454
|1ч 55м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|636
|1ч 40м
|25.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|650
|1ч 45м
|03.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|726
|1ч 25м
|17.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|909
|2ч 10м
|20.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 000
|9ч 55м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Пескары
|1 092
|9ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 093
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 180
|1ч 50м
|23.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 294
|2ч 40м
|25.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|1 307
|10ч 55м (⇵1)
|17.11.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|1 341
|22ч 35м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|1 412
|1ч 30м
|13.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 450
|3ч
|21.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 454
|28ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 496
|14ч 25м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 497
|12ч 5м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 552
|50м
|22.10.2020
|из 🇮🇹Вероны
|1 716
|1ч 45м
|17.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 869
|12ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|1 925
|6ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Триеста
|2 025
|1ч 45м
|15.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 089
|13ч 5м (⇵2)
|12.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 149
|11ч 15м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇴Яссы
|2 180
|20ч 10м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 225
|9ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 341
|45ч 30м (⇵2)
|01.02.2021
|из 🇳🇱Эйндховена
|2 367
|8ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 395
|32ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 453
|35ч 50м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 456
|39ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 496
|16ч 5м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 610
|17ч (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|2 635
|41ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Генуя
|2 779
|1ч 45м
|24.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|2 790
|44ч 5м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 892
|2ч 45м
|15.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 998
|48ч 5м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇦🇱Тираны
|3 138
|5ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 185
|25ч 25м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇨🇭Базеля
|3 388
|10ч 15м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|3 396
|9ч 20м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 447
|20ч 35м (⇵2)
|26.04.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 495
|17ч 40м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 500
|14ч 40м (⇵1)
|12.12.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|3 524
|1ч 35м
|13.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|3 646
|21ч 55м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|3 779
|13ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|3 813
|53ч 50м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 814
|18ч 45м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇵🇱Кракова
|3 917
|8ч 25м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Анконы
|4 008
|1ч 30м
|25.12.2020
|из 🇺🇦Харькова
|4 667
|30ч (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Закинтоса
|4 677
|25ч 35м (⇵2)
|21.11.2020
|из Ялты
|4 687
|28ч (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|4 814
|34ч 30м (⇵2)
|21.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|4 906
|31ч 55м (⇵2)
|18.03.2021
|из 🇵🇱Катовице
|5 465
|24ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|5 616
|36ч 55м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Лампедусы
|5 705
|1ч 5м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 779
|49ч 35м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|6 176
|25ч 25м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|6 909
|28ч 25м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 916
|19ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|7 355
|46ч 45м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|7 485
|23ч 10м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 747
|28ч 35м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|8 293
|21ч 15м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|8 405
|28ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|8 583
|45ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇪🇬Каира
|11 534
|13ч 20м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ренн
|13 283
|37ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|13 630
|34ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇰🇿Алматы
|16 253
|20ч 50м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|19 849
|33ч 20м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|21 053
|31ч 45м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇧🇷Рио-де-Жанейро
|23 806
|44ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|32 303
|52ч 15м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇮🇳Дели
|35 312
|27ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Катании
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Катании, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Исламабад, Милан, Неаполь и Рим
- 15.11.202007.03.2021
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