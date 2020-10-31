Летим в Вильнюс

Как добраться до Вильнюса на самолёте

В Вильнюсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vilnius International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Вильнюса

  1. Вильнюс VNO
    Vilnius International Airport

Самые дешёвые билеты в Вильнюс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
31.10.2020из 🇮🇪Дублина9073ч 10м
17.10.2020из 🇺🇦Киева9091ч 25м
27.12.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга9101ч 25м
16.10.2020из 🇦🇹Вены9111ч 40м
22.10.2020из 🇳🇴Осло9211ч 50м
24.12.2020из 🇸🇪Стокгольм9531ч 25м
17.11.2020из 🇫🇷Парижа1 1802ч 40м
18.10.2020из 🇬🇧Лондона1 1832ч 35м
18.12.2020из 🇺🇦Львова1 2551ч 15м
08.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 2732ч 25м
20.11.2020из 🇮🇹Милана1 3602ч 30м
17.10.2020из 🇬🇷Корфу1 3802ч 40м
02.12.2020из 🇩🇪Бремена1 5441ч 55м
21.11.2020из 🇩🇪Берлина1 5601ч 35м
05.12.2020из 🇷🇺Москвы1 58024ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Барселоны1 59225ч 30м (⇵1)
01.03.2021из 🇩🇰Биллунн1 6401ч 50м
23.11.2020из 🇬🇪Кутаиси1 7233ч 40м
11.11.2020из 🇬🇧Лидс1 7442ч 45м
06.11.2020из 🇩🇪Дортмунда1 820
17.11.2020из 🇳🇱Эйндховена1 8582ч 10м
31.10.2020из 🇨🇿Праги1 89513ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Варшавы1 90612ч 50м (⇵1)
13.10.2020из 🇵🇱Сзимани1 91913ч (⇵1)
16.10.2020из 🇱🇻Риги1 95011ч 15м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇪Таллина1 99923ч 40м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 9997ч 5м (⇵1)
14.11.2020из 🇮🇹Рима2 0022ч 50м
29.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 00525ч 30м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇴Бухареста2 02613ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇲🇹Валлетты2 03222ч 10м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Палермо2 03623ч 5м (⇵1)
25.10.2020из 🇪🇸Сантандера2 08912ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Валенсии2 08923ч 10м (⇵1)
02.11.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне2 0902ч 15м
18.10.2020из 🇵🇹Порту2 12014ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 18529ч 45м (⇵1)
15.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива2 2114ч 20м
17.10.2020из 🇪🇸Малаги2 22213ч 25м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Гамбурга2 24318ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Мадрида2 25735ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇹Фару2 36335ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇵🇹Лиссабона2 36524ч 30м (⇵1)
15.10.2020из 🇵🇱Вроцлава2 37216ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇱Познани2 54913ч (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Харькова2 56134ч 30м (⇵2)
26.10.2020из 🇭🇺Будапешта2 63411ч 55м (⇵1)
18.10.2020из 🇫🇷Ниццы2 63422ч 20м (⇵1)
14.10.2020из 🇮🇹Болоньи2 63827ч 10м (⇵1)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама2 66311ч 40м (⇵1)
26.10.2020из 🇪🇸Аликанте2 7037ч 20м (⇵1)
01.12.2020из 🇵🇱Гданьска2 74022ч 35м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Афин2 8792ч 55м
29.10.2020из 🇬🇧Эдинбурга2 91724ч 50м (⇵1)
23.10.2020из 🇬🇧Ливерпуля2 99438ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇺🇦Одессы3 00221ч 30м (⇵1)
01.12.2020из 🇧🇬Софии3 07229ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Тенерифе3 16933ч 15м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Нюрнберга3 18324ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 39224ч 55м (⇵1)
01.12.2020из 🇩🇪Мюнхена3 45834ч 40м (⇵2)
07.12.2020из 🇧🇾Минска3 48535м
15.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 49415ч 25м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Ганновера3 77523ч 55м (⇵2)
02.11.2020из 🇩🇪Меммингена3 82110ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇬🇧Глазго3 82749ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇬🇧Абердина3 86823ч 15м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇹Венеции3 90623ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇲🇩Кишинёва3 99715ч 40м (⇵1)
11.01.2021из 🇪🇸Фуэртевентуры4 0038ч 55м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Бильбао4 08727ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇺🇦Запорожье4 26727ч 10м (⇵1)
15.10.2020из 🇹🇷Анкары4 39830ч (⇵2)
14.10.2020из 🇹🇷Антальи4 40838ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇳🇴Тронхейм4 5304ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇵🇱Щецина4 58714ч 55м (⇵1)
08.12.2020из 🇮🇸Рейкьявика4 60627ч 35м (⇵1)
23.03.2021из 🇷🇺Перми4 64327ч 55м (⇵2)
22.10.2020из 🇳🇴Олесунн4 6439ч 10м (⇵1)
25.04.2021из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки4 69319ч (⇵1)
24.10.2020из 🇨🇭Женевы4 71115ч 50м (⇵1)
31.10.2020из 🇲🇪Подгорицы4 82025ч 5м (⇵1)
03.02.2021из 🇷🇺Екатеринбурга4 90017ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Тюмени5 07935ч 35м (⇵2)
22.10.2020из 🇨🇾Ларнаки5 09140ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇳🇴Ставангера5 18031ч (⇵2)
09.12.2020из 🇷🇺Самары5 34116ч 30м (⇵2)
13.02.2021из 🇷🇺Ростова-на-Дону5 36533ч 20м (⇵2)
10.11.2020из 🇺🇦Днепр5 43812ч 10м (⇵1)
02.12.2020из 🇩🇪Штутгарта5 45014ч 25м (⇵1)
09.03.2021из 🇷🇺Казани5 48922ч 25м (⇵2)
01.08.2021из 🇪🇸Ласа-Пальмаса5 60115ч 10м (⇵1)
02.12.2020из 🇨🇭Цюриха5 63113ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇺🇦Херсона5 64211ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇫🇮Турку5 8369ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Уфы5 84022ч 35м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Калининграда5 97028ч 40м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇬Варны6 15227ч 15м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Трабзона6 20248ч 25м (⇵2)
23.12.2020из Ялты6 27620ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вильнюса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Берлин, Киев, Стамбул и Ларнака

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