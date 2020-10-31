Как добраться до Вильнюса на самолёте
В Вильнюсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Vilnius International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Вильнюса
- Вильнюс VNOVilnius International Airport
Самые дешёвые билеты в Вильнюс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|31.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|907
|3ч 10м
|17.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|909
|1ч 25м
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|910
|1ч 25м
|16.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|911
|1ч 40м
|22.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|921
|1ч 50м
|24.12.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|953
|1ч 25м
|17.11.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 180
|2ч 40м
|18.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 183
|2ч 35м
|18.12.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 255
|1ч 15м
|08.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 273
|2ч 25м
|20.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|1 360
|2ч 30м
|17.10.2020
|из 🇬🇷Корфу
|1 380
|2ч 40м
|02.12.2020
|из 🇩🇪Бремена
|1 544
|1ч 55м
|21.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|1 560
|1ч 35м
|05.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 580
|24ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 592
|25ч 30м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇩🇰Биллунн
|1 640
|1ч 50м
|23.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|1 723
|3ч 40м
|11.11.2020
|из 🇬🇧Лидс
|1 744
|2ч 45м
|06.11.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|1 820
|2ч
|17.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|1 858
|2ч 10м
|31.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 895
|13ч 50м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|1 906
|12ч 50м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇵🇱Сзимани
|1 919
|13ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 950
|11ч 15м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|1 999
|23ч 40м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 999
|7ч 5м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 002
|2ч 50м
|29.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 005
|25ч 30м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 026
|13ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|2 032
|22ч 10м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 036
|23ч 5м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|2 089
|12ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 089
|23ч 10м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|2 090
|2ч 15м
|18.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 120
|14ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 185
|29ч 45м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|2 211
|4ч 20м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|2 222
|13ч 25м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|2 243
|18ч 20м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|2 257
|35ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|2 363
|35ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|2 365
|24ч 30м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|2 372
|16ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Познани
|2 549
|13ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|2 561
|34ч 30м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|2 634
|11ч 55м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|2 634
|22ч 20м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|2 638
|27ч 10м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 663
|11ч 40м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|2 703
|7ч 20м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|2 740
|22ч 35м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 879
|2ч 55м
|29.10.2020
|из 🇬🇧Эдинбурга
|2 917
|24ч 50м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|2 994
|38ч 15м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|3 002
|21ч 30м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|3 072
|29ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|3 169
|33ч 15м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|3 183
|24ч 5м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 392
|24ч 55м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|3 458
|34ч 40м (⇵2)
|07.12.2020
|из 🇧🇾Минска
|3 485
|35м
|15.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 494
|15ч 25м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|3 775
|23ч 55м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇩🇪Меммингена
|3 821
|10ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇬🇧Глазго
|3 827
|49ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇬🇧Абердина
|3 868
|23ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 906
|23ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|3 997
|15ч 40м (⇵1)
|11.01.2021
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|4 003
|8ч 55м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|4 087
|27ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇦Запорожье
|4 267
|27ч 10м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|4 398
|30ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|4 408
|38ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇳🇴Тронхейм
|4 530
|4ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇵🇱Щецина
|4 587
|14ч 55м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|4 606
|27ч 35м (⇵1)
|23.03.2021
|из 🇷🇺Перми
|4 643
|27ч 55м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇳🇴Олесунн
|4 643
|9ч 10м (⇵1)
|25.04.2021
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|4 693
|19ч (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|4 711
|15ч 50м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|4 820
|25ч 5м (⇵1)
|03.02.2021
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|4 900
|17ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|5 079
|35ч 35м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|5 091
|40ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇳🇴Ставангера
|5 180
|31ч (⇵2)
|09.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|5 341
|16ч 30м (⇵2)
|13.02.2021
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|5 365
|33ч 20м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇦Днепр
|5 438
|12ч 10м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 450
|14ч 25м (⇵1)
|09.03.2021
|из 🇷🇺Казани
|5 489
|22ч 25м (⇵2)
|01.08.2021
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|5 601
|15ч 10м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|5 631
|13ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇺🇦Херсона
|5 642
|11ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇫🇮Турку
|5 836
|9ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|5 840
|22ч 35м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 970
|28ч 40м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇬Варны
|6 152
|27ч 15м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Трабзона
|6 202
|48ч 25м (⇵2)
|23.12.2020
|из Ялты
|6 276
|20ч 55м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Вильнюса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Вильнюса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Барселона, Берлин, Киев, Стамбул и Ларнака
- 16.10.202018.10.2020
- 07.12.202016.12.2020
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