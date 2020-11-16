  1. Италия
  2. Болонья

Летим в Болонью

Как добраться до Болоньи на самолёте

В Болонье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Guglielmo Marconi Airport» вам не избежать

Список аэропортов Болоньи

  1. Гульельмо Маркони BLQ
    Guglielmo Marconi Airport

Самые дешёвые билеты в Болонью из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.11.2020из 🇮🇹Катании7411ч 40м
23.11.2020из 🇵🇱Варшавы7932ч 5м
30.10.2020из 🇵🇱Кракова8101ч 45м
22.11.2020из 🇷🇴Бухареста8192ч 10м
23.10.2020из 🇺🇦Львова908
17.10.2020из 🇪🇸Аликанте9332ч 5м
04.12.2020из 🇷🇴Тимишоары1 0001ч 40м
18.10.2020из 🇺🇦Киева1 1452ч 40м
22.10.2020из 🇮🇹Кальяри1 1781ч 20м
06.11.2020из 🇮🇹Альгеро1 3121ч 15м
11.11.2020из 🇪🇸Барселоны1 3591ч 50м
25.09.2021из 🇺🇦Одессы1 3622ч 35м
22.10.2020из 🇮🇹Бари1 3621ч 20м
14.10.2020из 🇫🇷Парижа1 4691ч 35м
04.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 4871ч 40м
07.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 5123ч 25м
11.12.2020из 🇲🇹Валлетты1 5661ч 50м
29.10.2020из 🇷🇴Яссы1 7282ч 20м
25.10.2020из 🇬🇧Лондона1 7448ч 50м (⇵1)
18.11.2020из 🇦🇹Вены1 75726ч (⇵2)
20.10.2020из 🇵🇹Лиссабона1 7802ч 45м
18.12.2020из 🇬🇷Салоников1 813
13.11.2020из 🇪🇸Сантандера1 817
25.11.2020из 🇮🇹Кротоне1 8191ч 35м
19.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 90822ч 10м (⇵2)
22.10.2020из 🇮🇹Ольбии1 9341ч 5м
27.11.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме1 9821ч 35м
28.10.2020из 🇩🇪Берлина2 00538ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇬🇷Афин2 04520ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇮🇹Палермо2 08446ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇵🇹Порту2 08925ч 50м (⇵2)
25.10.2020из 🇨🇿Праги2 09428ч 5м (⇵2)
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена2 10222ч 30м (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇹Рима2 19317ч 15м (⇵1)
15.12.2020из 🇪🇸Севильи2 2672ч 40м
20.11.2020из 🇲🇩Кишинёва2 2702ч 25м
22.10.2020из 🇦🇱Тираны2 3571ч 35м
14.10.2020из 🇮🇹Бриндизи2 4027ч 15м (⇵1)
15.10.2020из 🇩🇪Кёльна2 49611ч 35м (⇵1)
19.12.2020из 🇷🇺Москвы2 54321ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Неаполя2 55420ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇵🇱Катовице2 63414ч 30м (⇵1)
17.10.2020из 🇱🇻Риги2 81025ч 50м (⇵1)
21.11.2020из 🇬🇪Кутаиси2 83628ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇨🇿Остравы2 85319ч 55м (⇵2)
31.12.2020из 🇮🇹Милана2 99825ч 25м (⇵1)
09.11.2020из 🇪🇸Фуэртевентуры3 02423ч 5м (⇵1)
24.10.2020из 🇪🇸Малаги3 14836ч 50м (⇵2)
13.11.2020из 🇬🇪Тбилиси3 20920ч 10м (⇵2)
25.10.2020из 🇱🇺Люксембурга3 27016ч 30м (⇵1)
13.06.2021из 🇫🇮Хельсинки3 46525ч (⇵1)
27.11.2020из 🇵🇱Лодзи3 60310ч 45м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇧Ньюкасла3 63426ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇵🇹Фару3 64036ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 67128ч 20м (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа3 72429ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇴Клужа3 91628ч (⇵2)
16.10.2020из 🇩🇪Дортмунда3 99356ч 15м (⇵2)
18.12.2020из 🇷🇺Краснодара4 17445ч 55м (⇵2)
13.11.2020из 🇪🇸Овьедо4 36011ч 20м (⇵1)
20.10.2020из 🇹🇳Туниса4 63218ч 55м (⇵1)
09.10.2021из 🇪🇸Валенсии4 7071ч 55м
28.10.2020из 🇷🇴Сучавы4 71645ч 25м (⇵2)
11.11.2020из 🇫🇷Лиона4 89647ч 5м (⇵2)
13.10.2020из 🇩🇪Гамбурга5 00228ч 50м (⇵2)
16.05.2021из 🇺🇦Запорожье5 17723ч 50м (⇵2)
23.10.2020из 🇨🇭Женевы5 35924ч 45м (⇵1)
11.11.2020из 🇩🇪Мюнхена5 5764ч 30м (⇵1)
04.10.2021из 🇭🇺Будапешта5 74313ч 45м (⇵1)
30.10.2020из 🇲🇦Рабата6 26738ч 40м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Антальи6 42147ч 45м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Сочи6 43048ч 30м (⇵2)
05.11.2020из 🇲🇦Касабланки6 585
01.12.2020из 🇺🇦Днепр6 68310ч 30м (⇵1)
15.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону6 91347ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇳🇱Амстердама7 23010ч 30м (⇵1)
18.12.2020из 🇬🇷Карпатоса7 50932ч 35м (⇵2)
05.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 61226ч 35м (⇵2)
17.10.2020из 🇧🇾Минска8 25120ч 50м (⇵1)
28.10.2020из 🇩🇪Дрездена8 3086ч 55м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Воронежа9 08729ч 30м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Тюмени10 39743ч 35м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Челябинска10 52747ч 15м (⇵2)
09.05.2021из 🇨🇻Сала10 9208ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇦🇪Дубая13 08224ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара14 64133ч 40м (⇵2)
27.12.2020из 🇸🇦Даммама15 32715ч (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Ганновера16 21735ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇰🇿Алматы16 24717ч 40м (⇵2)
07.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)17 02137ч 20м (⇵2)
03.11.2020из 🇦🇿Баку18 24414ч 50м (⇵2)
26.11.2020из 🇸🇳Дакара19 26612ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇰🇬Бишкека20 72032ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга24 62050ч (⇵2)
07.11.2020из 🇲🇽Канкуна26 20439ч 50м (⇵2)
29.10.2020из Сеула32 82842ч 35м (⇵2)
15.10.2020из 🇦🇪Шарджи33 79419ч 10м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇳Бангалора35 58319ч 55м (⇵1)
17.10.2020из 🇺🇸Денвера37 00151ч 30м (⇵2)
08.11.2020из 🇺🇿Ташкента37 72419ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Болоньи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Бамако, Касабланка, Конакри и Катания

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Болоньи

Болонья — город культуры, сладкой жизни и хорошей еды
Болонья — город культуры, сладкой жизни и хорошей еды
Город Болонья — культурная столица Италии, привлекает туристов на отдых интересными и красивыми местами, историческими достопримечательностями и высоким уровнем жизни