Как добраться до Болоньи на самолёте
В Болонье 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Guglielmo Marconi Airport» вам не избежать
Список аэропортов Болоньи
- Гульельмо Маркони BLQGuglielmo Marconi Airport
Самые дешёвые билеты в Болонью из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|741
|1ч 40м
|23.11.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|793
|2ч 5м
|30.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|810
|1ч 45м
|22.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|819
|2ч 10м
|23.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|908
|2ч
|17.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|933
|2ч 5м
|04.12.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|1 000
|1ч 40м
|18.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 145
|2ч 40м
|22.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|1 178
|1ч 20м
|06.11.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|1 312
|1ч 15м
|11.11.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|1 359
|1ч 50м
|25.09.2021
|из 🇺🇦Одессы
|1 362
|2ч 35м
|22.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 362
|1ч 20м
|14.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 469
|1ч 35м
|04.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 487
|1ч 40м
|07.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 512
|3ч 25м
|11.12.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 566
|1ч 50м
|29.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|1 728
|2ч 20м
|25.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 744
|8ч 50м (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 757
|26ч (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 780
|2ч 45м
|18.12.2020
|из 🇬🇷Салоников
|1 813
|2ч
|13.11.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|1 817
|2ч
|25.11.2020
|из 🇮🇹Кротоне
|1 819
|1ч 35м
|19.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 908
|22ч 10м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|1 934
|1ч 5м
|27.11.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|1 982
|1ч 35м
|28.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 005
|38ч 30м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 045
|20ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇮🇹Палермо
|2 084
|46ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇵🇹Порту
|2 089
|25ч 50м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 094
|28ч 5м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|2 102
|22ч 30м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|2 193
|17ч 15м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇪🇸Севильи
|2 267
|2ч 40м
|20.11.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|2 270
|2ч 25м
|22.10.2020
|из 🇦🇱Тираны
|2 357
|1ч 35м
|14.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|2 402
|7ч 15м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|2 496
|11ч 35м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 543
|21ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|2 554
|20ч 20м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇵🇱Катовице
|2 634
|14ч 30м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 810
|25ч 50м (⇵1)
|21.11.2020
|из 🇬🇪Кутаиси
|2 836
|28ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇨🇿Остравы
|2 853
|19ч 55м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇮🇹Милана
|2 998
|25ч 25м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|3 024
|23ч 5м (⇵1)
|24.10.2020
|из 🇪🇸Малаги
|3 148
|36ч 50м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|3 209
|20ч 10м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇱🇺Люксембурга
|3 270
|16ч 30м (⇵1)
|13.06.2021
|из 🇫🇮Хельсинки
|3 465
|25ч (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇵🇱Лодзи
|3 603
|10ч 45м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇧Ньюкасла
|3 634
|26ч 30м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|3 640
|36ч 5м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 671
|28ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|3 724
|29ч 25м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|3 916
|28ч (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|3 993
|56ч 15м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 174
|45ч 55м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇪🇸Овьедо
|4 360
|11ч 20м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|4 632
|18ч 55м (⇵1)
|09.10.2021
|из 🇪🇸Валенсии
|4 707
|1ч 55м
|28.10.2020
|из 🇷🇴Сучавы
|4 716
|45ч 25м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇫🇷Лиона
|4 896
|47ч 5м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|5 002
|28ч 50м (⇵2)
|16.05.2021
|из 🇺🇦Запорожье
|5 177
|23ч 50м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇨🇭Женевы
|5 359
|24ч 45м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|5 576
|4ч 30м (⇵1)
|04.10.2021
|из 🇭🇺Будапешта
|5 743
|13ч 45м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇲🇦Рабата
|6 267
|38ч 40м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 421
|47ч 45м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|6 430
|48ч 30м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇲🇦Касабланки
|6 585
|3ч
|01.12.2020
|из 🇺🇦Днепр
|6 683
|10ч 30м (⇵1)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|6 913
|47ч 50м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|7 230
|10ч 30м (⇵1)
|18.12.2020
|из 🇬🇷Карпатоса
|7 509
|32ч 35м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 612
|26ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇾Минска
|8 251
|20ч 50м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇩🇪Дрездена
|8 308
|6ч 55м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|9 087
|29ч 30м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|10 397
|43ч 35м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|10 527
|47ч 15м (⇵2)
|09.05.2021
|из 🇨🇻Сала
|10 920
|8ч 10м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|13 082
|24ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|14 641
|33ч 40м (⇵2)
|27.12.2020
|из 🇸🇦Даммама
|15 327
|15ч (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|16 217
|35ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇰🇿Алматы
|16 247
|17ч 40м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|17 021
|37ч 20м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇦🇿Баку
|18 244
|14ч 50м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|19 266
|12ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇰🇬Бишкека
|20 720
|32ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇿🇦Йоханнесбурга
|24 620
|50ч (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|26 204
|39ч 50м (⇵2)
|29.10.2020
|из Сеула
|32 828
|42ч 35м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|33 794
|19ч 10м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇳Бангалора
|35 583
|19ч 55м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇺🇸Денвера
|37 001
|51ч 30м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|37 724
|19ч 35м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Болоньи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Болоньи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Аккра, Бамако, Касабланка, Конакри и Катания
- 03.11.202012.11.2020
- 17.12.202024.12.2020
- 14.11.202023.11.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Болоньи
Болонья — город культуры, сладкой жизни и хорошей еды
Город Болонья — культурная столица Италии, привлекает туристов на отдых интересными и красивыми местами, историческими достопримечательностями и высоким уровнем жизни