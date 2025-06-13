Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
21 дек в 09:00
22 дек в 12:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
21 дек в 09:00
26 дек в 09:00
€160 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман13 июня 2025Прекрасная экскурсия! Зоя сделала наш день!
- ЛЛюдмила21 марта 2025Спасибо огромное экскурсоводу Зое, очень приятная, внимательная и владеющая большим багажом знаний по теме экскурсии. Было очень интересно и содержательно. Рекомендую на все 100%
- ЛЛюбовь18 марта 2025Нас, в итоге, вела не Зоя, к сожалению. Нас передали в руки другому гиду, так что отзыв, в основном, о
- ААнна13 февраля 2025Большое спасибо Зое за отличную экскурсию по замку Бран. Узнали много всего интересного! Детям очень понравилось лазить по крутым лестницам замка, хотя какие-то комнаты были жутковатыми, мы все получили удовольствие!
- ННиколай10 января 2025Начну с ложки дегтя. Я отметил после прогулки, что вряд ли буду рекомендовать данную прогулку друзьям. Замок, конечно, Дракулы, но
- DDmitri6 января 2025Отлично! Огромное спасибо Зое. Узнали очень много нового о Румынии и историю Влада Цепеша.
- ААнтон11 декабря 2024Вчера мы были на экскурсии в Замке Бран. В это место нас привела история о мистическом графе Дракула. Было жутко
- SSofia22 октября 2024Хочу выразить огромную благодарность Зое за отличную экскурсию! Замок впечатлил меня! Подсказала и помогла добраться легко до Брана! Лично встретила
- ДДиана10 марта 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
- ССергей20 июня 2023Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время.
Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
- EElena25 октября 2019Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
- MMark14 августа 2019Зоя - замечательный гид, мы были с двумя детьми и им было не менее интересно, чем нам.
- ЕЕлена14 августа 2019Очень понравилось экскурсия, Зоя прекрасный и деликатный рассказчик, а ещё нам не пришлось ждать в огромной очереди. Зоя рассказала не только про историю замка, но и о своем и городе Брашове, который она искренне любит. Рекомендую!
- KKsenia1 августа 2019Замечательная экскурсия, спасибо большое Зое за такие яркие впечатления — очень внимательный и компетентный гид. Экскурсия насыщенная, но комфортная.
- ААнна27 июля 2019Наша семья выражает огромную благодарность Зое. Прекрасный гид, знающий и любящий своё дело. И взрослым и детям было интересно. С удовольствием рекомендуем Зою всем, решившим посетить Трансильванию.
- ИИгорь3 июля 2019В целом экскурсия понравилась. Гиду следовало бы распечатать иллюстративные материалы вместо того, чтобы показывать их на экране смартфона. Рекомендую для всех категорий путешественников.
- ВВалерий18 июня 2019Экскурсовод Зоя достаточно обстоятельно провела экскурсии, за что мы остались ей благодарны.
- ААнатолий13 июня 2019Очень понравилось! Все прекрасно, особенно эрудиция экскурсовода Зои. Обязательно будем рекомендовать своим друзьям в Ирландии, Германии, Норвегии, Литве, Латвии и,конечно России. Анатолий, Наталия. Впечатления о Трансильвании фантастическое!!!
- ввячеслав11 июня 2019Зоя очень приятный и интересный рассказчик. Шла навстречу всем нашим пожеланиям. Она заинтересовала и взрослых и особенно детей. Мы были
- РРоман19 мая 2019Экскурсия понравилась и взрослым и детям. Зоя рассказывала спокойно и очень понятно. Наша семья рекомендует всем данного русскоязычного экскурсовода. С ув. Роман.
