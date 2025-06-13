читать дальше

интересно увидеть своим глазами место в котором происходили события описанные в книге. Гид Зоя встретила нас на жд вокзале Брашова и на такси мы отправились в наш путь. По дороге слушая увлекательный рассказ об истории страны, ее политике, традициях и конечно о замке Бран и о других достопримечательностях и особенностях Румынии. Внешне замок вызывает грандиозное впечатление. Он стоит на высокой горе, сзади лес, вокруг магический туман как и в рассказах о Трансильвании. Внутри он содержится очень бережно, все комнаты чистые и чудесно обставлены и украшены старинной мебелью и аксессуарами, и даже сооружен лифт в подземелье! Вымышленному Дракуле там конечно отведено совсем не много информации, комната с инструментами пыток, комната с привидениями оборотнями и т п. В основном там чувствуется время проживания принцессы Марии. Было очень интересно узнать историю ее жизни. Мы очень хорошо и с интересом провели время, появилось желание посетить и другие достопримечательности страны. Спасибо большое Зоя!