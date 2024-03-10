Замки, дворцы и особняки Брашова

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Брашове на русском языке, цены от €114. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замок Дракулы: навстречу приключениям
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Самое сердце Трансильвании, окутанное тайнами и суевериями, но при этом абсолютно реальное
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
«Замок, где находился гарнизон, не только защищал от врагов, но и служил таможенным пунктом»
17 июня в 12:00
18 июня в 09:00
114 за всё до 10 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны
«Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш»
19 июня в 10:00
20 июня в 09:00
127 за всё до 15 чел.
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Начало: По договорённости
«Дворец и парк Пелеш В замке Пелеш более 160 комнат, 30 ванных, роскошно обставленных и изысканно декорированных»
Расписание: Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН — выходной
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Диана
    10 марта 2024
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя
  • С
    Сергей
    20 июня 2023
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время. Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
    Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное времяНе пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное времяНе пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время
  • А
    Александр
    21 сентября 2021
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Замок Дракулы: навстречу приключениям
    Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «Дворцы, замки и особняки»

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Сколько стоит экскурсия по Брашову в июне 2024
Сейчас в Брашове в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 3 экскурсии от 114 до 127. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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