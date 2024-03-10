1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Самое сердце Трансильвании, окутанное тайнами и суевериями, но при этом абсолютно реальное
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
«Замок, где находился гарнизон, не только защищал от врагов, но и служил таможенным пунктом»
17 июня в 12:00
18 июня в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны
«Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш»
19 июня в 10:00
20 июня в 09:00
€127 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Начало: По договорённости
«Дворец и парк Пелеш В замке Пелеш более 160 комнат, 30 ванных, роскошно обставленных и изысканно декорированных»
Расписание: Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН — выходной
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДиана10 марта 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!
- ИИрина24 сентября 2023Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
- ССергей20 июня 2023Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время. Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!
- ААлександр21 сентября 2021Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.
- EElena25 октября 2019Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.
- EElena25 октября 2019Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «Дворцы, замки и особняки»
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