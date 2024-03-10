Д Диана Замок Дракулы: навстречу приключениям Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно!

И Ирина Дворец Пелеш: подлинная история Румынии Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.

С Сергей Замок Дракулы: навстречу приключениям Не пожалели, что приобрели эту экскурсию. Зоя очень приятный человек, подождала нас, мы немного опоздали на назначенное время. Зоя рассказала о местности, в которой мы находились. Очень интересно было погулять по замку в сопровождении. Однозначно рекомендую!

А Александр Дворец Пелеш: подлинная история Румынии Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.

E Elena Замок Дракулы: навстречу приключениям Несмотря на то, что замке смотреть практически не на что, Зоя сумела сделать экскурсию увлекательной и познавательной. Большое спасибо.