Друзья, приглашаю Вас прогуляться 👣 вместе со мной по одному из старинных и живописных городов Румынии на обзорной экскурсии 🧭 по Брашову. Во время экскурсии Вы познакомитесь с богатой историей 📖 Брашова, окунетесь в атмосферу средневековья, которая прекрасно чувствуется на узких уютных улочках Старого города.

В самом сердце Брашова расположена самая узкая улица Румынии - Страда Сфории, в чем Вы сможете лично убедиться, дотронувшись одновременно до стен домов по обеим сторонам улицы. Также в ходе экскурсии Вы побываете на Ратушной площади, где расположены Черная Церковь ⛪ – самая большая готическая церковь в Трансильвании, Старая Мэрия и другие не менее интересные достопримечательности 🏛️ Брашова, подниметесь на гору Тымпа, где сохранилась часть средневековой крепости с башнями.

По Вашему желанию можем посетить с экскурсией музей 🖼 Первой Румынской Школы в Трансильвании 1495 года.