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Авто-пешеходная экскурсия по Брашову

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €60 за экскурсию

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Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову

Что вы увидите

  • Чёрная Церковь
  • Ворота Святой Екатерины
  • Церковь Святого Николая
  • Музей Первой Румынской Школы
  • Улица Нити
  • Гора Тымпа
  • Площадь Совета и многое другое.
Друзья, приглашаю Вас прогуляться 👣 вместе со мной по одному из старинных и живописных городов Румынии на обзорной экскурсии 🧭 по Брашову. Во время экскурсии Вы познакомитесь с богатой историей 📖 Брашова, окунетесь в атмосферу средневековья, которая прекрасно чувствуется на узких уютных улочках Старого города.
В самом сердце Брашова расположена самая узкая улица Румынии - Страда Сфории, в чем Вы сможете лично убедиться, дотронувшись одновременно до стен домов по обеим сторонам улицы. Также в ходе экскурсии Вы побываете на Ратушной площади, где расположены Черная Церковь ⛪ – самая большая готическая церковь в Трансильвании, Старая Мэрия и другие не менее интересные достопримечательности 🏛️ Брашова, подниметесь на гору Тымпа, где сохранилась часть средневековой крепости с башнями.
По Вашему желанию можем посетить с экскурсией музей 🖼 Первой Румынской Школы в Трансильвании 1495 года.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
  • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
  • Питание и напитки (по желанию)
Начало
🚩 Холл Вашего отеля в Брашове
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей А.
Сергей А.
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