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Экскурсия в Бухарест из Брашова

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Экскурсия в Бухарест из Брашова
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €173 за экскурсию

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Экскурсия в Бухарест из Брашова
Экскурсия в Бухарест из Брашова

Что вы увидите

  • Дворец Парламента
  • Здание Румынского Атенеума
  • Деревенский музей
  • Исторический музей
  • Триумфальная Арка и многое другое.
Проводя свой отпуск в Румынии, обязательно выделите один день для экскурсии 🧭 по столице этого государства – Бухаресту. В переводе с румынского Бухарест означает «город радости». Смею Вас заверить без ложной скромности - это так! Город 🏙️ действительно является настоящей находкой для любознательных туристов, не только благодаря богатой истории 📖, переплетению архитектурных стилей, множеству роскошных памятников и музеев, но и незабываемой атмосфере, очаровательной природе и необычайно интересной культуре.
С чего стоит начать знакомство с городом? Конечно, с самой старой и потому самой привлекательной части Бухареста. Во время экскурсии по Старому городу мы увидим грандиозный дворец Парламента, полюбуемся на Триумфальную арку, осмотрим историческую Площадь Революции. На Площади Революции находится и роскошный отель 🏨 «Атеней», являющийся историческим памятником 1914 года постройки.
В столице Румынии шумные торговые улицы и колоритные здания гармонично уживаются с уютными кафе, живописными парками и утопающими в зелени садами. По Вашему желанию мы сможем посетить с экскурсией Деревенский музей 🖼, расположенный в парке 🌳 Херэстрэу.
Дорога из Брашова в Бухарест занимает около 2, 5 часов, экскурсия ⛳ по Бухаресту - 3 часа и перерыв на обед около 1 часа.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
  • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
  • Питание и напитки (по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля в Брашове
Экскурсия в Бухарест из Брашова
Экскурсия в Бухарест из Брашова
Экскурсия в Бухарест из Брашова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей А.
Сергей А.
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