Проводя свой отпуск в Румынии, обязательно выделите один день для экскурсии 🧭 по столице этого государства – Бухаресту. В переводе с румынского Бухарест означает «город радости». Смею Вас заверить без ложной скромности - это так! Город 🏙️ действительно является настоящей находкой для любознательных туристов, не только благодаря богатой истории 📖, переплетению архитектурных стилей, множеству роскошных памятников и музеев, но и незабываемой атмосфере, очаровательной природе и необычайно интересной культуре.

С чего стоит начать знакомство с городом? Конечно, с самой старой и потому самой привлекательной части Бухареста. Во время экскурсии по Старому городу мы увидим грандиозный дворец Парламента, полюбуемся на Триумфальную арку, осмотрим историческую Площадь Революции. На Площади Революции находится и роскошный отель 🏨 «Атеней», являющийся историческим памятником 1914 года постройки.

В столице Румынии шумные торговые улицы и колоритные здания гармонично уживаются с уютными кафе, живописными парками и утопающими в зелени садами. По Вашему желанию мы сможем посетить с экскурсией Деревенский музей 🖼, расположенный в парке 🌳 Херэстрэу.

Дорога из Брашова в Бухарест занимает около 2, 5 часов, экскурсия ⛳ по Бухаресту - 3 часа и перерыв на обед около 1 часа.