Дорогие путешественники, если Вы хотите посвятить целый день знакомству с достопримечательностями 🏛️ Румынии, я предлагаю Вам отправиться вместе со мной на увлекательную экскурсию ⛳ по двум великолепным городам, в каждом из которых есть, на что взглянуть.

Сначала мы поедем в город 🏙️ Буштень, где находятся три удивительные места. Это старинный дворец Кантакузино, являющийся самым ярким украшением города, монастырь Карайман, знаменитый своими фресками, а также удивительная глыба, похожая на настоящего сфинкса. Экскурсия по этому горному городу понравится всем, кто любит старинные достопримечательности в окружении прекрасной природы.

После экскурсии 🧭 по городу Буштень, отправимся знакомится с виноделием Румынии и посетим винодельню Азуга, расположенную в одноименном месте. Здесь Вам представится возможность узнать секреты изготовления вкуснейших румынских вин и продегустрировать несколько его сортов.