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Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €150 за экскурсию

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Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова

Что вы увидите

  • Город Буштень: Дворец Кантакузино, Монастырь Карайман, Сфинкс
  • Винодельня Rhein &amp CIE Azuga.
Дорогие путешественники, если Вы хотите посвятить целый день знакомству с достопримечательностями 🏛️ Румынии, я предлагаю Вам отправиться вместе со мной на увлекательную экскурсию ⛳ по двум великолепным городам, в каждом из которых есть, на что взглянуть.
Сначала мы поедем в город 🏙️ Буштень, где находятся три удивительные места. Это старинный дворец Кантакузино, являющийся самым ярким украшением города, монастырь Карайман, знаменитый своими фресками, а также удивительная глыба, похожая на настоящего сфинкса. Экскурсия по этому горному городу понравится всем, кто любит старинные достопримечательности в окружении прекрасной природы.
После экскурсии 🧭 по городу Буштень, отправимся знакомится с виноделием Румынии и посетим винодельню Азуга, расположенную в одноименном месте. Здесь Вам представится возможность узнать секреты изготовления вкуснейших румынских вин и продегустрировать несколько его сортов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
  • Входные билеты для осмотра достопримечательностей (по желанию)
  • Питание и напитки (по желанию)
  • Дегустация вина
Начало и место завершения
🚩 Холл Вашего отеля в Брашове
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей А.
Сергей А.
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