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Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова
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Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова
Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова

Что вы увидите

  • Курорт Быля лак
  • Водопад Быля
  • Крепость Поенарь
  • Монастырь Куртя де Арджеш.
Дорогие друзья, я приглашаю Вас в удивительное путешествие по красотам Румынии. Во время экскурсии 🧭 мы с Вами побываем на горном курорте Быля Лак, где Вы увидите великолепный водопад Быля. Затем отправимся в старинную крепость Поенарь и монастырь Куртя де Арджеш.
Выехав из Брашова, сначала едем на горный курорт Быля Лак, который очарует всех любителей природы своей неповторимой красотой. Побывав здесь на экскурсии, Вы сможете с гордостью рассказывать своим друзьям, о том, что видели самые изумительные места Румынии. Здесь находится водопад Быля, находящий на головокружительной высоте в 2403 метра над уровнем моря!
Во второй части экскурсии мы побываем в замке Поенарь, в которой долгое время жил знаменитый Дракула – князь Влад Цепеш.
После посещения крепости Поенарь, Вас ждет экскурсия ⛳ по старинному монастырю Куртя де Арджеш. Величественный и невероятно красивый монастырь понравится всем тем, кто неравнодушен к истории 📖 и таинственному прошлому великолепной Румынии.

Примерная программа экскурсии (последовательность посещения объектов осмотра может меняться):

    Дорога из Брашова до курорта Быля лак по высококогорной дороге Трансфэгэрашан - 2 часа
    Прогулка у водопада Быля, озера Быля лак - 1 час
    Дорога до крепости Поенарь - 1 час 30 минут
    Посещение крепости Поенарь - 30 минут
    Дорога до монастыря Куртя де Арджеш - 30 минут
    Обед в местном ресторанчике - 1 час
    Посещение монастыря Куртя де Арджеш - 30 минут
    Возвращение в Ваш отель 🏨 - 2 часа 30 минут
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортное обслуживание
    • Транспортные расходы (бензин, парковка)
    Что не входит
    • Другие входные билеты (по желанию)
    • Питание и напитки (по желанию)
    Начало и место завершения
    🚩 Холл Вашего отеля
    Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова
    Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова
    Экскурсия в Крепость Поенарь и Монастырь Куртя де Арджеш из Брашова

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Сергей А.
    Сергей А.
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