Дорогие друзья, я приглашаю Вас в удивительное путешествие по красотам Румынии. Во время экскурсии 🧭 мы с Вами побываем на горном курорте Быля Лак, где Вы увидите великолепный водопад Быля. Затем отправимся в старинную крепость Поенарь и монастырь Куртя де Арджеш.

Выехав из Брашова, сначала едем на горный курорт Быля Лак, который очарует всех любителей природы своей неповторимой красотой. Побывав здесь на экскурсии, Вы сможете с гордостью рассказывать своим друзьям, о том, что видели самые изумительные места Румынии. Здесь находится водопад Быля, находящий на головокружительной высоте в 2403 метра над уровнем моря!

Во второй части экскурсии мы побываем в замке Поенарь, в которой долгое время жил знаменитый Дракула – князь Влад Цепеш.

После посещения крепости Поенарь, Вас ждет экскурсия ⛳ по старинному монастырю Куртя де Арджеш. Величественный и невероятно красивый монастырь понравится всем тем, кто неравнодушен к истории 📖 и таинственному прошлому великолепной Румынии.

Примерная программа экскурсии (последовательность посещения объектов осмотра может меняться):

Дорога из Брашова до курорта Быля лак по высококогорной дороге Трансфэгэрашан - 2 часа

Прогулка у водопада Быля, озера Быля лак - 1 час

Дорога до крепости Поенарь - 1 час 30 минут

Посещение крепости Поенарь - 30 минут

Дорога до монастыря Куртя де Арджеш - 30 минут

Обед в местном ресторанчике - 1 час

Посещение монастыря Куртя де Арджеш - 30 минут

Возвращение в Ваш отель 🏨 - 2 часа 30 минут