Трансильвания славится обилием средневековых памятников архитектуры. Я рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ в один из интереснейших городов этого региона с очень богатой историей 📖, названный в 2007 году культурной столицей ⭐️ Европы - Сибиу. На нашей экскурсии 🧭 Вы сами убедитесь, что этот очаровательный город 🏙️ не зря так окрестили.

Дорога до Сибиу из Брашова - 2 часа;

Экскурсия по городу Сибиу - культурной столице Европы в 2007 году - 1 час 30 минут;

Дорога до высокогорного озера Быля лак. Часть пути мы проедем на автомобиле 🚘, часть - на фуникулере - 1 час 30 минут;

Прогулка по окрестностям озера Быля, посещение Ледяного отеля и Ледяной церкви, обед в Ледяном отеле - 1 час 30 минут;

Возвращение в Брашов - 2 часа 15 минут. В продолжение нашей экскурсии мы отправимся высоко в горы ⛰️, где на высоте около 2400 метров на берегу озера Быля лак расположен уникальный отель 🏨. Примечателен он тем, что полностью построен изо льда. Кстати, интерьер и мебель в нем также выполнены из этого материала. А рядом с отелем находится ледяная церковь ⛪ программа экскурсии (последовательность посещения объектов осмотра может меняться):