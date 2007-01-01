Трансильвания славится обилием средневековых памятников архитектуры. Я рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ в один из интереснейших городов этого региона с очень богатой историей 📖, названный в 2007 году культурной столицей ⭐️ Европы - Сибиу. На нашей экскурсии 🧭 Вы сами убедитесь, что этот очаровательный город 🏙️ не зря так окрестили.
В продолжение нашей экскурсии мы отправимся высоко в горы ⛰️, где на высоте около 2400 метров на берегу озера Быля лак расположен уникальный отель 🏨. Примечателен он тем, что полностью построен изо льда. Кстати, интерьер и мебель в нем также выполнены из этого материала. А рядом с отелем находится ледяная церковь ⛪ программа экскурсии (последовательность посещения объектов осмотра может меняться):
Дорога до Сибиу из Брашова - 2 часа;
Экскурсия по городу Сибиу - культурной столице Европы в 2007 году - 1 час 30 минут;
Дорога до высокогорного озера Быля лак. Часть пути мы проедем на автомобиле 🚘, часть - на фуникулере - 1 час 30 минут;
Прогулка по окрестностям озера Быля, посещение Ледяного отеля и Ледяной церкви, обед в Ледяном отеле - 1 час 30 минут;
Возвращение в Брашов - 2 часа 15 минут.
Что входит
Услуги гида
Транспортное обслуживание
Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
Подъем на фуникулере туда/обратно (ориентировочная стоимость) - взрослый €15, дети (5-12 лет) €8
Входные билеты в Ледяной отель (ориентировочная стоимость) - взрослый €2. 5, детский €1
Другие входные билеты (по желанию)
Питание и напитки (по желанию)
Начало
🚩 Холл Вашего отеля в Брашове
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.