  1. Экскурсии

Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • €210 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова

Что вы увидите

  • Город Сибиу
  • Высокогорная дорога Трансфэгэрашан
  • Водопад Быля
  • Озеро Быля лак
  • Ледяной отель
  • Ледяная церковь.
Трансильвания славится обилием средневековых памятников архитектуры. Я рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ в один из интереснейших городов этого региона с очень богатой историей 📖, названный в 2007 году культурной столицей ⭐️ Европы - Сибиу. На нашей экскурсии 🧭 Вы сами убедитесь, что этот очаровательный город 🏙️ не зря так окрестили.
В продолжение нашей экскурсии мы отправимся высоко в горы ⛰️, где на высоте около 2400 метров на берегу озера Быля лак расположен уникальный отель 🏨. Примечателен он тем, что полностью построен изо льда. Кстати, интерьер и мебель в нем также выполнены из этого материала. А рядом с отелем находится ледяная церковь ⛪ программа экскурсии (последовательность посещения объектов осмотра может меняться):
  • Дорога до Сибиу из Брашова - 2 часа;
  • Экскурсия по городу Сибиу - культурной столице Европы в 2007 году - 1 час 30 минут;
  • Дорога до высокогорного озера Быля лак. Часть пути мы проедем на автомобиле 🚘, часть - на фуникулере - 1 час 30 минут;
  • Прогулка по окрестностям озера Быля, посещение Ледяного отеля и Ледяной церкви, обед в Ледяном отеле - 1 час 30 минут;
  • Возвращение в Брашов - 2 часа 15 минут.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
  • Транспортные расходы (бензин, парковка)
Что не входит
  • Подъем на фуникулере туда/обратно (ориентировочная стоимость) - взрослый €15, дети (5-12 лет) €8
  • Входные билеты в Ледяной отель (ориентировочная стоимость) - взрослый €2. 5, детский €1
  • Другие входные билеты (по желанию)
  • Питание и напитки (по желанию)
Начало
🚩 Холл Вашего отеля в Брашове
Место завершения
🏁 Холл Вашего отеля
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова
Экскурсия в Сибиу, на высокогорную дорогу и в Ледяной отель из Брашова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Сергей А.
Сергей А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Сергей А. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
250
9 часов
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
60
2 часа
Авто-пешеходная экскурсия по Брашову
Секреты Трансильвании. Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Брашова.
175
9 часов
Секреты Трансильвании. Экскурсия в Синаю, Бран и Рышнов из Брашова.
Экскурсия в Бухарест из Брашова
173
9 часов
Экскурсия в Бухарест из Брашова
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова
150
9 часов
Экскурсия в Буштень и на винодельню Азуга из Брашова

Еще несколько необычных экскурсий в Брашове

Знакомство с колоритным Брашовом
52
2.5 часа
Знакомство с колоритным Брашовом
42 отзыва
Дружеские прогулки по самому красивому городу Румынии
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
53
2 часа
Замок Дракулы: навстречу приключениям!
30 отзывов
Самое сердце Трансильвании, окутанное тайнами и суевериями, но при этом абсолютно реальное
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
65
4 часа
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
8 отзывов
Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны
Замки и легенды Трансильвании
230
10 часов
Замки и легенды Трансильвании
3 отзыва
Посетить изящный Пелеш, окутанный тайнами Бран и неприступную крепость Рышнов
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
65
5 часов
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Трансильвания: замок Дракулы и не только
55
4 часа
Трансильвания: замок Дракулы и не только