Друзья, я рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ по удивительным местам Трансильвании: родине Влада Дракулы – городу Сигишоара, средневековой крепости Рупя и подземному городу в соляной шахте Прайд.

По дороге в Сигишоару мы сделаем остановку в городке Рупя, где осмотрим возвышающуюся над городом одноименную крепость.

Затем нас ждет экскурсия по средневековому городу Сигишоара. В Сигишоаре расположена хорошо сохранившаяся крепость 13 века, занесенная в список ЮНЕСКО. В ходе экскурсии 🧭 мы обязательно познакомимся поближе с богатой историей 📖 здешних мест, прогуляемся по мощеным улочкам Старого города мимо мещанских домов и декоративных церквей, которые по праву могут соперничать с историческими улицами Праги или Вены. Увидим дом, где родился легендарный правитель Валахии господарь Влад Дракула, с легкой руки ирландского писателя Брэма Стокера ставший самым известным вампиром в мире.

А завершим мы нашу экскурсию в подземном соляном городе, где подышим целебным воздухом, обогащенным частицами солей.

Режим работы соляной пещеры Прайд:

8. 00-16. 00