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Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова
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Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова
Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова

Что вы увидите

  • Крепость Рупя
  • Сигишоара: Часовая башня, Цитадель, Дом, где родился Влад Цепеш
  • Соляная пещера Прайд.
Друзья, я рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ по удивительным местам Трансильвании: родине Влада Дракулы – городу Сигишоара, средневековой крепости Рупя и подземному городу в соляной шахте Прайд.
По дороге в Сигишоару мы сделаем остановку в городке Рупя, где осмотрим возвышающуюся над городом одноименную крепость.
Затем нас ждет экскурсия по средневековому городу Сигишоара. В Сигишоаре расположена хорошо сохранившаяся крепость 13 века, занесенная в список ЮНЕСКО. В ходе экскурсии 🧭 мы обязательно познакомимся поближе с богатой историей 📖 здешних мест, прогуляемся по мощеным улочкам Старого города мимо мещанских домов и декоративных церквей, которые по праву могут соперничать с историческими улицами Праги или Вены. Увидим дом, где родился легендарный правитель Валахии господарь Влад Дракула, с легкой руки ирландского писателя Брэма Стокера ставший самым известным вампиром в мире.
А завершим мы нашу экскурсию в подземном соляном городе, где подышим целебным воздухом, обогащенным частицами солей.

Режим работы соляной пещеры Прайд:

    8. 00-16. 00
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортное обслуживание
    • Транспортные расходы (бензин, парковка)
    Что не входит
    • Входной билет в соляную пещеру Прайд (ориентировочная стоимость) - взрослый €5. 6, детский €3. 4
    • Другие входные билеты (по желанию)
    • Питание и напитки (по желанию)
    Начало
    🚩 Холл Вашего отеля в Брашове
    Место завершения
    🏁 Холл Вашего отеля
    Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова
    Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова
    Экскурсия в Сигишоару, крепость Рупя и соляную пещеру Прайд из Брашова

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Сергей А.
    Сергей А.
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