Рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ в замок 🏰 Корвинов и город-крепость Алба-Юлия. Экскурсия будет интересна всем любителям истории 📖 и красивой архитектуры. Этого в Трансильвании предостаточно.

Первым пунктом нашей экскурсии 🧭 станет замок Хуниадов или Корвинешть - интереснейший образец готического стиля архитектуры не только Румынии, но и всего юго-востока Европы. Строительством замка занимался в 14 веке сам король Карол Роберт де Анжу. Позднее замок перешел в собственность трансильванского князя Янку де Хунедоара и его семьи. По их решению строение немного переделали, добавив деталей в стиле барокко и ренессанс, и оно превратилось в очаровательную резиденцию. Во время экскурсии я поведаю Вам интересную легенду о колодце глубиной 30 метров во дворе замка. В 1854 году произошло несчастье, и замок практически полностью сгорел. На его реставрацию ушло более 100 лет. Зато теперь замок Хуниадов можно смело назвать самым красивым в Трансильвании.

Вторая часть нашей экскурсии будет посвящена одному из самых древних городов Трансильвании - Алба-Юлия. Примечателен он тем, что здесь располагается уникальное фортификационное укрепление. На территории крепости находятся православный монастырь, средневековый католический Cобор Cв. Михаила, музей 🖼 объединения, палаты архиепископа, королевский двор, университет и первая библиотека в регионе.

Режим работы замка Корвинов:

понедельник 10. 30-17. 00

вторник - воскресенье 9. 00-17. 00