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Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова

Сергей А.
Сергей А. – Гид из Брашова
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
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Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова

Что вы увидите

  • Замок Корвинов
  • Крепость Алба Юлия.
Рад пригласить Вас на экскурсию ⛳ в замок 🏰 Корвинов и город-крепость Алба-Юлия. Экскурсия будет интересна всем любителям истории 📖 и красивой архитектуры. Этого в Трансильвании предостаточно.
Первым пунктом нашей экскурсии 🧭 станет замок Хуниадов или Корвинешть - интереснейший образец готического стиля архитектуры не только Румынии, но и всего юго-востока Европы. Строительством замка занимался в 14 веке сам король Карол Роберт де Анжу. Позднее замок перешел в собственность трансильванского князя Янку де Хунедоара и его семьи. По их решению строение немного переделали, добавив деталей в стиле барокко и ренессанс, и оно превратилось в очаровательную резиденцию. Во время экскурсии я поведаю Вам интересную легенду о колодце глубиной 30 метров во дворе замка. В 1854 году произошло несчастье, и замок практически полностью сгорел. На его реставрацию ушло более 100 лет. Зато теперь замок Хуниадов можно смело назвать самым красивым в Трансильвании.
Вторая часть нашей экскурсии будет посвящена одному из самых древних городов Трансильвании - Алба-Юлия. Примечателен он тем, что здесь располагается уникальное фортификационное укрепление. На территории крепости находятся православный монастырь, средневековый католический Cобор Cв. Михаила, музей 🖼 объединения, палаты архиепископа, королевский двор, университет и первая библиотека в регионе.

Режим работы замка Корвинов:

    понедельник 10. 30-17. 00
    вторник - воскресенье 9. 00-17. 00
    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспортное обслуживание
    • Транспортные расходы (бензин, парковка)
    Что не входит
    • Входной билет в замок Корвинов (ориентировочная стоимость) - от €4. 5 до €6, 8 в зависимости от сезона
    • Другие входные билеты (по желанию)
    • Питание и напитки (по желанию)
    Начало и место завершения
    🚩 Холл Вашего отеля
    Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
    Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова
    Экскурсия в замок Корвинов и город Алба Юлия из Брашова

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Сергей А.
    Сергей А.
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