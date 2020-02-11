3 отзыва оставили туристы

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Замки и легенды Трансильвании

Посетить изящный Пелеш, окутанный тайнами Бран и неприступную крепость Рышнов

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

230 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Lilian
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Lilian – Гид в Брашове
Горы ⛰️ и леса Трансильвании окутаны историями, легендами и суевериями.

Вы побываете в самых красивых замках региона и познакомитесь с его культурой и прошлым.

Я поделюсь с вами любопытными фактами о королевской резиденции, помогу разделить правду и вымысел в рассказах о графе Дракуле и объясню, как крепости Рышнов удалось выстоять во всех боях.
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании

Что вас ожидает

Живописные пейзажи
Наш маршрут лежит через долину реки Прахова — по пути вы полюбуетесь природой Трансильвании и услышите об этом крае. Будет ли в нашем разговоре акцент на легенды, которые так легко появляются в этом регионе, или же мы больше поговорим об истории и традициях — выбирать вам.

Замок короля
Мы отправимся в изящный, оформленный с невероятной искусностью замок Пелеш. Это бывшая летняя резиденция первой королевской семьи. Вы узнаете о Кароле I и его жене, услышите о том, как шло строительство замка. Прогуливаясь по залам резиденции, подивитесь множеству деталей и мастерству, с которым украшены интерьеры.

Легендарный замок
Следующая точка нашего маршрута — замок Бран: здесь воедино сплелись легенда, здание и исторический персонаж. Я помогу понять, где правда, а где вымысел, покажу параллели и связи между реальным Владом Цепешем и графом Дракулой. Поговорим и об авторе этой истории — писателе Брэме Стокере. А окружающие замок горы и его интересная архитектура дополнят таинственную атмосферу.

Непобедимая крепость
В зависимости от времени и вашего темпа, заедем в крепость Рышнов — штурмом ее не взял никто. Я расскажу, в каких битвах она участвовала и что помогло ей выходить победительницей. Крепость стоит на вершине горы, поэтому здесь открывается отличный вид на город и горы. А после, если останется время, посетим средневековый Брашов с его узкими улочками, старинной церковью и уютными площадями.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • По желанию экскурсию можем завершить в Брашове, чтобы вы могли самостоятельно прогуляться по городу. Билет на поезд из Брашова до Бухареста стоит от 5 до 11 евро.
  • Обратите внимание: в зимнее время, когда день становится короче, не всегда удается посмотреть крепость Рышнов (последний вход в 17-00)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включен в стоимость экскурсии
  • Отдельно оплачиваются еда и входные билеты:
    — в замок Пелеш: взрослые — 30 лей/чел., дети — 7,5 лей/чел. за каждый этаж
    — в замок Бран: взрослые — 40 лей/чел., студенты — 25 лей/чел. (при наличии документа), дети — 10 лей/чел. Также отдельно можно посетить лифт и туннель со спец-эффектами — 20 лей/чел.
    — в крепость Рышнов: взрослые— 12 лей/чел., дети — 6 лей/чел., 5 лей/чел. — подъем туда и обратно на вагончике с трактором.
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании
Замки и легенды Трансильвании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Lilian
Lilian
С Румынией мы подружились аж в 2003 году. Тогда я влюбился в эту прекрасную страну. После учёбы вернулся в Москву, где жил вместе со своей семьёй до 2011 года. Тогда мы решили переехать насовсем в любимую Румынию и рады, что сделали этот выбор. Румыния настолько красивая, что иногда хочется оставить её себе, никому не показывать :) Я влюбился в эту страну. Она неидеальна, но прекрасна. Приезжайте и откройте для себя настоящую Румынию. Я буду рад помочь вам в этом.
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3 отзыва оставили туристы

11 февраля 2020
невероятный и профессиональный гид! Отличная экскурсия, время пролетело незаметно, узнали много интересного. Очень интересно преподнес историю Румынии, отвечал на все вопросы и дал хорошие наводки на кафе и рестораны города- за что отдельное спасибо!
1 января 2020
Огромное спасибо Лилиану за великолепную экскурсию!!! Этот человек патриот, влюблённый в свою страну!!! Его рассказы были познавательными, захватывающим и интересными! но лучше внести изменения в описание маршрута для удобства построения планов туристами: так как сам экскурсовод говорит, что посещение трёх точек за одну экскурсию невозможно! В Рышнов мы так и не попали из-за нехватки времени!!!!
28 декабря 2019
Лучшая Экскурсия!! Познавательно Динамично Много интересный исторических фактов, которых нам никогда нет времени откапывать в интернете и библиотеках 😉 Спасибо нашему гиду, Лилиану 🙏

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