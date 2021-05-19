Полезная информация о Брашове
Что нужно знать о Брашове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 15 экскурсий
Местное время в Брашове
00:4125
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Брашов
|По-английски
|Brasov
|Столица региона
|Брашов является столицей региона
|Население города
|276 088 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|573 м. от уровня моря
Где находится Брашов на карте
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