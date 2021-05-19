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Полезная информация о Брашове

Что нужно знать о Брашове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 15 экскурсий
Местное время в Брашове
00:4125
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаБрашов
По-английскиBrasov
Столица регионаБрашов является столицей региона
Население города276 088 чел.
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота573 м. от уровня моря

Где находится Брашов на карте

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