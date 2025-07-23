Индивидуальная
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского Национального музея искусств с коллекциями старинных гобеленов, скульптур и картин»
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: В городе Синая
- ССофия23 июля 2025Бухарест - «маленький Париж» Восточной ЕвропыДата посещения: 22 июля 2025Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
- ИИсаева12 ноября 2025Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
- ББурцева26 октября 2025Гид очень хороший, водитель тоже, преодолел все пробки субботнего вечера по чудесной живописной дороге и замки Румынии очень интересные и хорошо сохранившиеся. Однако совет, если есть возможность не заказывайте экскурсию в субботу накануне школьных каникул😂
- ММарина20 августа 2025Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
- ЕЕкатерина13 августа 2025Стелла прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать по Трансильвании!!!! Обязательно по советую друзьям!!! 😍
- ВВалерия28 июля 2025Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
- ЮЮлия20 июля 2025Один из лучших гидов в моей жизни
- ААлександра17 июля 2025Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
- ИИгорь6 июля 2025Шикарно
- EEvgenii19 июня 2025Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
- ООльга12 июня 2025Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
- ММария30 мая 2025Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
- EElena5 апреля 2025Светлана прекрасный гид!
Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!
Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!
Мы горячо рекомендуем Светлану!
- ЛЛюдмила2 апреля 2025Экскурсия соответствует описанию. Познакомились с старым городом, прошлись по улочкам, отметили для себя несколько мест для посещения. Светлана - порекомендовала несколько ресторанчиков с традиционной кухней.
- ФФедор18 марта 2025Светлана отличный собеседник и рассказчик. Отлично провели время, до сих пор вспоминаем, открыл для себя историю Румынии по-новому ❤️❤️❤️
- ААлександр6 марта 2025Светлана- прекрасный рассказчик и замечательный человек!!!
- ККсения21 февраля 2025Светлана - хороший рассказчик, прекрасно владеющий материалом о городе и доступно его излагающий, но надо сказать, что нам не хватило
- ЛЛеонид29 января 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое Светлане за интересный маршрут и познавательное сопровождение!
- ММарина30 октября 2024Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.
- ЕЕлена5 октября 2024Понравилась экскурсия! Первый раз в Румынии и очарованы этой страной! Стелла рассказала нам не только о замках, но и упорядочила
