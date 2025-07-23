Мои заказы

Музеи и искусство Бухареста

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Бухарест
Пешая
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
Завтра в 10:00
14 дек в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Сегодня часть залов дворца занимает экспозиция Румынского Национального музея искусств с коллекциями старинных гобеленов, скульптур и картин»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знаменитые замки Трансильвании
Индивидуальная экскурсия по замкам Пелеш и Бран. Узнайте тайны румынской истории и фольклора, погрузитесь в атмосферу средневековья
Начало: В городе Синая
13 дек в 19:00
14 дек в 08:00
€561 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    23 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
  • И
    Исаева
    12 ноября 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
  • Б
    Бурцева
    26 октября 2025
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Гид очень хороший, водитель тоже, преодолел все пробки субботнего вечера по чудесной живописной дороге и замки Румынии очень интересные и хорошо сохранившиеся. Однако совет, если есть возможность не заказывайте экскурсию в субботу накануне школьных каникул😂
  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
  • Е
    Екатерина
    13 августа 2025
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Стелла прекрасный экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко и весело путешествовать по Трансильвании!!!! Обязательно по советую друзьям!!! 😍
  • В
    Валерия
    28 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Один из лучших гидов в моей жизни
  • А
    Александра
    17 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
    читать дальше

    и ожидали от этой экскурсии.

    Светлана помогла нам с выбором ресторана, посоветовала музеи для личного посещения, а также концерт в филармонии, куда мы сходили в тот же вечер и очень насладились.

    Материал хороший и интересный, маршрут уютный, рекомендации полезные.

    Светлане огромное спасибо!

  • И
    Игорь
    6 июля 2025
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Шикарно
  • E
    Evgenii
    19 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
    читать дальше

    и увлечённым экскурсоводом. Её глубокие знания истории и культуры Бухареста сделали прогулку живой и увлекательной.

    Светлана с лёгкостью показала, почему Бухарест называют "маленьким Парижем": от изящной архитектуры Старого города до величественного Дворца Парламента. Она делилась интересными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях, и отвечала на все наши вопросы с улыбкой. Её энтузиазм заразителен, а маршрут был продуман до мелочей — мы увидели все ключевые достопримечательности, не чувствуя спешки.

    Экскурсия идеально подойдёт как для тех, кто впервые в Бухаресте, так и для тех, кто хочет узнать город глубже. Спасибо, Светлана, за чудесный день и море впечатлений! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям!

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
  • М
    Мария
    30 мая 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
  • E
    Elena
    5 апреля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана прекрасный гид!
    Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!
    Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!
    Мы горячо рекомендуем Светлану!
  • Л
    Людмила
    2 апреля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Экскурсия соответствует описанию. Познакомились с старым городом, прошлись по улочкам, отметили для себя несколько мест для посещения. Светлана - порекомендовала несколько ресторанчиков с традиционной кухней.
  • Ф
    Федор
    18 марта 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана отличный собеседник и рассказчик. Отлично провели время, до сих пор вспоминаем, открыл для себя историю Румынии по-новому ❤️❤️❤️
  • А
    Александр
    6 марта 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана- прекрасный рассказчик и замечательный человек!!!
  • К
    Ксения
    21 февраля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана - хороший рассказчик, прекрасно владеющий материалом о городе и доступно его излагающий, но надо сказать, что нам не хватило
    читать дальше

    структурности подачи материала и информации об истории города - мы так и потеряли период Бухареста с 3 до 19 веков. . хотелось бы, чтобы была создана хронологическая структура, на которую бы уже нанизывались объекты, с которыми мы знакомились. однако услышанное было очень интересно, и мы благодарны за рекомендации по местным ресторанам))

  • Л
    Леонид
    29 января 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое Светлане за интересный маршрут и познавательное сопровождение!
  • М
    Марина
    30 октября 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.
  • Е
    Елена
    5 октября 2024
    Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
    Понравилась экскурсия! Первый раз в Румынии и очарованы этой страной! Стелла рассказала нам не только о замках, но и упорядочила
    читать дальше

    в нашей голове факты общей истории Румынии, объяснила, что Румыния-это не про Ромалы, Румыния- это про Рим))) По замкам погуляли легко и интересно! Были удивлены: бывали и в замках Баварии, и Португалии, и Австрии, и Италии, и даже, Белоруссии, никогда не слышали про замки Румынии, а тут такие жемчужины (скорее рубины) Совершенно разные: один конца 19 века, другой- трансильванский- 14 века, но оба самобытные и интереснейшие!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Многоликий Бухарест
  2. Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
  3. Знаменитые замки Трансильвании: Пелеш и Бран
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в декабре 2025
Сейчас в Бухаресте в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 561. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаресте (Румыния 🇷🇴) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 101 ⭐ отзыв, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль