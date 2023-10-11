Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Бухарест называют и «городом радости», и «маленьким Парижем». Архитектура румынской столицы пропитана французским шармом. Широкие бульвары утопают в зелени, а старинные церкви и улочки хранят в себе много тайн и преданий.
Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.
Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.
Ближайшие даты:
21
окт
окт
22
окт
окт
26
окт
окт
27
окт
окт
28
окт
окт
29
окт
окт
30
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
«Маленький Париж»
Мы проедем по самым примечательным местам Бухареста. На площади Революции вы увидите легендарный атенеум, наружные колонны которого напоминают колонны Акрополя в Афинах. Здесь же находится музей искусств, расположившийся в бывшем королевском дворце. Мы побываем у Бухарестского университета — одного из самых авторитетных образовательных заведений Румынии.
Старый город
Затем нас ждёт Старый город, где буквально каждое здание — хранитель истории. Прогуляемся по пешеходной улице Липскань, существующей с 17 века, зайдём в церковь Ставрополеос 18 века. Увидим руины княжеского двора и прикоснёмся к мощам Николая Чудотворца в храме Святого Георгия. Взглянем на средневековые раскопки и пассаж, построенный испанским архитектором.
Вы узнаете:
- Почему Влад III Дракула правил в Бухаресте ровно один год
- Где Кутузов подписал мир с турками
- Почему Николае Чаушеску разрушил пятую часть Бухареста
- Что находится в центре города под землёй
- Почему так сильно ценятся румынские инженеры во всём мире
- Где раньше стояла Капитолийская волчица
- И много другого интересного
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
- Экскурсия не предполагает посещение музеев
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Andrei — ваш гид в Бухаресте
Здравствуйте! Mеня зовут Aндрей. Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине максимум для 4 человек. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!
Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vladimir
11 окт 2023
Экскурсия прошла отлично. Андрей очень много знает о городе и смог ответить на все мои вопросы.
Морин
7 окт 2023
Андрей проводит экскурсию по Бухаресту не только с глубокими знаниями, но и с искренней любовью. Мы узнали об исторических событиях и о малоизвестных фактах, связанных с самыми примечательными зданиями и местами Бухареста. Погода в начале октября стоит теплая, было солнечно, листья только начинают желтеть. Мы погуляли по старому городу и ощутили атмосферу "второго Парижа", прошлись по Елисейским полям мимо взлетающих фонтанов и взглянули на дворец Парламента с их живописной перспективы. Андрей не только показал и рассказал об улицах и отдельных зданиях и их историях и их "французском" стиле, но и показал популярные рестораны и магазины,куда стоит заглянуть туристам. Мы переполнены впечатлениями и информацией, хотя время пролетело совсем незаметно. Огромное спасибо!
Похожие туры из Бухареста
Индивидуальная
2 часа
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Знакомство с архитектурой и знаковыми местами столицы Румынии на обзорной прогулке
Сегодня
15 окт
16 окт
17 окт
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Многоликий Бухарест
Увидеть «визитные карточки» города с профессиональным гидом
у ресторана Hanu’ lui Manuc
17 окт
18 окт
19 окт
5 ноя
€130 за всё до 10 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду