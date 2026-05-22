Бухарест называют и «городом радости», и «маленьким Парижем». Архитектура румынской столицы пропитана французским шармом. Широкие бульвары утопают в зелени, а старинные церкви и улочки хранят в себе много тайн и преданий.
Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.
Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.
Описание экскурсии
«Маленький Париж»
Мы проедем по самым примечательным местам Бухареста. На площади Революции вы увидите легендарный атенеум, наружные колонны которого напоминают колонны Акрополя в Афинах. Здесь же находится музей искусств, расположившийся в бывшем королевском дворце. Мы побываем у Бухарестского университета — одного из самых авторитетных образовательных заведений Румынии.
Старый город
Затем нас ждёт Старый город, где буквально каждое здание — хранитель истории. Прогуляемся по пешеходной улице Липскань, существующей с 17 века, зайдём в церковь Ставрополеос 18 века. Увидим руины княжеского двора и прикоснёмся к мощам Николая Чудотворца в храме Святого Георгия. Взглянем на средневековые раскопки и пассаж, построенный испанским архитектором.
Вы узнаете:
- Почему Влад III Дракула правил в Бухаресте ровно один год
- Где Кутузов подписал мир с турками
- Почему Николае Чаушеску разрушил пятую часть Бухареста
- Что находится в центре города под землёй
- Почему так сильно ценятся румынские инженеры во всём мире
- Где раньше стояла Капитолийская волчица
- И много другого интересного
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
- Продолжительность экскурсии указана приблизительная
- Экскурсия проходит в автопешеходном формате и не предполагает посещение музеев
- Программу можно организовать для большего количества человек. Доплата — €20/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Бухаресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 464 туристов
Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине и пешком. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 64 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет красота,архитектура Бухареста спасибо большое при большое!!!
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A
экскурсия прошла замечательно! рекомендуем Гида!
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Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом Городе. 2/3 экскурсии обьехали еа прекрасном чистом и комфортно автомобиле Mercedes E class. Обьехали
+2
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Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
+2
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Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были лети 15 и 12 лет, экскурсия зашла. Андрей ответил на все интересующиеся вопросы и дал стоящие рекомендации 👍От всей души благодарю!
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V
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной обзорной экскурсии. 2,5 часа - конечно, мало. Придется вернуться)
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