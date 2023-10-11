Бухарест называют и «городом радости», и «маленьким Парижем». Архитектура румынской столицы пропитана французским шармом. Широкие бульвары утопают в зелени, а старинные церкви и улочки хранят в себе много тайн и преданий. Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.

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Описание

Что вас ожидает

«Маленький Париж»

Мы проедем по самым примечательным местам Бухареста. На площади Революции вы увидите легендарный атенеум, наружные колонны которого напоминают колонны Акрополя в Афинах. Здесь же находится музей искусств, расположившийся в бывшем королевском дворце. Мы побываем у Бухарестского университета — одного из самых авторитетных образовательных заведений Румынии.

Старый город

Затем нас ждёт Старый город, где буквально каждое здание — хранитель истории. Прогуляемся по пешеходной улице Липскань, существующей с 17 века, зайдём в церковь Ставрополеос 18 века. Увидим руины княжеского двора и прикоснёмся к мощам Николая Чудотворца в храме Святого Георгия. Взглянем на средневековые раскопки и пассаж, построенный испанским архитектором.

Вы узнаете:

Почему Влад III Дракула правил в Бухаресте ровно один год

Где Кутузов подписал мир с турками

Почему Николае Чаушеску разрушил пятую часть Бухареста

Что находится в центре города под землёй

Почему так сильно ценятся румынские инженеры во всём мире

Где раньше стояла Капитолийская волчица

И много другого интересного

Организационные детали