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Бухарест: самое главное за 2,5 часа

Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Бухарест называют и «городом радости», и «маленьким Парижем». Архитектура румынской столицы пропитана французским шармом. Широкие бульвары утопают в зелени, а старинные церкви и улочки хранят в себе много тайн и преданий.

Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.
4.6
64 отзыва
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Бухарест: самое главное за 2,5 часа

Описание экскурсии

«Маленький Париж»

Мы проедем по самым примечательным местам Бухареста. На площади Революции вы увидите легендарный атенеум, наружные колонны которого напоминают колонны Акрополя в Афинах. Здесь же находится музей искусств, расположившийся в бывшем королевском дворце. Мы побываем у Бухарестского университета — одного из самых авторитетных образовательных заведений Румынии.

Старый город

Затем нас ждёт Старый город, где буквально каждое здание — хранитель истории. Прогуляемся по пешеходной улице Липскань, существующей с 17 века, зайдём в церковь Ставрополеос 18 века. Увидим руины княжеского двора и прикоснёмся к мощам Николая Чудотворца в храме Святого Георгия. Взглянем на средневековые раскопки и пассаж, построенный испанским архитектором.

Вы узнаете:

  • Почему Влад III Дракула правил в Бухаресте ровно один год
  • Где Кутузов подписал мир с турками
  • Почему Николае Чаушеску разрушил пятую часть Бухареста
  • Что находится в центре города под землёй
  • Почему так сильно ценятся румынские инженеры во всём мире
  • Где раньше стояла Капитолийская волчица
  • И много другого интересного

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz E-Class
  • Продолжительность экскурсии указана приблизительная
  • Экскурсия проходит в автопешеходном формате и не предполагает посещение музеев
  • Программу можно организовать для большего количества человек. Доплата — €20/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Бухаресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 464 туристов
Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине и пешком. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
2
3
2
2
1
1
2
Д
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет красота,архитектура Бухареста спасибо большое при большое!!!
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет
мы из Казахстана приехали г. Караганда очень понравилась экскурсия и экскурсовод грамотный,знает историю и страну впечатляет
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A
экскурсия прошла замечательно! рекомендуем Гида!
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Dennis
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом Городе. 2/3 экскурсии обьехали еа прекрасном чистом и комфортно автомобиле Mercedes E class. Обьехали
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несколько кругов с остановками вокруг Парламента. Остановились где строится крупнейший в мире Православный Собор. Особенно понравился район вилл и посольств между бывшим домом Чаушеску и центром. Андрей нам рассказал древнюю историю от Даков, Римлян, Оккупации империями, регионы Валахия, Румынская Молдавия, Трансильвания. особенности языка, кухни, источники слов. Дал отличные рекомендации по местной кухне, что попробовать, что посетить. Истории из прошлых экскурсий в городе и по стране. В общем и целом Превосходно. Рекомендуем. Абсолютно. Горим желанием посетить другие регионы и города Румынии! Ещё раз спасибо огромное, Андрей!

Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом+2
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
Большое спасибо тебе Андрей за прекрасный день. Мы были втроём. Андрей на забрал из отеляв Старом
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Никита
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего+2
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
Экскурсия была интересной и понятной, увидели очень много всего
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Людмила
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были лети 15 и 12 лет, экскурсия зашла. Андрей ответил на все интересующиеся вопросы и дал стоящие рекомендации 👍От всей души благодарю!
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были
Чудесная экскурсия! У Андрея продуманный маршрут, интересные факты без занудных исторических дат - с нами были
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V
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной обзорной экскурсии. 2,5 часа - конечно, мало. Придется вернуться)
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
Андрей - молодец. Рассказывает о своей стране и своем городе с любовью, далеко за рамками стандартной
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