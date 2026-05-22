Бухарест называют и «городом радости», и «маленьким Парижем». Архитектура румынской столицы пропитана французским шармом. Широкие бульвары утопают в зелени, а старинные церкви и улочки хранят в себе много тайн и преданий. Я приглашаю вас прокатиться по моему любимому городу, узнать его историю, проникнуться красотой и очарованием.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Маленький Париж»

Мы проедем по самым примечательным местам Бухареста. На площади Революции вы увидите легендарный атенеум, наружные колонны которого напоминают колонны Акрополя в Афинах. Здесь же находится музей искусств, расположившийся в бывшем королевском дворце. Мы побываем у Бухарестского университета — одного из самых авторитетных образовательных заведений Румынии.

Старый город

Затем нас ждёт Старый город, где буквально каждое здание — хранитель истории. Прогуляемся по пешеходной улице Липскань, существующей с 17 века, зайдём в церковь Ставрополеос 18 века. Увидим руины княжеского двора и прикоснёмся к мощам Николая Чудотворца в храме Святого Георгия. Взглянем на средневековые раскопки и пассаж, построенный испанским архитектором.

Вы узнаете:

Почему Влад III Дракула правил в Бухаресте ровно один год

Где Кутузов подписал мир с турками

Почему Николае Чаушеску разрушил пятую часть Бухареста

Что находится в центре города под землёй

Почему так сильно ценятся румынские инженеры во всём мире

Где раньше стояла Капитолийская волчица

И много другого интересного

Организационные детали