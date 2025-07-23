читать дальше

из четырёх друзей приехала в Румынию впервые — и, признаемся честно, с определённой тревогой и настороженностью. Мы не знали, чего ожидать от страны, о которой слышали не так много, и иногда — не самое позитивное. Но уже в первый вечер вы не только познакомили нас с замечательным Старым городом Бухареста, рассказали интереснейшую и живую историю становления Румынии, но и — что, возможно, ещё важнее — развеяли все наши опасения и стереотипы.

Ваш рассказ был лёгким, увлекательным, с душой. Вы показали нам самые значимые и красивые уголки Старого города, дали почувствовать атмосферу настоящего Бухареста — современного, исторического, живого. Благодаря вам мы сразу ощутили себя в безопасности, как дома, и смогли с радостью и интересом продолжить своё путешествие по стране.

Вы — отличный гид, человек, влюблённый в свою страну, и это чувствуется в каждом вашем слове. Спасибо вам за гостеприимство, тепло и вдохновение. Благодаря вам наше путешествие началось с улыбки и удивления, а не с тревоги и сомнений.



С благодарностью и самыми тёплыми пожеланиями, Елена и друзья