читать дальше

в нашей голове факты общей истории Румынии, объяснила, что Румыния-это не про Ромалы, Румыния- это про Рим))) По замкам погуляли легко и интересно! Были удивлены: бывали и в замках Баварии, и Португалии, и Австрии, и Италии, и даже, Белоруссии, никогда не слышали про замки Румынии, а тут такие жемчужины (скорее рубины) Совершенно разные: один конца 19 века, другой- трансильванский- 14 века, но оба самобытные и интереснейшие!