Гастрономические экскурсии Бухареста

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Бухаресте на русском языке
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Пешая
2.5 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Именно здесь в конце 17 века строили свои дома бояре, а затем появились гостиницы, рестораны и административные постройки»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
«Также я могу вам помочь подобрать гостиницу, организовать трансфер или забронировать ресторан для праздничного ужина»
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 6 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«Дегустационный сет сопровождается сырным плато»
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    23 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
  • И
    Исаева
    12 ноября 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
  • В
    Валерия
    28 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Один из лучших гидов в моей жизни
  • А
    Александра
    17 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
    читать дальше

    и ожидали от этой экскурсии.

    Светлана помогла нам с выбором ресторана, посоветовала музеи для личного посещения, а также концерт в филармонии, куда мы сходили в тот же вечер и очень насладились.

    Материал хороший и интересный, маршрут уютный, рекомендации полезные.

    Светлане огромное спасибо!

  • E
    Evgenii
    19 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
    читать дальше

    и увлечённым экскурсоводом. Её глубокие знания истории и культуры Бухареста сделали прогулку живой и увлекательной.

    Светлана с лёгкостью показала, почему Бухарест называют "маленьким Парижем": от изящной архитектуры Старого города до величественного Дворца Парламента. Она делилась интересными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях, и отвечала на все наши вопросы с улыбкой. Её энтузиазм заразителен, а маршрут был продуман до мелочей — мы увидели все ключевые достопримечательности, не чувствуя спешки.

    Экскурсия идеально подойдёт как для тех, кто впервые в Бухаресте, так и для тех, кто хочет узнать город глубже. Спасибо, Светлана, за чудесный день и море впечатлений! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям!

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
  • М
    Мария
    30 мая 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
    Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
  • E
    Elena
    5 апреля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана прекрасный гид!
    Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!
    Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!
    Мы горячо рекомендуем Светлану!
  • Л
    Людмила
    2 апреля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Экскурсия соответствует описанию. Познакомились с старым городом, прошлись по улочкам, отметили для себя несколько мест для посещения. Светлана - порекомендовала несколько ресторанчиков с традиционной кухней.
  • Ф
    Федор
    18 марта 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана отличный собеседник и рассказчик. Отлично провели время, до сих пор вспоминаем, открыл для себя историю Румынии по-новому ❤️❤️❤️
  • А
    Александр
    6 марта 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана- прекрасный рассказчик и замечательный человек!!!
  • К
    Ксения
    21 февраля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана - хороший рассказчик, прекрасно владеющий материалом о городе и доступно его излагающий, но надо сказать, что нам не хватило
    читать дальше

    структурности подачи материала и информации об истории города - мы так и потеряли период Бухареста с 3 до 19 веков. . хотелось бы, чтобы была создана хронологическая структура, на которую бы уже нанизывались объекты, с которыми мы знакомились. однако услышанное было очень интересно, и мы благодарны за рекомендации по местным ресторанам))

    Светлана - хороший рассказчик, прекрасно владеющий материалом о городе и доступно его излагающий, но надо сказать
  • Л
    Леонид
    29 января 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое Светлане за интересный маршрут и познавательное сопровождение!
  • М
    Марина
    30 октября 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.
  • У
    Ульяна
    3 сентября 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Понравилась гид Светлана, редкий гид, который влюблен в страну, в Бухарест, и поэтому не устает узнавать историю города, страны… не
    читать дальше

    предлагает в качестве информации наборы из Википедии, Светлана гид, который много знает, интересно подает информацию и историю и ничего не выдумывает и не сочиняет по ходу движения… очень понравилось общение, на все вопросы не по существу, были даны полные ответы, советы, рекомендации. Спасибо Светлане огромное

  • И
    Ирина
    1 августа 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Отличная экскурсия, все понравилось!
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
    читать дальше

    решили воспользоваться ознакомительной экскурсией со Светланой и не разочаровались! Помимо максимально интересной и познавательной информации, которая охватывала и исторические и социальные аспекты, мы познакомились с милым, профессиональным и тактичным человеком. Проведенное время со Светланой оказалось одним из самых запоминающимся в наших каникулах в Бухаресте!

