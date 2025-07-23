С София Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Дата посещения: 22 июля 2025 Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️

И Исаева Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!

М Марина Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!

В Валерия Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!

Ю Юлия Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Один из лучших гидов в моей жизни

А Александра Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы читать дальше и ожидали от этой экскурсии.



Светлана помогла нам с выбором ресторана, посоветовала музеи для личного посещения, а также концерт в филармонии, куда мы сходили в тот же вечер и очень насладились.



Материал хороший и интересный, маршрут уютный, рекомендации полезные.



Светлане огромное спасибо! Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы

E Evgenii Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы читать дальше и увлечённым экскурсоводом. Её глубокие знания истории и культуры Бухареста сделали прогулку живой и увлекательной.



Светлана с лёгкостью показала, почему Бухарест называют "маленьким Парижем": от изящной архитектуры Старого города до величественного Дворца Парламента. Она делилась интересными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях, и отвечала на все наши вопросы с улыбкой. Её энтузиазм заразителен, а маршрут был продуман до мелочей — мы увидели все ключевые достопримечательности, не чувствуя спешки.



Экскурсия идеально подойдёт как для тех, кто впервые в Бухаресте, так и для тех, кто хочет узнать город глубже. Спасибо, Светлана, за чудесный день и море впечатлений! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям! Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным

О Ольга Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо

М Мария Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.

E Elena Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Светлана прекрасный гид!

Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!

Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!

Мы горячо рекомендуем Светлану!

Л Людмила Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Экскурсия соответствует описанию. Познакомились с старым городом, прошлись по улочкам, отметили для себя несколько мест для посещения. Светлана - порекомендовала несколько ресторанчиков с традиционной кухней.

Ф Федор Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Светлана отличный собеседник и рассказчик. Отлично провели время, до сих пор вспоминаем, открыл для себя историю Румынии по-новому ❤️❤️❤️

А Александр Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Светлана- прекрасный рассказчик и замечательный человек!!!

К Ксения Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы читать дальше структурности подачи материала и информации об истории города - мы так и потеряли период Бухареста с 3 до 19 веков. . хотелось бы, чтобы была создана хронологическая структура, на которую бы уже нанизывались объекты, с которыми мы знакомились. однако услышанное было очень интересно, и мы благодарны за рекомендации по местным ресторанам)) Светлана - хороший рассказчик, прекрасно владеющий материалом о городе и доступно его излагающий, но надо сказать, что нам не хватило

Л Леонид Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое Светлане за интересный маршрут и познавательное сопровождение!

М Марина Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.

У Ульяна Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы читать дальше предлагает в качестве информации наборы из Википедии, Светлана гид, который много знает, интересно подает информацию и историю и ничего не выдумывает и не сочиняет по ходу движения… очень понравилось общение, на все вопросы не по существу, были даны полные ответы, советы, рекомендации. Спасибо Светлане огромное Понравилась гид Светлана, редкий гид, который влюблен в страну, в Бухарест, и поэтому не устает узнавать историю города, страны… не

И Ирина Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!

А Анна Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы Отличная экскурсия, все понравилось!