Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Именно здесь в конце 17 века строили свои дома бояре, а затем появились гостиницы, рестораны и административные постройки»
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Рождественский Бухарест
Прогуляться по колоритным ярмаркам старого города и узнать, как отмечают зимние праздники в Румынии
Начало: Площадь Объединения
«Также я могу вам помочь подобрать гостиницу, организовать трансфер или забронировать ресторан для праздничного ужина»
Завтра в 14:00
11 дек в 16:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«Дегустационный сет сопровождается сырным плато»
14 дек в 15:00
19 дек в 15:00
€147 за всё до 20 чел.
- ССофия23 июля 2025Бухарест - «маленький Париж» Восточной ЕвропыДата посещения: 22 июля 2025Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
- ИИсаева12 ноября 2025Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
- ММарина20 августа 2025Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
- ВВалерия28 июля 2025Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
- ЮЮлия20 июля 2025Один из лучших гидов в моей жизни
- ААлександра17 июля 2025Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
- EEvgenii19 июня 2025Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
- ООльга12 июня 2025Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
- ММария30 мая 2025Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
- EElena5 апреля 2025Светлана прекрасный гид!
Мы получили море удовольствия и очень много полезной и информации!
Нам очень понравилась экскурсия,Светлана,ее подача информации,энтузиазм!
Мы горячо рекомендуем Светлану!
- ЛЛюдмила2 апреля 2025Экскурсия соответствует описанию. Познакомились с старым городом, прошлись по улочкам, отметили для себя несколько мест для посещения. Светлана - порекомендовала несколько ресторанчиков с традиционной кухней.
- ФФедор18 марта 2025Светлана отличный собеседник и рассказчик. Отлично провели время, до сих пор вспоминаем, открыл для себя историю Румынии по-новому ❤️❤️❤️
- ААлександр6 марта 2025Светлана- прекрасный рассказчик и замечательный человек!!!
- ККсения21 февраля 2025Светлана - хороший рассказчик, прекрасно владеющий материалом о городе и доступно его излагающий, но надо сказать, что нам не хватило
- ЛЛеонид29 января 2025Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое Светлане за интересный маршрут и познавательное сопровождение!
- ММарина30 октября 2024Отличная прогулка по Бухаресту, достаточно информации о городе, при этом было впечатление, что гуляешь с хорошей знакомой. Гида очень рекомендую.
- УУльяна3 сентября 2024Понравилась гид Светлана, редкий гид, который влюблен в страну, в Бухарест, и поэтому не устает узнавать историю города, страны… не
- ИИрина1 августа 2024Спасибо большое нашему гиду, это было прекрасное путешествие по истории и самому городу Бухаресту. Узнали много новой информации, было бесконечно интересно и познавательно. И даже ливень не смог испортить этот день!
- ААнна6 июня 2024Отличная экскурсия, все понравилось!
- ЕЕлена3 июня 2024В конце мая решили посетить Бухарест, размышляли нужен ли нам гид, ведь все можно узнать в интернете, но все таки
