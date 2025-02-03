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увлечь не только меня, но и детей разного возраста 5, 8, 10 и 13 лет, найдя к каждому подход и ему было очень важно, чтоб всем всё понравилось и было интересно! С первых минут был заметен неподдельный интерес к теме экскурсии. А как хорошо он знает историю как Трансильвании, так и всей Румынии, и в частности королевской семьи - я была очень впечатлена. Отнесся к нам как к своим дорогим гостям, окружив заботой, так что искренне могу сказать, что это одна из лучших экскурсий из посещённых мной, а хожу я часто и везде! Спасибо большое за этот день и надеюсь, мы ещё встретимся в Румынии!