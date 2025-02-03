Необычные экскурсии по Бухаресту

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Замки и легенды Трансилвании
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописной долине реки Прахова и замкам Трансильвании
Маршрут проходит через долину реки Прахова, где вы насладитесь природой Трансильвании и узнаете об истории и легендах этого края
Начало: Бухарест, Город Синая или город Брашов
Завтра в 00:00
23 фев в 01:00
350 за всё до 4 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
Попасть в места, где обитал знаменитый граф-вампир, а после отдохнуть в природном парке
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
240 за всё до 3 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин (18+)
Погрузитесь в атмосферу старого Бухареста, пробуя уникальные румынские вина. Узнайте историю виноделия и насладитесь сырным плато в уютном баре
Начало: В Старом городе
Завтра в 15:00
23 фев в 15:00
147 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 февраля 2025
    Замки и легенды Трансилвании
    Ездили с Лилианом на экскурсию по замкам Трансильвании - остались в невероятном восторге. Настоящий кладезь знаний и приятных эмоций! Смог
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    увлечь не только меня, но и детей разного возраста 5, 8, 10 и 13 лет, найдя к каждому подход и ему было очень важно, чтоб всем всё понравилось и было интересно! С первых минут был заметен неподдельный интерес к теме экскурсии. А как хорошо он знает историю как Трансильвании, так и всей Румынии, и в частности королевской семьи - я была очень впечатлена. Отнесся к нам как к своим дорогим гостям, окружив заботой, так что искренне могу сказать, что это одна из лучших экскурсий из посещённых мной, а хожу я часто и везде! Спасибо большое за этот день и надеюсь, мы ещё встретимся в Румынии!

  • Л
    Леонид
    11 декабря 2024
    Замки и легенды Трансилвании
    Мы с друзьями много путешествуем(две пары),но поездка в Румынию была первой. Сразу скажу, что нашу подругу пришлось уговаривать, так как
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    чего греха таить,мы из постсоветского пространства и у нас отношение к Румынии было не ахти. Сказать,что Лилиан изменил наше отношение, это не сказать ничего. За день проведённый с Лилианом,мы узнали кто такие румыны,историю и увидели красоты румынский природы. Очень впечатлил замок Пелеш. Вся экскурсия с видами и историями проходила очень в дружелюбный атмосфере. Мы как будто попали в сказку,на счастье нам и погода сопутствовала,снеженный пейзаж. Нам так понравились красоты Карпат(после достаточно серого Бухареста,что на предложение Лилиана взять одну ночь в Брашове,мы все сразу сказали-да,несмотря, что у нас была забронирована гостиница в Бухаресте. Лилиан подсказал,что стоит посмотреть в Брашове,и конечно мы прислушались к его советам - знающего,эрудированного,харизматичного гида и просто замечательного человека, всем сердцем любящего свою страну,свои корни и с радостью и наслаждением передаёт свою любовь окружающим. Если вы едите в Румынию,то однозначно-Лилиан!

  • С
    Сергей
    14 ноября 2024
    Замки и легенды Трансилвании
    Лилиан - это гид, который знает, умеет и любит то, что он делает, а также прекрасный человек! Спасибо огромное за эту экскурсию! Обязательно всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Необычные»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки и легенды Трансилвании
  2. По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
  3. Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в феврале 2025
Сейчас в Бухаресте в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 350. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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