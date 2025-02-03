8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по живописной долине реки Прахова и замкам Трансильвании
Маршрут проходит через долину реки Прахова, где вы насладитесь природой Трансильвании и узнаете об истории и легендах этого края
Начало: Бухарест, Город Синая или город Брашов
Завтра в 00:00
23 фев в 01:00
€350 за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
Попасть в места, где обитал знаменитый граф-вампир, а после отдохнуть в природном парке
22 фев в 08:00
23 фев в 08:00
€240 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин (18+)
Погрузитесь в атмосферу старого Бухареста, пробуя уникальные румынские вина. Узнайте историю виноделия и насладитесь сырным плато в уютном баре
Начало: В Старом городе
Завтра в 15:00
23 фев в 15:00
€147 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 февраля 2025Ездили с Лилианом на экскурсию по замкам Трансильвании - остались в невероятном восторге. Настоящий кладезь знаний и приятных эмоций! Смог
- ЛЛеонид11 декабря 2024Мы с друзьями много путешествуем(две пары),но поездка в Румынию была первой. Сразу скажу, что нашу подругу пришлось уговаривать, так как
- ССергей14 ноября 2024Лилиан - это гид, который знает, умеет и любит то, что он делает, а также прекрасный человек! Спасибо огромное за эту экскурсию! Обязательно всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Необычные»
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