Индивидуальная
до 5 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Это обзорная пешеходная экскурсия, во время которой предусмотрены фото-паузы в самых живописных и эффектных местах Бухареста»
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Откройте для себя очарование Бухареста, прогуливаясь по историческим улицам и узнавая тайны города. Включены трансфер и услуги гида
Начало: Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
5 фев в 09:00
6 фев в 09:30
€160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«В уютном маленьком баре на очаровательной улице Старого города вы познакомитесь с традициями виноделия в этом регионе, которые насчитывают не меньше 2600 лет»
29 янв в 15:00
30 янв в 15:00
€147 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия23 июля 2025Бухарест - «маленький Париж» Восточной ЕвропыДата посещения: 22 июля 2025Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
- ИИнна15 декабря 2025Мы в полном восторге от экскурсии со Светланой! Светлана ведёт легко, рассказывает интересно, подстраивается под настроение и вопросы, и вообще
- ИИсаева12 ноября 2025Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
- ММарина20 августа 2025Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
- ВВалерия28 июля 2025Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
- ЮЮлия20 июля 2025Один из лучших гидов в моей жизни
- ААлександра17 июля 2025Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
- EEvgenii19 июня 2025Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
- ООльга12 июня 2025Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
- ММария30 мая 2025Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в январе 2026
Сейчас в Бухаресте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Бухареста нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бухаресте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии на русском языке