и увлечённым экскурсоводом. Её глубокие знания истории и культуры Бухареста сделали прогулку живой и увлекательной.



Светлана с лёгкостью показала, почему Бухарест называют "маленьким Парижем": от изящной архитектуры Старого города до величественного Дворца Парламента. Она делилась интересными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях, и отвечала на все наши вопросы с улыбкой. Её энтузиазм заразителен, а маршрут был продуман до мелочей — мы увидели все ключевые достопримечательности, не чувствуя спешки.



Экскурсия идеально подойдёт как для тех, кто впервые в Бухаресте, так и для тех, кто хочет узнать город глубже. Спасибо, Светлана, за чудесный день и море впечатлений! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям!