Обзорные и познавательные экскурсии Бухареста

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Бухаресте на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Это обзорная пешеходная экскурсия, во время которой предусмотрены фото-паузы в самых живописных и эффектных местах Бухареста»
Сегодня в 17:30
Завтра в 11:00
€147 за всё до 5 чел.
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
На машине
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Откройте для себя очарование Бухареста, прогуливаясь по историческим улицам и узнавая тайны города. Включены трансфер и услуги гида
Начало: Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
5 фев в 09:00
6 фев в 09:30
€160 за всё до 3 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
1.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«В уютном маленьком баре на очаровательной улице Старого города вы познакомитесь с традициями виноделия в этом регионе, которые насчитывают не меньше 2600 лет»
29 янв в 15:00
30 янв в 15:00
€147 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    София
    23 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Дата посещения: 22 июля 2025
    Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
  • И
    Инна
    15 декабря 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Мы в полном восторге от экскурсии со Светланой! Светлана ведёт легко, рассказывает интересно, подстраивается под настроение и вопросы, и вообще
    читать дальше

    создаёт атмосферу, в которой просто приятно идти и слушать. Мы гуляли, смеялись, узнавали кучу любопытных вещей и время пролетело незаметно.
    В конце дня у нас было ощущение:"Вот это да, мы реально полюбили этот город!" Огромное спасибо Светлане! Она шикарный гид и очень приятный человек 💛

  • И
    Исаева
    12 ноября 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
  • М
    Марина
    20 августа 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
  • В
    Валерия
    28 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    20 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Один из лучших гидов в моей жизни
  • А
    Александра
    17 июля 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
    читать дальше

    и ожидали от этой экскурсии.

    Светлана помогла нам с выбором ресторана, посоветовала музеи для личного посещения, а также концерт в филармонии, куда мы сходили в тот же вечер и очень насладились.

    Материал хороший и интересный, маршрут уютный, рекомендации полезные.

    Светлане огромное спасибо!

  • E
    Evgenii
    19 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
    читать дальше

    и увлечённым экскурсоводом. Её глубокие знания истории и культуры Бухареста сделали прогулку живой и увлекательной.

    Светлана с лёгкостью показала, почему Бухарест называют "маленьким Парижем": от изящной архитектуры Старого города до величественного Дворца Парламента. Она делилась интересными фактами и историями, которые невозможно найти в путеводителях, и отвечала на все наши вопросы с улыбкой. Её энтузиазм заразителен, а маршрут был продуман до мелочей — мы увидели все ключевые достопримечательности, не чувствуя спешки.

    Экскурсия идеально подойдёт как для тех, кто впервые в Бухаресте, так и для тех, кто хочет узнать город глубже. Спасибо, Светлана, за чудесный день и море впечатлений! Обязательно порекомендую эту экскурсию друзьям!

  • О
    Ольга
    12 июня 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Светлана провела нам экскурсию в соответствии с нашими пожеланиями. Очень легко и непринуждённо. Более 3 часов, хотя в описании было написано 2 часа. Большое спасибо
  • М
    Мария
    30 мая 2025
    Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
    Чудесная прогулка - знакомство с Бухарестом, рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаресте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы;
  2. Бухарест: самое главное за 2,5 часа;
  3. Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+).
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в январе 2026
Сейчас в Бухаресте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 160. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Изучение достопримечательностей города Бухареста нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Бухаресте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Румынии на русском языке