до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
«Вы рассмотрите сохранившиеся здания эпохи Брынковяну и неорумынского стиля, сочетавшего византийские и османские черты с ренессансом и барокко, что придало неповторимую атмосферу старым кварталам Бухареста»
€147 за всё до 6 чел.
до 4 чел.
По следам Дракулы - из Бухареста в монастырь Комана
Уникальная возможность погрузиться в историю Влада Цепеша и посетить живописные места Румынии. Откройте для себя загадки прошлого и насладитесь природой
Начало: Str Vodă Nr 1
«По пути вы увидите дом цыганского барона и услышите о традициях этой народности»
€240 за всё до 4 чел.
до 20 чел.
Дегустация румынских вин в сердце старого Бухареста (18+)
Узнать о винодельнях региона и попробовать местные вина премиум-класса
Начало: В Старом городе
«В уютном маленьком баре на очаровательной улице Старого города вы познакомитесь с традициями виноделия в этом регионе, которые насчитывают не меньше 2600 лет»
€147 за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофия23 июля 2025Бухарест - «маленький Париж» Восточной ЕвропыДата посещения: 22 июля 2025Очень хорошо и интересно провели время со Светланой, все рассказала, очень информативно и полезно. Действительно знает и любит свое дело, большой профессионал ! Будете в Румынии - обязательно к ней обращайтесь! ❤️
- NNatalia16 марта 2026Душевный гид, интересная экскурсия:-) огромное спасибо, Светлана!
- ИИнна15 декабря 2025Мы в полном восторге от экскурсии со Светланой! Светлана ведёт легко, рассказывает интересно, подстраивается под настроение и вопросы, и вообще
- ИИсаева12 ноября 2025Была замечательная экскурсия, мы очень довольны! Светлана очень приятный, душевный человек! Благодарю!
- ММарина5 ноября 2025Чтобы навсегда влюбиться в Бухарест,чтобы увидеть самое красивое и лучшее необходимо обращаться только к Андрею,который очень профессионален,совершенно уникально рассчитывает во
- ММарина20 августа 2025Все очень понравилось, отличный душевный экскурсовод!
- ВВалерия28 июля 2025Потрясающая экскурсия по главным достопримечательностям Бухареста! Спасибо!
- ЮЮлия20 июля 2025Один из лучших гидов в моей жизни
- ААлександра17 июля 2025Светлана очень добрый и заинтересованный гид! У нас получилась душевная и уютная прогулка по Бухаресту - именно то, что мы
- EEvgenii19 июня 2025Недавно я с друзьями экскурсию "Бухарест — маленький Париж", и это был незабываемый опыт! Наш гид, Светлана, оказалась невероятно профессиональным
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаресту в категории «Бары и ночная жизнь»
Сколько стоит экскурсия по Бухаресту в апреле 2026
Сейчас в Бухаресте в категории "Бары и ночная жизнь" можно забронировать 3 экскурсии от 147 до 240. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
