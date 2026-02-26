Бухарест — город контрастов и характеров.
Здесь не стараются понравиться с первого взгляда, но стоит задержаться чуть подольше — и столица Румынии покажется вам тёплой, живой и удивительно искренней.
Предлагаю посмотреть на город моими глазами и узнать о нём много интересного — я уверена, что вы тоже полюбите его всем сердцем!
Здесь не стараются понравиться с первого взгляда, но стоит задержаться чуть подольше — и столица Румынии покажется вам тёплой, живой и удивительно искренней.
Предлагаю посмотреть на город моими глазами и узнать о нём много интересного — я уверена, что вы тоже полюбите его всем сердцем!
Описание экскурсии
Вы изучите главные достопримечательности, познакомитесь с историей города и основными вехами становления Румынии.
Вас ждут:
- Средние века: старое княжеское подворье и история правителя, ставшего прототипом Дракулы
- Королевский период: здания эпохи, когда Бухарест называли маленьким Парижем
- Период социализма: площадь Революции
Помимо этого вы увидите:
- самую старую церковь города
- постоялый двор Hamul lui Manuc — место заключения одного из мирных договоров между Российской и Османской империями
- здания Государственного университета, Музея национальной истории и Национального банка Румынии
- монастырь Ставрополис и Капитолийскую волчицу
- пассаж «Макка-Вилакросс» и книжный магазин «Карусель света»
- здание Атенеума (с посещением, если позволит расписание учреждения)
И многое другое!
Я расскажу:
- как получилось, что Румынию определили местом жительства Дракулы
- где в Бухаресте королевского периода проходили балы и встречалась городская богема
- какие тайны монаршей семьи до сих пор остаются неразгаданными
- где находится район, прозванный маленьким Нью-Йорком
- как Румыния строила «социализм с другим лицом» и чем всё закончилось
А также подскажу, как передвигаться по городу на общественном транспорте, куда ещё сходить, где и что попробовать, что захватить с собой из Румынии в качестве сувениров.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается вход в здание Атенеума (при возможности и желании) – 15 лей (€3) за чел. Необходимо иметь эту сумму наличными в местной валюте
- При желании можем сделать кофе-паузу или перекусить на ходу популярной местной выпечкой LUCA
Рекомендации по сезону и погоде
- Весна (май–начало июня) и осень (конец сентября–октябрь) — лучшее время для визита: мягко, солнечно и идеально для пеших прогулок
- Летом (июль–август) может быть очень жарко (выше 40 °C) — экскурсию лучше планировать на утренние (начало до 9 утра) или вечерние (после 18 часов) часы
- Зимой (вторая половина декабря–первая половина февраля) — влажно, промозгло и ветрено, но без экстремальных морозов
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Бухаресте
Когда-то работа гидом стала историей моей адаптации в эмиграции. Я переехала в Бухарест в 2019 году, но оба моих высших образования оказались здесь невостребованными. В то время мы с мужем много
Входит в следующие категории Бухареста
Похожие экскурсии на «Бухарест: прогулка сквозь время»
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухарест - «маленький Париж» Восточной Европы
На экскурсии по Бухаресту вы погрузитесь в историю и культуру города, увидите ключевые достопримечательности и узнаете о знаменитых личностях
Завтра в 11:00
28 фев в 11:00
€133
€147 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Бухарест
Проживите один день в Бухаресте, как местный житель! Откройте для себя гармонию разных эпох и узнайте самые интересные факты о румынской столице
Начало: У ресторана Hanu’ lui Manuc
1 мар в 10:00
2 мар в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Три облика Бухареста: Средневековье - Belle Époque - модернизм 20 века
Пройти сквозь эпохи и понять, как они сформировали характер столицы Румынии
Начало: У Румынского атенеума
28 фев в 11:00
1 мар в 10:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Бухарест: самое главное за 2,5 часа
Увидеть знаковые места города и познакомиться с его историей на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Str Bibescu Vodă Nr 1. Внизу Патриархий
Завтра в 09:30
28 фев в 09:00
€160 за всё до 2 чел.