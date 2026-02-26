читать дальше

ездили по Румынии, и я всегда рассказывала в сторис об этих поездках и увиденных достопримечательностях. И вот искренний интерес и любовь к Румынии и Бухаресту стали темой моего блога, в котором я начала рассказывать о стране и показывать Бухарест таким, каким вижу его я. С начала моей деятельности как гида (с 2021 года) мои знания о Румынии и Бухаресте значительно выросли, маршруты знакомства с городом обросли множеством деталей. У меня есть тайные места и любимые истории о Бухаресте. Я искренне люблю этот город, и, кажется, умею влюблять и других в его душу. Я всегда рада новым знакомствам, мне интересно прикоснуться к миру другого человека. И людям, судя по отзывам, со мной тоже интересно и комфортно. Присоединяйтесь!