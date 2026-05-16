Бухарест - сердце православия и жемчужина Европы

Открыть историю, культуру и веру столицы Румынии
Идём со мной по Бухаресту — от королевского дворца и церкви Крецулеску до первой патриархии и крупнейшего православного собора в мире.

Я покажу вам самое интересное и расскажу об истории румын, балканской ДНК и религиозном воспитании, прошлом города и его настоящем.
Описание экскурсии

Начнём в Старом городе — и, прогуливаясь, увидим такие достопримечательности:

  • королевский дворец.
  • церковь Крецулеску 1722 года.
  • бывший масонский банк.
  • дома, словно из Барселоны.
  • первую патриархию Румынии.
  • постоялый двор, где Кутузов подписал мирный договор с турками.
  • монастырь «Стравополеус» 19 века.
  • самый большой православный собор в мире.
  • церковь, которую построила семья Романовых.
  • и многое другое.

Я расскажу:

  • о сущности румынского народа и влиянии веры на народ.
  • землетрясении 1977 года.
  • что было раньше в Старом городе и что находится здесь сегодня.
  • как перестраивали Бухарест.
  • что повлекло за собой землетрясение 1877.
  • как были созданы румынские колбаски mici.

Организационные детали

  • Мы пройдём 3,5–4 км.
  • Если вас больше, доплата за каждого последующего путешественника — €20.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piata Universității
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Бухаресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 443 туристов
Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине и пешком. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!

