Идём со мной по Бухаресту — от королевского дворца и церкви Крецулеску до первой патриархии и крупнейшего православного собора в мире.
Я покажу вам самое интересное и расскажу об истории румын, балканской ДНК и религиозном воспитании, прошлом города и его настоящем.
Описание экскурсии
Начнём в Старом городе — и, прогуливаясь, увидим такие достопримечательности:
- королевский дворец.
- церковь Крецулеску 1722 года.
- бывший масонский банк.
- дома, словно из Барселоны.
- первую патриархию Румынии.
- постоялый двор, где Кутузов подписал мирный договор с турками.
- монастырь «Стравополеус» 19 века.
- самый большой православный собор в мире.
- церковь, которую построила семья Романовых.
- и многое другое.
Я расскажу:
- о сущности румынского народа и влиянии веры на народ.
- землетрясении 1977 года.
- что было раньше в Старом городе и что находится здесь сегодня.
- как перестраивали Бухарест.
- что повлекло за собой землетрясение 1877.
- как были созданы румынские колбаски mici.
Организационные детали
- Мы пройдём 3,5–4 км.
- Если вас больше, доплата за каждого последующего путешественника — €20.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piata Universității
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Бухаресте
Я работаю гидом с 2010 года. Провожу индивидуальные экскурсии на машине и пешком. Говорю на русском, английском, немецком языках. Добро пожаловать в Румынию!
