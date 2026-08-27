Начнём вечер в историческом районе Аль-Балад, где вы увидите знаменитые деревянные балконы-рошаны, прогуляетесь у дома-музея Насиф и почувствуете атмосферу старой Аравии. Затем переместимся на набережную Корниш — современный променад. И завершим прогулку у главного символа Джидды — фонтана короля Фахда.
Описание экскурсии
Район Аль-Балад — историческое сердце Джидды и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по главным кварталам и остановимся у самых выразительных зданий.
Дом-музей Насиф — особняк 19 века, который хранит память о первом короле Саудовской Аравии. Сегодня это не просто музей, а символ архитектурной и культурной эволюции Джидды.
Набережная Корниш — просторный променад вдоль Красного моря. Это место, где вечером воздух наполняется свежестью и запахом бриза.
Фонтан короля Фахда — главное зрелище вечера. Его струя взлетает на 312 метров — выше Эйфелевой башни без антенны. Мы остановимся в точке с лучшим обзором для фото.
Организационные детали
- Просьба соблюдать дресс‑код: выбирайте одежду, закрывающую плечи и колени
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Аль-Балад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также
Входит в следующие категории Джидды
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