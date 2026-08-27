Начнём вечер в историческом районе Аль-Балад, где вы увидите знаменитые деревянные балконы-рошаны, прогуляетесь у дома-музея Насиф и почувствуете атмосферу старой Аравии. Затем переместимся на набережную Корниш — современный променад. И завершим прогулку у главного символа Джидды — фонтана короля Фахда.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

от $250 за экскурсию

Описание экскурсии

Район Аль-Балад — историческое сердце Джидды и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы пройдём по главным кварталам и остановимся у самых выразительных зданий.

Дом-музей Насиф — особняк 19 века, который хранит память о первом короле Саудовской Аравии. Сегодня это не просто музей, а символ архитектурной и культурной эволюции Джидды.

Набережная Корниш — просторный променад вдоль Красного моря. Это место, где вечером воздух наполняется свежестью и запахом бриза.

Фонтан короля Фахда — главное зрелище вечера. Его струя взлетает на 312 метров — выше Эйфелевой башни без антенны. Мы остановимся в точке с лучшим обзором для фото.

Организационные детали