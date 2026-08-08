Чтобы почувствовать дух портового города, где веками встречались купцы, паломники и путешественники, приглашаем в Джидду.
Вы узнаете историю Аль‑Балада, познакомитесь с архитектурой из кораллов и самобытной культурой города.
Погрузитесь в атмосферу древнего торгового центра Аравийского полуострова и увидите, как переплетаются вековые традиции и современность.
Вы узнаете историю Аль‑Балада, познакомитесь с архитектурой из кораллов и самобытной культурой города.
Погрузитесь в атмосферу древнего торгового центра Аравийского полуострова и увидите, как переплетаются вековые традиции и современность.
Описание экскурсии
Баб‑Мекка — исторический вход в Старый город, откуда начинались пути паломников в Мекку.
Торговая улица с традиционными лавками и ремесленными мастерскими.
Старинные дома из ракушечного камня — знаменитые исторические здания с изящными деревянными балконами равашан и резными дверями.
Традиционный рынок (Сук) — колорит восточного базара: специи, благовония, текстиль, сувениры.
Дом Нассифа — величественный особняк 19 века, где останавливались знатные гости, включая королей Саудовской Аравии.
Мечеть Аль‑Шафии — один из старейших храмов Джидды, построенный в 13 веке.
Набережная Корниш — вид на Красное море и контраст древнего и нового города.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 8:00 до 11:00 или с 16:00 до 19:00, чтобы избежать дневной жары
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У круизного порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также
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