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Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад

Баб‑Мекка, рынок, дом Нассифа, мечеть Аль‑Шафии и набережная Корниш
Чтобы почувствовать дух портового города, где веками встречались купцы, паломники и путешественники, приглашаем в Джидду.

Вы узнаете историю Аль‑Балада, познакомитесь с архитектурой из кораллов и самобытной культурой города.

Погрузитесь в атмосферу древнего торгового центра Аравийского полуострова и увидите, как переплетаются вековые традиции и современность.
Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад
Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад
Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад

Описание экскурсии

Баб‑Мекка — исторический вход в Старый город, откуда начинались пути паломников в Мекку.

Торговая улица с традиционными лавками и ремесленными мастерскими.

Старинные дома из ракушечного камня — знаменитые исторические здания с изящными деревянными балконами равашан и резными дверями.

Традиционный рынок (Сук) — колорит восточного базара: специи, благовония, текстиль, сувениры.

Дом Нассифа — величественный особняк 19 века, где останавливались знатные гости, включая королей Саудовской Аравии.

Мечеть Аль‑Шафии — один из старейших храмов Джидды, построенный в 13 веке.

Набережная Корниш — вид на Красное море и контраст древнего и нового города.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится с 8:00 до 11:00 или с 16:00 до 19:00, чтобы избежать дневной жары
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$30
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У круизного порта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также
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регулярно исследует новые места. Мы покажем вам самые впечатляющие локации — от Рияда, Джидды и Медины до региона Аль-Ула — помогая открыть как древнее наследие, так и культуру современного Аравийского полуострова. Для нас важно создавать комфортную атмосферу и всегда адаптировать маршрут под интересы путешественников.

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