Из Эр-Рияда отправимся туда, где городские ориентиры исчезают, и пространство захватывает пустыня. Вы пройдёте вдоль скал Edge of the World, увидите древние слои плато и узнаете, как возник этот рельеф. Завершающим аккордом станет закат над бескрайними просторами центральной Аравии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

15:00 — выезд из Эр-Рияда

Отправимся на автомобиле к пустынным плато центральной части Саудовской Аравии. По дороге будем останавливаться для фотографий и наблюдать, как городская застройка сменяется открытым каменистым ландшафтом. Поговорим о природе и климате региона, формировании пустынных плато, кочевых традициях и жизни людей в непростых условиях Аравии.

17:30 — скалы Edge of the World

Приедем к системе высоких обрывов, за которыми пустынная равнина тянется до горизонта. Пройдём вдоль плато, рассмотрим особенности рельефа и обсудим, почему эта природная локация стала одной из самых известных в окрестностях Эр-Рияда. Также у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии и встретить заход солнца над пустыней.

После заката — возвращение

Отправимся обратно в Эр-Рияд. Ориентировочное время прибытия — 21:00.

Организационные детали