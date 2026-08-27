Из Эр-Рияда отправимся туда, где городские ориентиры исчезают, и пространство захватывает пустыня.
Вы пройдёте вдоль скал Edge of the World, увидите древние слои плато и узнаете, как возник этот рельеф. Завершающим аккордом станет закат над бескрайними просторами центральной Аравии.
Вы пройдёте вдоль скал Edge of the World, увидите древние слои плато и узнаете, как возник этот рельеф. Завершающим аккордом станет закат над бескрайними просторами центральной Аравии.
Описание фото-прогулки
15:00 — выезд из Эр-Рияда
Отправимся на автомобиле к пустынным плато центральной части Саудовской Аравии. По дороге будем останавливаться для фотографий и наблюдать, как городская застройка сменяется открытым каменистым ландшафтом. Поговорим о природе и климате региона, формировании пустынных плато, кочевых традициях и жизни людей в непростых условиях Аравии.
17:30 — скалы Edge of the World
Приедем к системе высоких обрывов, за которыми пустынная равнина тянется до горизонта. Пройдём вдоль плато, рассмотрим особенности рельефа и обсудим, почему эта природная локация стала одной из самых известных в окрестностях Эр-Рияда. Также у вас будет свободное время, чтобы сделать фотографии и встретить заход солнца над пустыней.
После заката — возвращение
Отправимся обратно в Эр-Рияд. Ориентировочное время прибытия — 21:00.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном легковом автомобиле или внедорожнике с кондиционером
- Рекомендуем надеть одежду, закрывающую плечи и колени
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды с опытом работы в Саудовской Аравии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Эр-Рияде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Эр-Рияде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 10 минут
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также
Входит в следующие категории Эр-Рияда
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