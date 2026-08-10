Визитные карточки Эр-Рияда: история и современность
От крепости Масмак и старого рынка - до небоскрёбов
Мегаполис Эр-Рияд вырос из небольшого поселения буквально на глазах одного поколения.
Как это произошло, что стало триггером для ключевого рывка во второй половине 20 века и почему истоки роста уходят корнями в историю, вы узнаете на насыщенной экскурсии по площади Аль-Сафат, рынку Аль-Зал, в Национальном музее, деловом районе KAFD и на смотровой Kingdom Centre.
Описание экскурсии
Крепость Масмак — один из главных исторических символов страны. Вы узнаете, какую роль она сыграла в объединении Саудовской Аравии и становлении Эр-Рияда.
Площадь Аль-Сафат и рынок Аль-Зал — пройдём по центральной променад-зоне и заглянем на главный старый рынок города.
Национальный музей Саудовской Аравии — мы познакомим вас с историей региона.
Дворец Мурабба — сделаем фотопаузу у бывшей королевской резиденции.
Финансовый центр KAFD — увидим новый Эр-Рияд: футуристические небоскрёбы и масштабный деловой район.
Kingdom Centre — поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама современной столицы.
Примерный тайминг
9:00 — выезд из отеля 9:30 — крепость Масмак 10:25 — площадь Аль-Сафат 10:50 — рынок Аль-Зал 11:35 — Национальный музей Саудовской Аравии 13:00 — дворец Мурабба, фотопауза 13:40 — финансовый центр KAFD 14:50 — смотровая площадка Kingdom Centre 16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет на смотровую площадку Sky Bridge в Kingdom Centre — около $26 за чел. и в музей — $3–8 за чел. Обратите внимание: по понедельникам музей закрыт
Обед не входит в стоимость — ориентировочно $10–15 с чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Эр-Рияде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также читать дальшеуменьшить
регулярно исследует новые места.
Мы покажем вам самые впечатляющие локации — от Рияда, Джидды и Медины до региона Аль-Ула — помогая открыть как древнее наследие, так и культуру современного Аравийского полуострова. Для нас важно создавать комфортную атмосферу и всегда адаптировать маршрут под интересы путешественников.
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