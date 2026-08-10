Мегаполис Эр-Рияд вырос из небольшого поселения буквально на глазах одного поколения. Как это произошло, что стало триггером для ключевого рывка во второй половине 20 века и почему истоки роста уходят корнями в историю, вы узнаете на насыщенной экскурсии по площади Аль-Сафат, рынку Аль-Зал, в Национальном музее, деловом районе KAFD и на смотровой Kingdom Centre.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $400 за экскурсию

Описание экскурсии

Крепость Масмак — один из главных исторических символов страны. Вы узнаете, какую роль она сыграла в объединении Саудовской Аравии и становлении Эр-Рияда.

Площадь Аль-Сафат и рынок Аль-Зал — пройдём по центральной променад-зоне и заглянем на главный старый рынок города.

Национальный музей Саудовской Аравии — мы познакомим вас с историей региона.

Дворец Мурабба — сделаем фотопаузу у бывшей королевской резиденции.

Финансовый центр KAFD — увидим новый Эр-Рияд: футуристические небоскрёбы и масштабный деловой район.

Kingdom Centre — поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается панорама современной столицы.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из отеля

9:30 — крепость Масмак

10:25 — площадь Аль-Сафат

10:50 — рынок Аль-Зал

11:35 — Национальный музей Саудовской Аравии

13:00 — дворец Мурабба, фотопауза

13:40 — финансовый центр KAFD

14:50 — смотровая площадка Kingdom Centre

16:00 — возвращение в отель

Организационные детали