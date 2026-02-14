Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Эр-Рияду
Посетить старинный район Ад-Диръия, рассмотреть крепость Масмак, заглянуть на базар и многое другое
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
$400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевская сказка Эр-Рияда
Познакомиться с историей, культурой и технологиями будущего в одном из самых закрытых государств
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
19 фев в 08:00
$400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Топовые места Эр-Рияда: от глинобитной крепости до небоскрёбов
Познакомиться с историей и особенностями жизни одного из крупнейших мегаполисов Ближнего Востока
Завтра в 11:00
17 фев в 11:00
$400 за всё до 4 чел.
